«Автокод» запустил поиск авто по ссылке

Пользователи «Автокода» по ссылке с одной доски объявлений получают объявления на других досках. Такой функции нет у других сервисов проверки автомобилей для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Автокода».

«Вы сразу увидите, где еще размещен этот автомобиль, сможете сравнить описания, фото и цены продавцов. – сказал директор департамента массовых продаж компании SpectrumData Артем Асонов. – Поиск авто по ссылке позволяет определить реальную стоимость автомобиля и избежать подозрительных объявлений».

Найти все объявления по ссылке можно в разделе «Поиск авто» на сайте и в мобильном приложении: выберите вкладку «Поиск по ссылке»; вставьте ссылку на объявление с любой доски; нажмите «Найти объявление».

Сервис покажет все дубли объявлений о продаже автомобиля на «Авито», «Дроме», «Автокод Объявлениях», «Авто.ру» и «Юле». Также пользователи увидят независимую аналитику по рынку: насколько данная цена выше или ниже других предложений по этой модели авто.