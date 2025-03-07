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Носенко Юлия
Носенко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Бессараб Андрей 5 5
|Демидов Сергей 127 5
|Карпов Иван 78 5
|Полякова Екатерина 6 5
|Тараторин Александр 58 5
|Тятенкова Елена 25 5
|Дубровская Анна 20 5
|Клековкин Сергей 5 5
|Андрианов Павел 84 4
|Глазков Александр 138 3
|Назарова Анна 52 3
|Медокс Ярослав 35 3
|Варенцов Кирилл 11 2
|Маркелов Никита 11 2
|Баранов Владимир 6 2
|Гааг Виктор 2 2
|Газимуллин Ренат 2 2
|Горожанкин Алексей 18 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Бессчастный Игорь 6 1
|Спильная Анна 1 1
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