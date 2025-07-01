Почти 80% специалистов по управлению персоналом чувствуют себя выгоревшими – сильнее всех других профессий

Согласно исследованию Talantix, облачной CRM-системы для подбора персонала (входит в HR-экосистему hh.ru), сразу 74% менеджеров по работе с персоналом в России признают, что испытывают выгорание. Это самый высокий показатель среди всех профессиональных сфер — и крайне тревожный сигнал для бизнеса, ведь именно от HR-специалистов зависит эффективность кадровой политики. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Еще 13% опрошенных рекрутеров затруднились с оценкой своего состояния, 10% не ощущают симптомов, а 3% не считают выгорание легитимной проблемой.

«Работа HR-специалиста отличается высокой нагрузкой и многозадачностью: в течение дня приходится постоянно переключаться между разными вакансиями и проектами, одновременно вести коммуникации как с заказчиками подбора и CEO, так и с кандидатами. Плюс операционные задачи — проверка статусов, сбор данных, подготовка отчетов. Зачастую на все эти действия менеджер по персоналу расходует больше ресурсов, чем хотелось бы. И общая эффективность падает, а спустя какое-то время появляются и симптомы выгорания», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Наиболее распространенными проявлениями стали излишняя раздражительность и перепады настроения (отметили 71% респондентов), апатия и чувство опустошенности (67%), нарушения сна и хроническая усталость (62%). Дополнительно более половины опрошенных указали на тревожные мысли и неуверенность в будущем, а также на снижение продуктивности (по 58%). Среди других симптомов – ухудшение когнитивных функций (42%), избегание социальных контактов (33%), снижение иммунитета (31%) и изменения в пищевом поведении (17%).

Интересно, что каждый второй (48%) эксперт по управлению персоналом говорит о накопившемся за последние годы истощении, которое достигло своего пика именно в этом году. Еще 15% впервые столкнулись с выгоранием в 2025 г. Каждый десятый чувствует постоянный упадок сил после пандемии, а 12% находятся в состоянии выгорания уже более пяти лет.

«Ситуация с выгоранием менеджеров по работе с персоналом – тревожный сигнал для бизнеса. Эти специалисты являются ключевым звеном в управлении кадрами, и их эмоциональное состояние напрямую влияет на эффективность всей компании. Чтобы решить проблемы с выгоранием HR-менеджеров, важно внедрять инструменты, которые помогут сократить время на решение ежедневных задач. Поддержка, автоматизация рутинных задач и контроль нагрузки становятся необходимыми мерами», – сказала Марина Хадина.

Последствия профессионального истощения уже серьезно сказываются на карьере. Две трети респондентов (65%) отмечают снижение самооценки и трудности при поиске новой работы, почти половина (48%) рекрутеров признаются, что в таком состоянии им сложно демонстрировать свои лучшие качества при трудоустройстве. Треть опрошенных (31%) сознательно ограничивают свои профессиональные амбиции, отказываясь от новых задач из-за нехватки энергии. Каждый пятый респондент (21%) отмечает ухудшение отношений с руководством, а 17% опрошенных специалистов по управлению персоналом сообщают о снижении креативности и трудностях с выполнением задач, требующих творческого подхода.