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Хадина Марина



28.12.2024 Talantix: тренды рынка труда, которые будут определять работу с персоналом в 2025 году 1
20.11.2024 Talantix: Самыми востребованными сотрудниками, которых нанимали в 2024 г., стали менеджеры по продажам и развитию клиентов 1
13.11.2024 Половина российских компаний переманивает людей у конкурентов за счет привлекательной корпоративной культуры, а не деньгами 1
07.11.2024 Рекрутеры чаще всего переманивают чужих сотрудников по требованию владельцев и гендиректоров компаний 1
16.10.2024 Две трети российских работодателей прибегают к хантингу кандидатов и переманивают сотрудников из других компаний 1
18.09.2024 CRM-система Talantix от hh.ru представляет интерактивный модуль HR-аналитики 1
09.09.2024 Только треть работодателей хотят получать от соискателей сопроводительные письма при отклике на вакансию 1
06.08.2024 Второй шанс. Каждый шестой работодатель готов повторно рассмотреть любого из кандидатов, которым когда-то отказывал в трудоустройстве 1
24.06.2024 Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru 1
29.03.2024 Российские компании подключают технологии к битве за персонал 1
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока 1
07.02.2024 В CRM-системе Talantix от hh.ru теперь мгновенно сохраняются резюме с GitHub и ArtStation 1
26.01.2024 CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API 1
17.10.2023 В Talantix отклики с «Авито работы» теперь сохраняются автоматически 1
29.09.2017 HeadHunter запустила систему Talantix для автоматизации работы с персоналом 2
19.06.2014 Работодатели и соискатели смогут общаться на HeadHunter 1
10.07.2013 На hh.ru можно зарегистрироваться с помощью аккаунта в социальных сетях 1
17.07.2012 На HeadHunter появилась возможность создать видеорезюме 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Хадина Марина и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
8213 2
GitHub 814 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 2
Edstein - Эдштейн 7 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Цифра ГК 2426 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 12
Superjob - Суперджоб 503 3
SHL 8 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 13
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 1
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Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 2
FanRuan - FineBI 19 2
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TechMedia - Habr - Хабр Карьера 17 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 15
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 9
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Национальный проект 306 1
Металлообработка 42 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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