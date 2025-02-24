Машкова Вера
|24.02.2025
|Совет директоров «Софтлайн» избрал состав правления компании 1
|30.10.2017
|Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP 4
|19.11.2009
|Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ» 2
Машкова Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
|Швеция - Королевство 3625 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.