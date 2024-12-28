FanRuan FineBI
FineBI - это инструмент для Self Service BI-анализа, поскольку он имеет не только функции анализа данных на уровне визуализации данных, но и управление загрузкой и трансформацией данных.
FanRuan и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Ларин Александр 3 2
|Хадина Марина 18 2
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 97 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Шаев Виталий 43 1
|Сотин Денис 205 1
|Тихонова Божена 16 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Панферова Екатерина 5 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Спивак Александр 5 1
|Аверина Мария 24 1
|Королев Илья 15 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Зеленько Игорь 10 1
|Власова Юлия 7 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Карпов Иван 78 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
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