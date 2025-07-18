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России больше не нужны программисты. Число вакансий для них стремительно пошли на спад впервые за три года

В России наметилось резкое сокращение вакансий для ИТ-специалистов – впервые за три года. В первой половине 2025 г. их было на 20% больше, чем годом ранее. Больше других досталось программистам. Без искусственного интеллекта тут не обошлось.

Кадров нет, работы тоже нет

ИТ-специалистам становится все сложнее найти работу по специальности в пределах границ России. В стране впечатляющими темпами сокращается число открытых вакансий для них. Как сообщили CNews представители рекрутинговой платформы hh.ru, всего за год их стало меньше на 20%.

Так, в первой половине 2025 г. в стране было открыто в среднем 291 тыс. ИТ-вакансий против 352,5 тыс. годом ранее. Фактически, в этом плане рынок откатился на три года назад – к первой половине 2022 г., когда открытых вакансий для работников ИТ-сферы было около 287 тыс.

При этом в стране по-прежнему острая нехватка ИТ-кадров – в августе 2023 г. глава российского Минцифры Максут Шадаев говорил о дефиците на уровне 700 тыс. человек. Более актуальную статистику он с тех пор не приводил, но о полном утолении кадрового голода в российской ИТ-сфере сведений от него не поступало.

Удар по программистам

Редакция CNews поинтересовалась, кто из ИТ-сферы больше всех пострадал от сокращения вакансий. Представители hh.ru ответили, что это программисты.

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FreePik
Разработчики ПО опять под ударом

По данным площадки, в 2025 г. среднее количество вакансий для кодеров составляет 62,5 тыс., хотя годом ранее это значение было на уровне 90,1 тыс. Но еще более очевидно все становится при сравнении с 2022 г., когда открытых вакансий для программистов в среднем было около 103 тыс.

Специалистов технической поддержки тоже зацепило. В 2022 г. для них в среднем было 24,3 тыс. вакансий, год спустя – 38,4 тыс., еще через год – 41,8 тыс., а в 2025 г. – уже 34,3 тыс.

Даже системных администраторов, специалистов, без которых невозможна стабильная работа внутренней ИТ-инфраструктуры компаний, и тех стали реже звать на работу. В 2024 г. соответствующих вакансий в России было 27,6 тыс., а год спустя – 23,8 тыс.

Ни работы, ни денег

В ИТ-сфере, сокращается не только число вакансий – но и зарплата, хотя и не у всех специальностей. Если брать в целом, то медиана предлагаемой заработной платы выросла с 82 тыс. руб. в первой половине 2022 г. до 96,7 тыс. руб. в первой половине 2025 г.

При этом медианная зарплата системного аналитика всего за год (с перво половины 2024 г. по первую половину 2025 г.) упала на 2%, руководителя отдела аналитики – на 5%, а технического писателя – и вовсе на 11%. Больше денег в за тот же срок в среднем стали получать руководители группы разработки (+15%), ИТ-директора (+30%), ИБ-специалисты (+8%), системные администраторы (+14%) и ряд других специалистов.

Медиана зарплат ИТ-специалистов, 2024-2025 годы

Специализация Медиана зарплат, 2024 год, руб. Медиана зарплат, 2025 год, руб. Динамика 2025 к 2024 году
Дата-сайентист
233 600
249 600
7,00%
Руководитель группы разработки
214 300
245 400
15,00%
Директор по информационным технологиям (CIO)
154 000
200 000
30,00%
Системный аналитик
179 500
175 300
-2,00%
Технический директор (CTO)
150 000
169 600
13,00%
Руководитель отдела аналитики
157 900
150 100
-5,00%
Программист, разработчик
142 400
149 800
5,00%
Тестировщик
98 800
104 700
6,00%
Аналитик
88 500
100 400
13,00%
Методолог
89 000
98 300
10,00%
Системный инженер
81 100
92 100
14,00%
Технический писатель
98 500
87 500
-11,00%
Специалист по информационной безопасности
76 100
82 100
8,00%
Андеррайтер
59 800
69 600
16,00%

Источник: hh.ru

Также специалисты hh.ru поделились с CNews статистикой о зарплатах в сфере, максимально удаленной от ИТ, хотя и иногда пересекающейся с ней – в креативной индустрии. Дизайнеры и художники за отчетный период стали получать в среднем на 19% больше, а артисты, актеры и аниматоры – на 21%. Зарплата фотографа выросла на на 14%, режиссера – на 24%. А вот гейм-дизайнеры в минусе – их доходы упали на 2%.

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Медиана зарплат креативщиков, 2024-2025 годы

Специализация Медиана зарплат, 2024 год, руб. Медиана зарплат, 2025 год, руб. Динамика 2025 к 2024 году
Арт-директор, креативный директор
100 100
114 500
14,00%
Продюсер
99 200
100 300
1,00%
Гейм-дизайнер
100 000
98 000
-2,00%
Дизайнер, художник
67 000
79 400
19,00%
Видеооператор, видеомонтажер
62 100
70 300
13,00%
Режиссер, сценарист
54 300
67 500
24,00%
Фотограф, ретушер
55 200
62 900
14,00%
Копирайтер, редактор, корректор
56 900
61 500
8,00%
Журналист, корреспондент
50 300
55 400
10,00%
Артист, актер, аниматор
45 000
54 500
21,00%

Источник: hh.ru

Мнения совпадают

О сокращении числа ИТ-вакансий в России сообщает не только HeadHunter. Как пишет «Коммерсант», аналогичную статистику приводит и площадка «Хабр Карьера». Ее представители заявляют, что многие крупные компании, в том числе МТС и VK, в 2025 г. урезали число вакансий на 20-60%.

В VK уверили издание в обратном – в компании заявили о росте числа вакансий в первой половине 2025 г. на 18% год к году.

В сервисе по поиску работы SuperJob тоже сообщили изданию о падении числа вакансий в первой половине 2025 г., но всего на 3% год к году. При этом количество резюме ИТ-специалистов за тот же период выросло на 5%, а это означает, что выросла и конкуренция за места. За последние два года общее количество ИТ-вакансий сократилось на 4%, а количество аналогичных резюме увеличилось на 15%, отметили представители SuperJob. «Работодатели пересматривают политику в сфере найма, в частности сейчас явно виден тренд на увеличение роли внутренних резервов: компании отказываются от проектов, не оправдавших ожидания», – сказали они «Коммерсанту».

Естественность не в моде

Опрошенные изданием участники российского ИТ-рынка полагают, что происходящее с вакансиями связано, в числе прочего, с нейросетями и их внедрением в рабочие процессы компаний. Такого мнения придерживаются, в частности, в «Билайне», пишет издание.

В «Хабр Карьере» отметили, что сфера ИИ – единственная, в которой количество вакансий за последний год не изменилось. Активнее всего специалистов по нейросетям на этой площадке искали Сбербанк и Wildberries. «В основном искали специалистов, которые занимаются разработкой, внедрением и поддержкой систем машинного обучения (ML-разработчик – прим. CNews) и ученых по данным (Data Scientist – прим. CNews)», – сказал изданию представитель «Хабр Карьеры».

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Компании уже ощутили на себе преимущества, которые предоставляет ИИ. ««С помощью минимизации ручного кодинга с ИИ нашей команде удалось повысить производительность разработки на 25%, – сказали «Коммерсанту» представители ГК Softline. – Параллельно мы внедряем собственные ИИ-продукты во внутренние процессы различных корпоративных функций для роста эффективности работы как линейных сотрудников, так и руководителей».

По данным компании Outlines Tech, нейросети позволяют на 30-50% сократить бюджет на типовых ИТ-позициях. «В перспективе ближайших лет ИИ автоматизирует большинство рутинных IT-задач корпораций. При этом спрос на высококвалифицированных архитекторов, DevOps и ИИ-интеграторов будет также высок», – сказала изданию глава HR в компании Юлия Ульянова.

Оптимизация в моде

Есть и другие причины сокращения ИТ-ваканcий. «В предыдущие годы компании масштабно наращивали команды, чтобы успевать за спросом на развитие отечественных решений, сейчас наблюдается выравнивание: работодатели фокусируются на эффективности, а не на экспансии», – сказал изданию исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По мнению директора по персоналу ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») Александра Аверина, сокращение вакансий и персонала – следствие экономической ситуации, а также «высокой стоимости ИТ-кадров». «К сожалению, затраты на специалистов растут быстрее, чем доходы большинства компаний, каждый бизнес делает свой выбор: кто-то замедляет рост, кто-то оптимизирует команды», – сообщил он изданию.

Геннадий Ефремов

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