Получите все материалы CNews по ключевому слову
SpectrumData СпектрумДата
Компания SpectrumData разработала приложения "Автокод Профи", "Автобаза", Spectrum Бюро, CheckPerson и другие. Основная специализация — базы данных граждан и юрлиц России.
Данные 2024 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|20.11.2025
|«Автокод» запустил поиск авто по ссылке 1
|26.09.2023
|Какими должны быть новые финтех-продукты 1
|20.06.2022
|«Диасофт» и SpectrumData помогут банкам оперативно получать данные для решения широкого спектра бизнес-задач 2
SpectrumData и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 204 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
|Ларин Александр 3 1
|Дубровская Анна 21 1
|Клековкин Сергей 5 1
|Гааг Виктор 2 1
|Носенко Юлия 7 1
|Бессараб Андрей 5 1
|Ефимов Алексей 15 1
|Карпов Иван 79 1
|Тараторин Александр 58 1
|Глазков Александр 148 1
|Демидов Сергей 127 1
|Тятенкова Елена 25 1
|Назарова Анна 52 1
|Андрианов Павел 84 1
|Полякова Екатерина 6 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Маркелов Никита 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155946 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45541 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401092, в очереди разбора - 732776.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.