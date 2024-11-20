Talantix: Самыми востребованными сотрудниками, которых нанимали в 2024 г., стали менеджеры по продажам и развитию клиентов

Самыми востребованными сотрудниками, которых нанимали в 2024 г., стали менеджеры по продажам и развитию клиентов. Это в ходе исследования выяснили эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Чаще всего в 2024 г. работодатели делали запросы на поиск специалистов в области продаж и обслуживания клиентов (38%). Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Опрос проводился в августе-сентябре 2024 г., участие приняли 176 компаний-работодателей, представленных на территории России.

Рост экономической активности в России сохраняется на протяжении последних нескольких лет. Согласно мониторингу Банка России, сводный индикатор бизнес-климата (ИБК) не опускался до отрицательных значений с 2022 г. В большинстве отраслей наблюдается рост оптимизма в ожиданиях компаний по производству, растут позитивные прогнозы бизнеса в отношении спроса и цен. В сентябре 2024 г. индикатор бизнес-климата несколько снизился, однако в целом экономическая активность удерживается. Снижение ИБК Центробанк связывает в том числе с кадровым дефицитом. Разрыв между запросом и текущей обеспеченностью сотрудниками находятся на историческом минимуме за последние 10 лет. Баланс ответов опрошенных предприятий показывает: текущая обеспеченность кадрами находится на отметке -30,8 пункта, в то время как ожидания - 9,2 пункта.

Исследование, проведенное экспертами Talantix на данных о вакансиях, свидетельствует: наиболее сильно работодатели испытывают потребность в специалистах в сфере продаж и обслуживания клиентов. В России востребованность менеджеров по продажам за январь-октябрь 2024 г. выросла на 19% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Сильнее всего в менеджерах по продажам нуждаются компании малого и среднего бизнеса (с численностью до 100 человек и от 101 до 500) – 44% из них искали таких специалистов.

Менеджеры по продажам оказались на первой позиции рейтинга вследствие глобальных изменений в российской экономике, отмечают эксперты.

«Сегодня многие компании вынуждены перестраивать свои бизнес-процессы: искать новых торговых партнеров и поставщиков на смену ушедшим, выходить на другие рыночные ниши, в том числе по направлению импортозамещения. Бизнес становится все более гибким, оперативно адаптируясь под иную реальность, в том числе за счет найма новых специалистов с глубокой экспертизой в продажах и работе с клиентами», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Также часто в 2024 г. нанимали рабочий (34%) и административный персонал (23%). На четвертой позиции в рейтинге популярности профессий у работодателей оказались специалисты по сервисному обслуживанию (20%). Кроме этого, пользуются спросом ИТ-специалисты (15%), менеджеры высшего и среднего звена (14%), сотрудники розничной торговли (13%). Десятку замыкают специалисты трех направлений – финансовое, транспортное и рекламное – с одинаковым процентным показателем (12%).

Сегодня на одну вакансию рабочего и на одну производственную вакансию приходится не более трех активных резюме. Синие воротнички остаются лидерами по числу вакансий на рынке труда в 2024 г. В октябре 2024 г. доля предложений для рабочего персонала составила 24%. Если говорить о динамике, то по данным hh статистики, в октябре 2024 г. прирост вакансий рабочего персонала по отношению к аналогичному периоду 2023 г. составил 16%. Самый же высокий прирост вакансий для синих воротничков наблюдался в марте 2024 г.: +52% год к году. Аналогично сфера продаж и обслуживания клиентов в октябре 2024 г. показала увеличение предложений на 7%, самый высокий прирост – 33% в январе 2024 г.

Потребности в персонале компании закрывают по-разному. Одни формируют внешний кадровый резерв, так называемую «скамейку запасных», и сегодня этим занимаются 75% российских работодателей. Используя накопленную базу резюме, компаниям удается закрывать каждую третью вакансию рабочего (30%) и каждую четвертую – административного персонала (26%). На третьем месте в топе профессий, вакансии которых чаще всего удается закрывать с помощью кадрового резерва – продажи, обслуживание клиентов (20%). Далее идут высший и средний менеджмент (18%) и строительство, недвижимость (15%).

Другие работодатели переходят к хантингу. Так, сегодня прямой хантинг кандидатов практикуют 67% компаний, причем 78% из них признают, что делают это из-за нехватки людей на рынке труда. 74% работодателей, которые переманивают людей из других компаний, делают это, потому что им нужен специалист определенной квалификации или с конкретным опытом. Такой подход особенно востребован, когда речь идет о рабочем персонале (73%), менеджерах по продажам (81%) и производственных специалистах (84%).

«Сегодня компании выбирают разные подходы. Однако бережная работа с предложением на рынке труда, формирование внешнего кадрового резерва – важная составляющая продуктивной тактики найма. У этого подхода есть несколько плюсов. С одной стороны, команды подбора не тратят много времени на привлечение кандидатов с рынка и на выстраивание с ними коммуникаций, с другой – бизнес быстрее закрывает потребности в сотрудниках без дополнительных затрат», – отметила Марина Хадина.