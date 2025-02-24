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Машкова Вера



24.02.2025 Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании 1
30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP 4
19.11.2009 Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Машкова Вера и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5693 2
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 2
Транснефть 301 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Газпром - Востокгазпром 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1090 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 1
Stafory - робот Вера 330 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Швеция - Королевство 3625 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 281 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 40 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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