Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170279
ИКТ 13259
Организации 10405
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25214
Персоны 72889
География 2762
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Носенко Юлия


07.03.2025 Центробанк отложил на полгода пилотный запуск своей «платформы коммерческих согласий», основанной на открытых API 1
25.10.2023 ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
04.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
24.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
09.08.2023 Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
25.07.2023 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Носенко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 3
Diasoft - Диасофт 888 3
Oracle Corporation 6721 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 228 1
SpectrumData - СпектрумДата 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 6
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
ВТБ - Почта Банк 467 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 5
Альфа-Банк 1782 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 3
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 3
ПСБ - Промсвязьбанк 855 2
АльфаСтрахование СГ 322 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67056 6
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 648 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27992 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5339 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19768 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6872 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1085 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1645 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13894 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5362 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7136 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12845 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3935 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 380 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 440 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3204 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15865 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8134 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6162 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31071 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1175 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4192 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4770 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 517 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 401 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 535 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2308 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21365 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3021 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 86 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4049 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2537 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 1
SFA - Sales Force Automation - Система автоматизации продаж 23 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5108 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 541 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 276 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
Altuera - Smart CPD 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 727 1
Softline - Polymatica Dashboards 34 1
Red Hat Ceph Storage 101 1
ВТБ API Платформа 9 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 1
Бессараб Андрей 5 5
Демидов Сергей 127 5
Карпов Иван 78 5
Полякова Екатерина 6 5
Тараторин Александр 58 5
Тятенкова Елена 25 5
Дубровская Анна 20 5
Клековкин Сергей 5 5
Андрианов Павел 84 4
Глазков Александр 138 3
Назарова Анна 52 3
Медокс Ярослав 35 3
Варенцов Кирилл 11 2
Маркелов Никита 11 2
Баранов Владимир 6 2
Гааг Виктор 2 2
Газимуллин Ренат 2 2
Горожанкин Алексей 18 1
Безбогов Сергей 47 1
Бессчастный Игорь 6 1
Спильная Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145896 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43502 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2999 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1980 1
Беларусь - Минск 637 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48441 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8635 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 5
Экономический эффект 1080 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13715 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1382 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6199 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7016 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 208 1
НКО - Некоммерческая организация 509 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14564 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 78 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
Паспорт - Паспортные данные 2531 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1635 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1278 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 953 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 1
Автокод (портал) 34 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 4
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345311, в очереди разбора - 764955.
Создано именных указателей - 170279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще