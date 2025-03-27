Бухгалтеры, программисты, менеджеры по продажам чаще всех недовольны предлагаемой зарплатой

Неудовлетворенность предлагаемой заработной платой остается одной из ключевых причин отказа от трудоустройства в Москве. Аналитики облачной CRM-системы Talantix, входящей в HR-экосистему сервисов hh.ru, выяснили, какие специалисты чаще всего отказываются от офферов из-за несоответствия зарплатных ожиданий. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Доля отказов от вакансий из-за зарплаты падает

Недостаточный уровень заработной платы в 2024 г. в Москве становился причиной отказа от предложения работодателя в 5% случаев – это шестое место среди всех факторов, которые повлияли на несостоявшееся трудоустройство. Интересно, что по сравнению с 2023 г. доля таких ситуаций снизилась на один п.п. При этом в абсолютных цифрах в 2024 г. количество таких случаев заметно выросло – сразу на 44%.

Кто чаще всего отказывается от офферов из-за зарплаты?

Среди московских соискателей из-за несоответствия предлагаемой и ожидаемой зарплаты чаще всего от вакансий отказываются бухгалтеры (7,4%), программисты и разработчики (5,3%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%).

Секретари и помощники руководителей также входят в топ-5 профессий, где отказ из-за зарплаты встречается довольно часто (4%). Замыкают пятерку руководители проектов (3,8%).

Топ-15 профессий, которые чаще всего отказываются от трудоустройства из-за предлагаемой зарплаты, также пополнили менеджеры по закупкам, водители, маркетологи, специалисты техподдержки, тестировщики и администраторы.

«Как видим, в большей степени отказы из-за низкой зарплаты присущи массовому линейному персоналу, кадрам из сферы продаж и клиентского обслуживания, административному персоналу», –сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой

В Москве наибольшая разница в разрезе тех, кто чаще всего отказывается от трудоустройства из-за низкой зарплаты, наблюдается у руководителей проектов – работодатели в среднем предлагают порядка 150 тыс. руб., тогда как кандидаты ожидают доход 199,8 тыс. руб., что создает разницу в более чем 50 тыс. руб. Следующими по величине несоответствия идут менеджеры продукта, которые ожидают 191,7 тыс. руб., а получают только 155,5 тыс. руб. (разница 36,2 тыс.). Также стоит отметить менеджеров по закупкам, где различие составляет 23, 4 тыс. руб., и юрисконсультов с разницей в 21,2 тыс. руб.

В то же время более выгодное положение занимают программисты и разработчики: они ожидают 170,3 тыс. руб., а получают на 33,6 тыс. больше – 203,9 тыс. руб. Это дает им возможность находиться в сильной позиции на рынке труда и торговаться за еще более высокие зарплаты. Подобная тенденция положительного разрыва предлагаемой и ожидаемой зарплаты относится также к менеджерам по продажам, водителям, тестировщикам – кадрам с высоким уровнем дефицита на рынке труда.

Почему кандидаты отказываются?

Запрос на квалифицированных специалистов в Москве остается высоким, но работодатели не всегда готовы соответствовать ожиданиям кандидатов. Это особенно заметно в таких сферах, как управление проектами и ИТ, где разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой может достигать 25%.

«Для успешного найма важно учитывать рыночные условия и корректировать зарплатные предложения», – сказала Марина Хадина.

Как работодателям снизить количество отказов?

«Чтобы снизить количество отказов от вакансий, работодателям необходимо регулярно анализировать рыночные зарплатные предложения и корректировать их, учитывая не только финансовую составляющую, но и ценностное предложение компании: бонусы, гибкий график и возможности карьерного роста. Вместе с тем важно вести диалог с кандидатами, чтобы лучше понять их ожидания», – сказала эксперт.

Также важно анализировать воронку подбора – отслеживать ключевые этапы найма и причины отказов по открытым вакансиям. Если процесс затягивается, это сигнал к пересмотру предложений или условий найма. В современных ATS, таких как Talantix, аналитика причин отказов собирается автоматически, за счет чего рекрутеры могут своевременно реагировать и сигнализировать менеджменту о возможных проблемах.

В условиях высокой конкуренции за квалифицированных специалистов компании, которые используют данные аналитики и адаптируются к запросам рынка, получают значительное преимущество. Автоматизированный сбор данных о найме позволяет оперативно выявлять проблемы в процессе подбора, принимать обоснованные решения и привлекать лучших кандидатов.