Каждая десятая компания планирует автоматизировать HR-функцию в 2025 году

14% компаний среди своих главных успехов 2024 г. назвали автоматизацию HR-функций. А в 2025 г. каждый десятый бизнес намерен технологически усовершенствовать работу с персоналом за счет автоматизации и нейросетей, выяснили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Об этом CNews сообщили представители Talantix.

В 2025 г. 10% российских работодателей планирует технологически совершенствовать HR-функцию (автоматизация, нейросети и т.д.), чтобы минимизировать влияние внешних факторов и дефицита кадров на работу с персоналом. В первую очередь это ИТ-компании (13% намерены заняться цифровизацией HR), строительный сектор (12%), а также логистические компании и организации, которые оказывают услуги для бизнеса и населения (по 11%).

«В то же время, сразу 23% компаний назвали именно недостаточную автоматизацию бизнес-процессов одной из причин текущих сложностей с подбором персонала. Это тесно взаимосвязано. Во-первых, технологии в среднем на 30% повышают эффективность работы HR-отдела, особенно в области поиска и отбора сотрудников. Во-вторых, CRM-системы для подбора позволяют получать качественную и наглядную HR-аналитику, что помогает выстроить успешную стратегию найма», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Наиболее остро вопрос с HR-автоматизацией стоит в гостиничном и ресторанном бизнесе (33%), в отрасли добычи и переработки ископаемых (29%), в розничной торговле (27%). В целом влияние недостаточной автоматизации на кадровый вопрос сильнее ощущают средние и крупные компании (по 30% и 26%), реже — небольшой и малый бизнес (по 18% и 23%).

Наиболее активно внедряли HR-автоматизацию в 2024 г. средние компании со штатом от 501 до тысячи человек — 17% из них считают это одним из своих главных успехов. Среди небольшого бизнеса (от 101 до 500 человек) и среди крупного (более 1000 человек) повысили уровень HR-автоматизации по 15% работодателей. Реже всего удачно внедрить такие инструменты удавалось малому бизнесу — только 10%.

Еще более существенные различия наблюдаются в зависимости от отрасли. В лидерах оказались финтех и ретейл — по 22% таких компаний в числе ключевых достижений 2024 года назвали автоматизацию HR-функций. Реальный сектор экономики «отстает» в два раза: так, в тяжелой промышленности успешно запустить диджитализацию работы с персоналам удалось 10% работодателей, в отрасли добычи/переработки ископаемых и в отрасли логистики — по 11%.

«Нельзя не отметить и то, что отношение к внедрению новых цифровых инструментов для рекрутинга во многом зависит от должности. Как показал опрос, среди HRD и руководителей отделов по персоналу 18% считают автоматизацию работы с персоналом серьезным успехом для компании, среди СЕО и собственников бизнеса так думают 13%, а среди руководителей различных отделов или подразделений — только 7%. Очевидно, линейные руководители зачастую недооценивают важность и преимущества цифровизации в HR, что может быть преградой для внедрения и использования таких решений в компании», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Внедрение инструментов HR-автоматизации в ежедневную практику больше не роскошь или прихоть рекрутеров — необходимость таких решений диктует сам рынок труда.