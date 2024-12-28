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Индексная книга (каталог) CNews*
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FanRuan FineBI

FanRuan - FineBI

FineBI - это инструмент для Self Service BI-анализа, поскольку он имеет не только функции анализа данных на уровне визуализации данных, но и управление загрузкой и трансформацией данных.


28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
12.12.2024 GlowByte и FanRuan открыли первый в СНГ центр сертификации FineBI 1
21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности 1
13.11.2024 GlowByte помогла «СберСтрахованию» внедрить единый инструмент для бизнес-отчетности FineBI 1
06.11.2024 ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI 1
18.10.2024 CRM-система Talantix поможет собирать отклики с сайта, реферальной программы и через чат-ботов в единой воронке: возможности API Talantix 3.0 1
27.06.2024 За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз 1
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока 1
26.01.2024 CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
16.11.2023 Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД 1
20.07.2023 Как российским компаниям мигрировать с западных BI-решений 1
07.06.2023 GlowByte выступила партнером китайского разработчика по переводу на русский язык платформы для бизнес-аналитики FineBI 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
14.10.2022 GlowByte и FanRuan адаптируют китайскую платформу бизнес-аналитики под российского пользователя 1
21.07.2022 Navicon начинает внедрять систему аналитики Fine BI 2
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1
21.04.2022 Glowbyte представила альтернативу Tableau 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

FanRuan и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com - Tableau Software 110 8
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 7
FanRuan Software 10 7
8213 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 3
Edstein - Эдштейн 7 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Microsoft Corporation 24625 2
SAP SE 5277 2
Oracle Corporation 6688 2
Visiology - Визиолоджи 71 2
Ланит - Норбит - Norbit 368 2
БиАЙ Про 3 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 11 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
Navicon - Навикон 284 1
Atlassian 118 1
АТК Консультационная группа 53 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Тривиум - Trivium 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Почта России ПАО 2112 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Верный - торговая сеть 291 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Фора Банк 55 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
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Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Альфа-Капитал УК 102 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
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Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 17
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HeadHunter - Talantix 25 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
FanRuan - FineReport 3 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Luxms BI 75 2
НКТ - Р7-Офис 380 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Apple iOS 7809 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Пушкинская карта 15 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
ICL BasicRAY ПК 5 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
1С:Корпорация 48 1
НСПК - Мир Plat.Form 3 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 1
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Зеленько Игорь 10 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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