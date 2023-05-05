Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 138617
ИКТ 11086
Организации 8816
Ведомства 1397
Ассоциации 848
Технологии 3184
Системы 22057
Персоны 55991
География 2231
Статьи 1446
Пресса 1060
ИАА 646
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2288
Мероприятия 826

Allianz Альянс СК страховая компания Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество РОСНО СК Страховая компания

Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания


05.05.2023 В «Ингосстрахе» назначен директор департамента информационных технологий 1

31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО 2

19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

 1

22.06.2021 Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима вложился в немецкий стартап Myos 1

26.09.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации

 1

27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 2

11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1

17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 2

31.05.2019 Легкие СЭД эволюционируют в промышленные ECM-системы 1

28.05.2019 «Крок» модернизировал контактный центр СК «Альянс» 1

16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 2

27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 2

23.04.2018 KDL запустила телемедицинские консультации 1

17.04.2018 «Информзащита» сообщила о 21% росте выручки по итогам 2017 года 1

18.12.2017 «Информзащита» внедрила систему анализа защищенности СК «Альянс» и «Альянс Жизнь» 4

30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP 2

04.10.2017 «Ростелеком» и «Альянс» совместно займутся страхованием от киберугроз 1

11.09.2017 Panasonic представила робота-колобка и другие изобретения для «умного дома» 1

26.04.2017 «Лаборатория Касперского» защитит клиентов Allianz от киберугроз 1

11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1

04.08.2016 Allianz развернул резервную площадку в ЦОД Linxdatacenter 3

09.11.2015 Арташес Сивков назначен вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» 4

24.08.2015 Oracle покупает поставщика облачного ПО Maxymiser 1

15.06.2015 Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп» 2

05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1

19.11.2014 «Альянс» передал управление печатной инфраструктурой на аутсорсинг в Xerox 3

19.11.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1

13.11.2014 Страховые компании готовятся развивать онлайн-продажи 1

23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1

08.09.2014 «Ингосстрах» усовершенствовал систему обработки договоров добровольного автострахования 2

27.08.2014 ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей» 2

24.06.2014 В Германии предлагают оснащать робомобили «черными ящиками» 1

21.05.2014 Круглый стол CNews. «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1

25.04.2014 В МГТС назначен новый финансовый директор 1

18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 3

01.04.2014 Конференция CNews: «СЭД 2014. Мировые тренды в России» 1

20.01.2014 Эксперты коммуникационной отрасли и индустрии контактных центров присоединились к Call Center World Forum 1

28.10.2013 Сергей Орлик: Потребность бизнеса в мобильности нельзя игнорировать 1

28.08.2013 Сергей Минченко - Страхование – одна из самых «документоемких» отраслей



 1

02.07.2013 Бывший ИТ-менеджер «Сбербанка» вышел на работу в «Роснефть» 1


Публикаций - 257, упоминаний - 358

Allianz и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10720 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 7
SAP SE 5096 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2695 5
IBM - International Business Machines Corp 9339 4
АйТи 1332 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 565 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 313 4
Microsoft Corporation 24027 3
Siemens AG - Siemens Group 2557 3
7614 3
Xerox 1133 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8406 3
Dell EMC 4974 3
Kofax 52 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 951 3
Konica Minolta 398 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1166 3
Информзащита 700 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Alfresco Software 144 2
Стримлайн консалтинг 3 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 934 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4508 2
Такском - Taxcom 234 2
Virtu Systems - Вирту Системс 5 2
Ростелеком 10683 2
Deutsche Telekom 909 2
Docsvision - ДоксВижн 986 2
Directum - Директум 1003 2
Haulmont - Хоулмонт 94 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2033 2
МегаФон 7757 2
Meta Platforms - Facebook 4367 2
Oracle Corporation 6501 2
HP Inc. 5620 2
Ростелеком - Связьинвест 1705 2
OpenText 203 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2610 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6504 8
Альфа-Банк 1674 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 880 7
Транснефть 282 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 374 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго 73 5
Согласие СК - Согласие-Вита 36 5
Газпром - Востокгазпром 10 5
ГПБ - Газпромбанк 1013 5
Открытие ФК - Росгосстрах 323 5
Ингосстрах СПАО 393 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 190 5
ПСБ - Промсвязьбанк 793 5
ВТБ Страхование 61 4
Рустранском - Русагротранс 25 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 274 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 3
ВТБ - ВТБ24 662 3
АльфаСтрахование СГ 291 3
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 751 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 21 2
РЖД - Российские железные дороги 1777 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 192 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 57 2
ВТБ Факторинг 25 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК 53 2
Открытие ФК - Бинбанк 193 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 165 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 1
ЭНТЕР 7 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Газпром межрегионгаз 72 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2640 7
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 18 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3107 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5442 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1731 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 291 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 108 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4024 2
Правительство Республики Коми 88 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4232 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10397 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3396 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 139 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5073 1
Судебная власть - Judicial power 2212 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 110 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 79 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 72 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 50 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 118 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2269 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2102 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 333 1
Федеральное казначейство России 1645 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 74 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 47 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 739 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 710 1
Правительство Москвы 2186 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2755 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58607 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28012 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11698 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19140 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15387 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13495 8
Оцифровка - Digitization 4153 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12167 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44119 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23628 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8966 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22641 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10300 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3981 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3451 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1204 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3624 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5702 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8705 5
СЭД - Архивное делопроизводство - Enterprise Information Archiving, EIA - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 1107 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11401 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3950 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9801 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10935 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7913 5
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 677 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9872 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4093 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 441 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10261 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9976 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11630 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3093 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4125 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10804 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3699 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 144 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9027 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5483 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10956 3
Abbyy FlexiCapture 161 4
Microsoft SharePoint Server 694 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1874 3
Apple iPad 3795 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 257 2
ПСБ PSB-Retail 38 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 375 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3788 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 288 2
IBM Banking Industry Framework 6 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 788 1
Linxdatacenter - Linx Datacenter 45 1
Webmoney Transfer 147 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 33 1
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 18 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 93 1
Syntellect Tessa 35 1
Apple Mail 16 1
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 319 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси 519 1
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 490 1
Apple iPhone 6 4861 1
WSS Docs 21 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 237 1
Diasoft FA# Insurance 4 1
Tesla Model S 69 1
Abbyy Screenshot Reader 6 1
Kofax Total Agility - КТА 2 1
Haulmont - Тезис СЭД 69 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 200 1
Росрыболовство ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 18 1
NGR Softlab - Dataplan 24 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 144 1
Wallet One - Единый кошелек 55 1
Dell EMC Captiva 29 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6857 1
1С:Документооборот КОРП 71 1
Князева Татьяна 8 5
Ащеулова Оксана 5 3
Коровко Вадим 17 3
Дементьева Светлана 8 3
Карасев Павел 19 3
Бейлезон Олег 32 3
Корнейчук Андрей 3 3
Давыдов Андрей 8 2
Усенков Дмитрий 6 2
Ковалев Сергей 22 2
Гаврилов Евгений 25 2
Старков Олег 6 2
Кузнецов Иван 13 2
Коробов Александр 16 2
Бородин Андрей 37 2
Перешеин Владимир 9 2
Минченко Сергей 4 2
Ямалов Ильдар 11 2
Козлов Михаил 169 2
Дмитриев Николай 16 2
Казарин Станислав 149 2
Сивков Арташес 17 2
Левинский Денис 8 2
Лаврентьев Дмитрий 11 2
Москалев Александр 3 2
Панчоян Артур 5 2
Ян Давид 65 2
Зеленова Екатерина 6 2
Логинов Сергей 10 2
Давыдов Олег 10 2
Чеботова Виктория 12 2
Ласкин Иван 10 2
Балуев Евгений 31 2
Захаров Андрей 37 2
Макаров Станислав 117 2
Дорошенко Ярослав 2 2
Баласанян Владимир 45 2
Соломонов Александр 4 2
Колпаков Иван 7 2
Коротков Олег 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 132467 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40548 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13882 9
Германия - Федеративная Республика 12380 9
Европа 21379 6
Япония 13106 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13108 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13693 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16123 4
Испания - Королевство 3654 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1253 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50899 3
Кипр - Республика 518 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2432 3
Украина 7436 3
Китай - Тайвань 3849 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1109 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 2
Швеция - Королевство 3574 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6804 2
Турция - Турецкая республика 2209 2
Россия - Сибирь 2208 2
Евразия - Евразийский континент 585 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 560 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 758 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1073 2
Россия - УФО - Тюменская область 1036 2
Америка 2063 2
Россия - ПФО - Самарская область 1196 2
США - Калифорния 4550 2
Индия - Bharat 5244 2
Германия - Бавария - Мюнхен 466 2
США - Калифорния - Милпитас 8 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3477 2
Африка - Африканский регион 3371 2
Франция - Французская Республика 7678 2
Америка Северная 3135 2
Россия - СФО - Новосибирск 3941 2
Европа Восточная 3037 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15985 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44956 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5393 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47173 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5255 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22187 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15279 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6466 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10189 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8947 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12025 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5660 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5036 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5627 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4409 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12300 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 464 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6989 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7415 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1552 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 374 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 166 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2677 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4288 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1229 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 183 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2244 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 725 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9318 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16701 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5639 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 333 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6079 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1110 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10326 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5878 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4234 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4500 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2465 2
Энергетика - Energy - Energetically 4666 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6303 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11091 3
TAdviser - Центр выбора технологий 349 2
FT - Financial Times 1187 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5832 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
The Independent 30 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7751 7
Gartner - Гартнер 3507 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2807 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 286 3
IDC - International Data Corporation 4883 1
Forrester Research 819 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
TAdviser 100 4 1
Mount Onyx 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 320 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 763 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 480 2
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
РАН - Российская академия наук 1757 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 706 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 21 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1883 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
Docflow 146 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1271677, в очереди разбора - 817418.
Создано именных указателей - 138617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще