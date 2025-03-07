Центробанк отложил на полгода пилотный запуск своей «платформы коммерческих согласий», основанной на открытых API

Центробанк отложил начало пилотного этапа платформы коммерческих согласий. Ранее сообщалось, что пилотный проект должен был стартовать в конце 2024 г, однако теперь сообщается, что новая дата — лето 2025 г.

Перенос ПКС

Как стало известно CNews, Центробанк (ЦБ) отложил пилотный этап платформы коммерческих согласий на полгода. Об этом изданию стало известно из презентации ЦБ на конференции в Санкт-Петербурге 27 февраля 2025 г..

Платформа коммерческих согласий — сервис на базе портала «Госуслуги» с функцией согласия граждан на передачу личных данных между организациями.

Как сообщал ЦБ ранее, проведение пилота планировалось начать до конца 2024 г., однако его пришлось отложить.

Центральный банк России ЦБ отложил пилот платформы коммерческих согласий на лето 2025 г.

Причины задержки представители ЦБ CNews не раскрыли, но рассказали, что проведение пилотного этапа запланировано на летний сезон 2025 г. А полноценная эксплуатация платформы начнется в 2026 г.

Помимо этого из презентации стало известно, что ЦБ уже согласовал с Минцифры дорожную карту и основные принципы реализации платформы.

Использование этой платформы даст возможность гражданам получать любые услуги от различных организаций: банки, микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, а в перспективе, возможно, и от магазинов, медицинских учреждений и других организаций. При этом организации будут обмениваться информацией о клиентах через открытые API.

Open API в банках

Согласно документу Центрального банка, в закон о Банке России планируется внести изменения, которые определят роль регулятора в области обмена информацией на финансовом рынке с использованием открытых API.

Open API — это набор правил и стандартов, которые позволяют разным программам обмениваться информацией. Он дает разработчикам возможность использовать функции и данные приложения, сервиса или платформы без необходимости разбираться в исходном коде.

В рамках новых полномочий Банка России будет установлен порядок предоставления информации об участии финансовых организаций в обмене данными в качестве поставщиков или потребителей. Также будет определен порядок исключения этих сведений из реестра, а также требования к информационной безопасности при обмене данными с использованием открытых API.

Изменения также коснутся условий получения и предоставления информации, а также подходов к тарификации. Поставщики данных, использующие открытые API, будут обязаны предоставлять потребителям достоверную информацию о клиентах и давать клиентам возможность совершать юридически значимые действия.

Потребители данных получат право на получение информации, возможность совершения юридически значимых действий и направление поручений клиентов на совершение операций на финансовом рынке. При этом они должны будут обеспечивать конфиденциальность информации, полученной с использованием открытых API.

На конференции в Санкт-Петербурге руководитель направления, Департамент финансовых технологий Банка России Юлия Носенко рассказала, что ЦБ планируют создать оператора открытых API, который будет выполнять сервисные функции для участников среды, упрощать информационных обмен между участниками.

Оператор должен осуществлять контроль за программным обеспечением участников на предмет соответствия установленным нормам, оказывать им помощь и следить за соблюдением SLA поставщиками данных. Юлия Носенко пояснила, что если API не выполняет SLA, то и основанные на нем конечные сервисы будут работать некорректно.

Про платформу

В случае если клиенту потребуется воспользоваться услугой финансовой организации дистанционно, но у нее отсутствуют необходимые сведения о клиенте, последний может дать согласие на передачу своих данных из другой финансовой организации, где эти сведения имеются.

Например, если клиент планирует продлить полис ипотечного страхования, он может предоставить разрешение своей кредитной организации передать необходимую информацию страховщику.

Важно отметить, что на платформе будет храниться только согласие клиента, а не его личные данные. Сами данные будут находиться у финансовых организаций и передаваться напрямую от компании к компании с помощью открытых API при наличии согласия клиента.

Клиент сможет контролировать свои согласия, включая возможность отзыва согласия, если это не противоречит законодательству.

По информации Центрального банка, на начальном этапе платформа будет использоваться для получения согласий от клиентов на обмен информацией о них между участниками финансового рынка с помощью открытых API. В дальнейшем планируется расширение возможностей платформы для других типов согласий, не связанных с обменом по открытым API.

Минцифры подтвердило, что после тестирования платформы в рамках пилотного проекта с Банком России планируется расширение ее функционала.