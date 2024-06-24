Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru

CRM-система Talantiх — сервис HR-автоматизации из экосистемы hh.ru — предложила компаниям-работодателям технологичный инструмент для привлечения молодых соискателей. Об этом CNews сообщили представители Talantiх.

Теперь с помощью расширения для браузеров — Кнопки импорта резюме — команды подбора, которые ведут работу в Talantix, могут мгновенно сохранить резюме студентов колледжей и вузов с цифровой платормы Facultetus.ru в CRM-систему. Новый инструмент Talantix позволит российским работодателям быстрее работать с найденными на площадке кандидатами для своих текущих вакансий и поможет сформировать кадровый резерв из старшекурсников для найма в будущем.

Сегодня на рынке труда растет спрос на соискателей от 14 до 24 лет. Это подтверждает статистика hh.ru: в начале 2024 года насчитывалось более 70 тыс. активных вакансий для молодых соискателей, что на 45% больше прошлогоднего показателя.

Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут компаниям-работодателям еще эффективнее вести работу с молодёжью, решать текущие задачи по подбору и развитию бренда работодателя. При помощи Кнопки импорта резюме мгновенно сохранять подходящие резюме молодых соискателей с Facultetus.ru в СRM-систему Talantix. Так, у рекрутера в воронку найма добавятся кандидаты из всех каналов привлечения: со всеми соискателями можно общаться из одного интерфейса, а в HR- аналитике можно увидеть эффективность этого канала

«Из-за дефицита на рынке труда компании-работодатели все способы привлечь кандидатов, чтобы закрывать не только сезонные вакансии или позиции с гибким графиком, но и предлагают молодым соискателям работу в ключевых направлениях. Например, в 2023 г. работодатели чаще всего искали молодых специалистов для работы на производстве. Причем в декабре 2023 г. количество вакансий начального уровня в промсекторе увеличилось на 111% по сравнению с январем 2021 г. Учитывая эти и другие тренды на рынке труда а также запросы среди клиентов-пользователей этой платформы, мы добавили в CRM-системе Talantix возможность добавлять кандидатов-студентов на открытые вакансии. Это позволит командам подбора не только повышать эффективность найма за счет работы с разными источниками, но и развивать цифровой и привлекательный бренд работодателя в молодежной среде», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

CRM-система Talantix позволит HR-специалистам собирать базу специалистов и из других источников. С помощью «Кнопки импорта» можно мгновенно сохранять в Talantix резюме кандидатов с hh.ru, «Авито Работы», «Работы.ру», Farpost.ru, SuperJob.ru, Joblab.ru, LinkedIn.com, «Хабр Карьеры» («Мой круг»), Github.com, Artstation.com и Trudvsem.ru.