Исследование hh.ru: 83% российских компаний уже внедряют цифровые решения в свои бизнес-процессы

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили: только 17% компаний не применяют в своих рабочих процессах автоматизацию и цифровые инструменты. Остальные 83% уже активно внедряют технологии для избавления от рутины и повышения эффективности. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился в мае 2025 г. среди более 3000 российских соискателей.

Почти половина респондентов (44%) уже пользуются системами электронного документооборота, 28% — ERP-системами управления производством, 21% — облачными платформами для совместной работы с документами. CRM-системы используют 19% сотрудников, а инструменты на базе искусственного интеллекта и платформы для управления проектами — по 9%. При этом 17% компаний остаются на этапе, где процессы еще не автоматизированы.

Лидерами по внедрению цифровых инструментов стали финансовые службы (67%) и отделы закупок (60%), где объем документооборота традиционно велик. Активно используют автоматизацию также менеджмент (57%) и юридические подразделения (54%). ERP-системы чаще применяются в закупках (57%) и бухгалтерии (40%), облачные платформы — в PR-отделах (33%) и сфере образования и науки (31%). CRM-платформы наиболее распространены среди маркетологов и специалистов по продажам (43%). Платформы для управления проектами востребованы в ИТ-сфере (35%) и у топ-менеджеров (18%), которые также чаще других используют BI-системы (16%) и инструменты на базе ИИ (24%).

В малом и среднем бизнесе чаще всего используют облачные системы для работы с документами (24%) и CRM-платформы (23%), а также инструменты на базе искусственного интеллекта (10%). В крупных компаниях доля пользователей систем электронного документооборота достигает 47%, ERP-платформ — 32%, облачных сервисов — 21%. В очень крупных организациях цифровизация развита шире: 58% применяют системы электронного документооборота, 37% — ERP-платформы, 12% — платформы для управления проектами, 9% — BI-системы для анализа и визуализации данных, а 3% используют решения для автоматизации подбора персонала.

Исследование показывает, что почти каждый третий респондент (27%) замечает действия компании по снижению количества «бумажной» работы. В малом и среднем бизнесе 15% сотрудников видят реальные шаги по снижению количества рутинных задач.

Положительный эффект от цифровизации чаще всего отмечают сотрудники служб безопасности (21%), медицины и фармацевтики (20%), HR-направления (17%) и ИТ-сферы (16%) — областей, где бизнес-процессы уже частично автоматизированы. В то же время юристы (68%), специалисты по закупкам (65%), а также представители строительной и девелоперской сферы (64%) чаще других пока не замечают изменений во внутренних процессах.

«Автоматизация бизнес-процессов сегодня становится не просто трендом, а необходимым условием конкурентоспособности компаний. Современные технологии помогают ускорять внутренние процессы, снижать нагрузку на сотрудников и повышать прозрачность коммуникаций. Часто соискатель сталкивается с бюрократией уже на этапе общения с рекрутером — и это может стать причиной отказа от вакансии. Использование автоматизированных систем, таких как Talantix, помогает работодателям сделать подбор более быстрым, удобным и современным», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix (входит в экосистему hh.ru).