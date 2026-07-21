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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198091
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Ларин Александр

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Promt, бюро переводов «Альба» и НГЛУ имени Н. А. Добролюбова внедряют актуальные переводческие технологии в подготовку студентов 1
12.12.2024 GlowByte и FanRuan открыли первый в СНГ центр сертификации FineBI 1
14.10.2022 GlowByte и FanRuan адаптируют китайскую платформу бизнес-аналитики под российского пользователя 2
20.06.2022 «Диасофт» и SpectrumData помогут банкам оперативно получать данные для решения широкого спектра бизнес-задач 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ларин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 183 2
FanRuan Software 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 1
SpectrumData - СпектрумДата 6 1
Diasoft - Диасофт 1133 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6432 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7838 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5612 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6210 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5265 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2608 1
FanRuan - FineBI 31 2
НСПК - Мир Plat.Form 3 1
Ефимов Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2281 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5587 1
Экзамены 513 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8465 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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