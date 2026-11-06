В России создан шестиногий робот для работы на трубопроводах и на пересеченной местности
Шестиногий робот, созданный в Пензе, может, в отличие от гусеничных машин, перешагивать бревна в лесу и не будет буксовать, как колесные платформы, внутри обследуемого нефтепровода.
Шестиногий робот для спасателей
В Пензенском государственном университете (ПГУ) создали бионического шагающего робота-гексапода с шестью ногами, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Министерства науки и высшего образования России.
Прототип весом в 5,5 кг собран из напечатанных на 3D-принтере деталей. Его конструкция обеспечивает повышенную устойчивость и маневренность при работе на пересеченной местности.
Устройство можно использовать для поиска людей в труднодоступной местности, доставки грузов и оборудования, а также для инспекции нефтегазопроводов, по словам представителей министерства.
На разработку получены два государственных свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ. Она велась велась при поддержке гранта «Умник» Фонда содействия инновациям.
Ноги лучше гусениц
Гексапод эффективнее колесных и гусеничных платформ перемещается по труднодоступной местности за счет малогабаритности и высокой проходимости. Он перешагивает препятствия и не буксует, например, в нефтепроводе из-за остатков нефти.
Шесть конечностей робота с встроенными датчиками силы и тока расположены радиально. «В лесу он способен переступать через бревна и валежник, пробираться сквозь низкорослый кустарник и высокую траву», — рассказал член авторского коллектива, ассистент кафедры «Приборостроение» ПГУ Илья Урваев.
Бортовая система использует данные средств глобальной, локальной и персональной навигации. Она может работать полностью автономно — обрабатывать информацию и принимать решения без подключения к облачным сервисам.
Обстановку устройство оценивает при помощи трехмерного лидара с дальностью измерения 30 м и ультразвукового дальномера. Тип грунта определяют датчики усилия в «стопах». Все параметры движения выводятся на дисплей через кабель HDMI.
Робот беспрерывно работает около шести часов. Он оснащен двумя раздельным аккумуляторам: один для системы управления и цифровых устройств, второй, более мощный, питает сервоприводы.
Роботы с возможностями насекомых
Гексапод, подобно пауку, хорошо сохраняет равновесие на сложных поверхностях. Нога обычно имеет «суставы», позволяющие ходить во всех направлениях, разворачиваться на месте и менять высоту корпуса.
В октябре 2025 г. CNews писал об австралийском роботе-строителе в форме гигантского паука, способного с помощью 3D-печати возводить стены из сыпучих материалов — песка, грунта, строительных отходов. Конструкция отлично подходит для космических миссий. Шестиногое шасси складывается для удобной транспортировки, а способность работать с местными материалами делает его идеальным для строительства на Луне.
Ученые Массачусетского технологического института (MIT, США) в 2026 г. создали маленького летающего робота весом меньше скрепки с контроллером на основе ИИ, который может сравниться по скорости и маневренности с живыми насекомыми. Его также планируется использовать для спасательных работ, например, под завалами после землетрясения, куда обычные спасательные роботы проникнуть не могут.