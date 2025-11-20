Разделы

SpectrumData СпектрумДата

SpectrumData - СпектрумДата

Компания SpectrumData разработала приложения "Автокод Профи", "Автобаза", Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России.

 

Данные 2024 года

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.11.2025 «Автокод» запустил поиск авто по ссылке 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
20.06.2022 «Диасофт» и SpectrumData помогут банкам оперативно получать данные для решения широкого спектра бизнес-задач 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Diasoft - Диасофт 1020 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 59 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 676 1
Oracle Corporation 6859 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 257 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2979 1
ВТБ - Почта Банк 502 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 257 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1781 1
ПСБ - Промсвязьбанк 898 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 556 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Альфа-Банк 1858 1
АльфаСтрахование СГ 352 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3108 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3445 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 204 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5853 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72590 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11351 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5837 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33773 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2137 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 527 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7362 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4866 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2411 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1133 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1555 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31449 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17037 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 683 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2782 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3514 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4428 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22873 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56823 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 687 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2823 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5226 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8840 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22898 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 584 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7539 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4442 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1253 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4610 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4248 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 433 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 618 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 657 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1147 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 529 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3319 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Softline - Polymatica Dashboards 35 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 366 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 918 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1046 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 220 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1120 1
Ларин Александр 3 1
Дубровская Анна 21 1
Клековкин Сергей 5 1
Гааг Виктор 2 1
Носенко Юлия 7 1
Бессараб Андрей 5 1
Ефимов Алексей 15 1
Карпов Иван 79 1
Тараторин Александр 58 1
Глазков Александр 148 1
Демидов Сергей 127 1
Тятенкова Елена 25 1
Назарова Анна 52 1
Андрианов Павел 84 1
Полякова Екатерина 6 1
Горожанкин Алексей 18 1
Маркелов Никита 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 155946 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45541 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51055 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1327 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5590 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7248 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5281 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10160 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 1
Паспорт - Паспортные данные 2713 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31665 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6641 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25836 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1525 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7306 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6206 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6305 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 253 1
НКО - Некоммерческая организация 585 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 84 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1755 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Автокод (портал) 36 1
