Хадина Марина

Рекрутеры чаще всего переманивают чужих сотрудников по требованию владельцев и гендиректоров компаний 1

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Только треть работодателей хотят получать от соискателей сопроводительные письма при отклике на вакансию 1

Российские компании подключают технологии к битве за персонал 1

HeadHunter запустила систему Talantix для автоматизации работы с персоналом 2

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