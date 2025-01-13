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Индексная книга (каталог) CNews*
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TechMedia Habr Хабр Карьера


Хабр Карьера – одна из  площадок для поиска работы и найма специалистов в сфере ИТ. 


13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
28.12.2024 Yota: интерес россиян к сервисам по поиску работы вырос на треть 1
11.07.2024 Денег больше нет? Зарплаты ИТ-специалистов в России перешли от безудержного роста к резкому падению 1
24.06.2024 Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru 1
04.04.2024 Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT? 1
07.02.2024 В CRM-системе Talantix от hh.ru теперь мгновенно сохраняются резюме с GitHub и ArtStation 1
27.10.2023 Российских ИТ-шников не берут в международные компании. За бортом остался каждый второй 1
21.06.2023 Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО 1
09.02.2023 Разработчики iOS и Android больше не нужны. В России усиленно нанимают разработчиков для отечественных ОС 1
15.09.2022 Зарплаты опытных ИТ-специалистов в России падают с катастрофической скоростью. Виноваты «джуны» и «миддлы» 1
19.08.2022 «1С» создала совместный бизнес с топ-менеджерами ушедшей из России SAP 1
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло 1
24.03.2022 Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных 1
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза 1
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 1
12.04.2021 «Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

TechMedia и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 3
Cisco Systems 5114 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Google LLC 11775 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Ростелеком 9700 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Intel Corporation 12197 2
8213 2
GitHub 814 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24624 1
Apple Inc 12100 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2810 1
HP Inc. 5685 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Oracle Corporation 6687 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
БАРС Груп 545 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Salesforce.com 427 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Superjob - Суперджоб 502 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
LinkedIn 635 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Основа Холдинг ГК 25 1
Татспиртпром - Алкоторг 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Федеральное казначейство России 1772 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
WIT - Women in Tech 4 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
DevOps - Development и Operations 865 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 319 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 2
TechMedia Мой Круг 33 2
HeadHunter - Talantix 25 2
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 2
FreePik 980 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Kaspersky OS 124 1
Microsoft Office 3734 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple - App Store 2890 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
Apple Pay 489 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 14 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 5 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 27 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ТОП 2 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 1
Хадина Марина 18 2
Рейман Леонид 1049 1
Нуралиев Борис 289 1
Кичко Дмитрий 64 1
Шадаев Максут 1008 1
Кузнецов Станислав 127 1
Рензяев Константин 62 1
Тарасенко Владимир 34 1
Паршин Дмитрий 17 1
Зейтениди Наталья 25 1
Алексеев Андрей 13 1
Булгаков Кирилл 104 1
Махлин Дмитрий 95 1
Билалова Оксана 1 1
Щербинин Владимир 15 1
Финк Виктор 4 1
Назарова Юлия 5 1
Садовникова Наталья 1 1
Крутилин Алексей 2 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Погосян Армине 1 1
Ермаков Григорий 2 1
Колесникова Екатерина 4 1
Корнишев Олег 2 1
Мельчугова Юлия 6 1
Зяблова Ольга 1 1
Трехбратская Анастасия 1 1
Сорокин Егор 9 1
Дианов Роман 2 1
Данина Наталья 8 1
Лебедева Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Европа 21767 3
Украина 7608 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Армения - Республика 2280 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Канада 4881 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Грузия 1240 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Образование в России 2190 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
Forbes - Форбс 816 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Ведомости 996 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
TAdviser 100 5 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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