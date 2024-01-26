CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API

CRM-система Talantiх — сервис экосистемы hh.ru, который помогает российским компаниям-работодателям вести работу по подбору персонала — представила собственный API — новый инструмент CRM-системы для передачи и обмена данными между используемыми корпоративными ИТ-решениями. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Первая версия API Talantix позволяет настроить интеграцию и передавать информацию из рекрутинговой CRM-системы hh.ru в HRM-системы, BI-сервисы и бизнес-приложения. Инструмент будет развиваться и масштабироваться в 2024 г.: в последующих версиях появится еще больше возможностей для бесшовного обмена информации между всеми основными ИТ-сервисами компаний-работодателей.

ИТ-специалисты уже с помощью первой версии API Talantix смогут просто встроить CRM-систему Talantix в ИТ-инфраструктуру компании, а передача необходимой информации из Talantix в нужную программу будет мгновенной, бесшовной и безопасной, например, в кадровые системы — «1С», «БОСС-Кадровик», в BI-сервисы — PowerBI, FineBI, Tableu, в LMS- и прочие системы для HR — Edstein, HRlink, iSpring и др.

API Talantix также позволяет российским работодателям выстроить единую ИТ-архитектуру из HR-сервисов экосистемы hh.ru, используемых на различных этапах работы с персоналом. Так, в CRM-системе для подбора персонала Talantix уже встроена бесшовная интеграция со всеми функциями работодательского сервиса hh.ru. А с помощью API Talantix можно настроить подходящую для компании интеграцию рекрутинговой CRM-системой в сервисом кадрового документооборота HRlink, системой адаптации, оценки и обучения персонала Edstein — являющихся частью экосистемы hh.ru.

HR-специалистам и командам подбора больше не придется вручную вносить информацию из Talantix в системы учета и развития персонала или аналитические сервисы — настроенная с помощью API Talantix интеграция передачи и обмена данных освободит их время от рутинных операций в пользу стратегических задач и реализации ключевых проектов.

API Talantix — это программный интерфейс, с помощью которого можно реализовать интеграцию CRM-системы Talantix с различными приложениями. Взаимодействие Talantix с другими сервисами происходит на языке запросов GraphQL — наиболее популярном языке запросов для настройки передачи и обмена данными между приложениями, и позволяет разработчикам без труда сделать нужные интеграции на различных языках программирования.

Чтобы воспользоваться API Talantix и настроить передачу данных в нужный сервис, достаточно получить уникальные авторизационные токены и следовать документации. Запросить access-токены может пользователь Talantix с ролью «Администратора» в разделе личного кабинета «Мой профиль» – API.

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«Один из ключевых трендов прошлого и нового 2024 г. у российских компаний — построение и развитие целостной безопасной ИТ-инфраструктуры, в которой максимально объединены все используемые технологические сервисы — от систем управления работы с кандидатами и их подготовки к выходу на работу до ИТ-решений, в которых происходит дальнейшая работа с нанятым персоналом, включая учет, оформление, адаптацию, оценку и обучение персонала, что, например, реализуют наши партнеры, сервисы HRlink и Edstein. Такой подход в условиях трансформации экономики позволяет в режиме онлайн отслеживать текущие показатели компании, получать качественную аналитику по всем бизнес- и операционным процессам. При этом растущий дефицит рынка труда все больше усиливает стратегическую значимость адаптации, оценки и развития сотрудников, создание и развертывание цифровой экосистемы HR-сервисов для более эффективного и комфортного решения этих задач. Поэтому в CRM-системе Talantix появился API — инструмент, который не только позволяет мгновенно передавать данные из рекрутинговой CRM-системы в другие сервисы для дальнейшего использования, но и влияет на качественное изменение HR-процессов и бизнес-показателей: например, предоставляет возможность сразу назначать нанимаемым кандидатам обучение в рамках программ адаптации, заинтересованным подразделениям компании без промедлений обмениваться нужной информацией, позволяет ускорить трудоустройство и адаптацию нанимаемых кандидатов и сокращать время простоя и потери прибыли бизнеса», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix

API Talantix — полностью открытый инструмент: его могут использовать компании-работодатели при оплаченном тарифе Talantix — без дополнительных платежей и комиссий.

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Рекрутинговая CRM-система Talantix является частью экосистемы hh.ru — аккредитованной ИТ-компании и входящей в реестр отечественного ПО. Пользователями Talantix являются компании-работодатели из технологичных, производственных, торговых и других сфер, ежедневно использующие инструменты автоматизации процесса найма персонала и интеграции с популярными работными сервисами, мессенджерами.