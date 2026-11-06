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В России создан шестиногий робот для работы на трубопроводах и на пересеченной местности

Шестиногий робот, созданный в Пензе, может, в отличие от гусеничных машин, перешагивать бревна в лесу и не будет буксовать, как колесные платформы, внутри обследуемого нефтепровода.

Шестиногий робот для спасателей

В Пензенском государственном университете (ПГУ) создали бионического шагающего робота-гексапода с шестью ногами, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Министерства науки и высшего образования России.

Прототип весом в 5,5 кг собран из напечатанных на 3D-принтере деталей. Его конструкция обеспечивает повышенную устойчивость и маневренность при работе на пересеченной местности.

Устройство можно использовать для поиска людей в труднодоступной местности, доставки грузов и оборудования, а также для инспекции нефтегазопроводов, по словам представителей министерства.

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ИИ
Шестиногий робот может спасать людей, потерявшихся в лесу

На разработку получены два государственных свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ. Она велась велась при поддержке гранта «Умник» Фонда содействия инновациям.

Ноги лучше гусениц

Гексапод эффективнее колесных и гусеничных платформ перемещается по труднодоступной местности за счет малогабаритности и высокой проходимости. Он перешагивает препятствия и не буксует, например, в нефтепроводе из-за остатков нефти.

Шесть конечностей робота с встроенными датчиками силы и тока расположены радиально. «В лесу он способен переступать через бревна и валежник, пробираться сквозь низкорослый кустарник и высокую траву», — рассказал член авторского коллектива, ассистент кафедры «Приборостроение» ПГУ Илья Урваев.

Бортовая система использует данные средств глобальной, локальной и персональной навигации. Она может работать полностью автономно — обрабатывать информацию и принимать решения без подключения к облачным сервисам.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Обстановку устройство оценивает при помощи трехмерного лидара с дальностью измерения 30 м и ультразвукового дальномера. Тип грунта определяют датчики усилия в «стопах». Все параметры движения выводятся на дисплей через кабель HDMI.

Робот беспрерывно работает около шести часов. Он оснащен двумя раздельным аккумуляторам: один для системы управления и цифровых устройств, второй, более мощный, питает сервоприводы.

Роботы с возможностями насекомых

Гексапод, подобно пауку, хорошо сохраняет равновесие на сложных поверхностях. Нога обычно имеет «суставы», позволяющие ходить во всех направлениях, разворачиваться на месте и менять высоту корпуса.

В октябре 2025 г. CNews писал об австралийском роботе-строителе в форме гигантского паука, способного с помощью 3D-печати возводить стены из сыпучих материалов — песка, грунта, строительных отходов. Конструкция отлично подходит для космических миссий. Шестиногое шасси складывается для удобной транспортировки, а способность работать с местными материалами делает его идеальным для строительства на Луне.

Ученые Массачусетского технологического института (MIT, США) в 2026 г. создали маленького летающего робота весом меньше скрепки с контроллером на основе ИИ, который может сравниться по скорости и маневренности с живыми насекомыми. Его также планируется использовать для спасательных работ, например, под завалами после землетрясения, куда обычные спасательные роботы проникнуть не могут.

Анна Любавина

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