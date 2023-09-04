Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября.

С докладами выступят:

Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Александр Глазков, управляющий директор, «Диасофт»;
Анна Назарова, заместитель директора департамента по развитию, R-Style Softlab;
Иван Карпов, директор по информационным технологиям, «Почта Банк»;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, член правления, НРД;
Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, «Альфа-Банк»;
Андрей Бессараб, руководитель центра экспертизы по оптимизации процессов офиса трансформации, ОТП Банк;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, «Московская Биржа»;
Кирилл Варенцов, вице-президент-директор, управление продажами, банк ДОМ.РФ;
Сергей Клековкин, заместитель начальника управления клиентской аналитики и развития инструментов CRM, лидер стрима «Корпоративный клиент 360», ВТБ;
Ярослав Медокс, директор по информационным технологиям Эс-Би-Ай Банк;
Екатерина Полякова, директор по управлению портфелем проектов группы CRM и клиентских данных Департамента технологического развития корпоративного бизнеса, ВТБ;
Юлия Носенко, директор по развитию открытых данных и экосистем, «Ассоциация Финтех»;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Виктор Гааг, руководитель центра анализа и контроля эффективности Департамента управления операционной и бизнес-эффективностью, Промсвязьбанк;
Никита Маркелов, архитектор цифровой платформы, «Диасофт».

Основные темы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

  • Импортозамещение как повод избавиться от устаревших решений.
  • Собственная разработка или заказное ПО: что выбрать?
  • Как перейти на независимый стек с минимальными потерями.
  • Информационная безопасность в банках: главные вызовы.
  • Где взять и как удержать квалифицированные кадры?

Технологии для банков

Проекты в российских банках

  • Реализация стратегии цифровой трансформации: шаг за шагом.
  • Переход на отечественное ПО: практический опыт.
  • Навстречу клиентам: цифровые банковские сервисы.
  • Цифровизация бизнес-процессов и отказ от бумаги: экономический эффект.
  • Цифровые сервисы для финансовых организаций.
Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать
бизнес-коммуникации

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще