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КФУ Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

СОБЫТИЯ


02.09.2026 В России создали технологию аналоговой записи, которая записывает данные плотнее, чем цифровая 1
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 2
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
27.09.2016 Объявлены победители Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2016 1
30.06.2016 «Элар» поставил в Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского два комплекса планетарного сканирования 2
15.06.2015 Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

КФУ и организации, системы, технологии, персоны:

Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 942 1
Сатурн СКТБ - специальное конструкторско-технологическое бюро 1 1
STSS Flagman - Системы Флагман 2 1
Ростелеком 10991 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
МегаФон 10834 1
SAP SE 5609 1
X Corp - Twitter 2940 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 1
Huawei 4689 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
Microsoft Corporation - GitHub 1086 1
Информзащита 946 1
VK - Mail.ru Group 3610 1
Philips 2100 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5007 1
Merlion iRU - Деловой офис 356 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
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Quorum - Кворум - 136 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 1
Эшелон НПО 151 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 40 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Капитал ООО 4 1
Газтехлизинг - Лизингстройинвест 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Take Wing 1 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2082 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2136 1
Федеральное казначейство России 1951 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 430 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 235 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13028 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2532 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4576 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1867 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2736 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 553 1
Repository - Репозиторий 1185 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 1
Стандартизация - Standardization 2345 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1095 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2028 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13535 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10739 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2578 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6621 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2734 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 480 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3308 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6280 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1076 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 275 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 1
Honor 5 - серия смартфонов 7 1
Huawei Mate - серия смартфонов 454 1
Honor - серия смартфонов 248 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 428 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 36 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 625 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3695 1
Иванов Кирилл 20 1
Чернов Сергей 5 1
Жуковский Сергей 3 1
Аржанцев Сергей 1 1
Калмыкова Марина 1 1
Семенова Елена 7 1
Трофлянин Владимир 1 1
Осмаков Павел 1 1
Рабаев Геннадий 1 1
Рабаева Лиана 1 1
Тишина Елизавета 1 1
Марченко Глеб 1 1
Батчаев Мурат 1 1
Горыня Антон 1 1
Чермошенцев Дмитрий 4 1
Аксаков Анатолий 164 1
Титов Борис 64 1
Петров Дмитрий 80 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Глазьев Руслан 1 1
Аузан Александр 10 1
Касацкий Александр 1 1
Моисеев Алексей 33 1
Карнаухов Алексей 1 1
Федотов Валерий 2 1
Глазьев Юрий 1 1
Кузьмин Сергей 43 1
Гавренков Сергей 12 1
Глазьев Сергей 14 1
Поликанов Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Лаврентьев Иван 5 1
Касацкий Андрей 1 1
Поляков Кирилл 21 1
Андренюк Вадим 12 1
Деньгин Вадим 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 1
Европа 24999 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 1
Россия - ЮФО - Севастополь 618 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1082 1
Таджикистан - Республика 955 1
Россия - ЦФО - Брянская область 406 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 173 1
Беларусь - Брестская область - Брест 66 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3508 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 226 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 275 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1546 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2137 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3141 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Английский язык 7044 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7552 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8908 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7475 1
Аренда 2705 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2576 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
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Металлы - Золото - Gold 1254 1
Информатика - computer science - informatique 1203 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6715 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1829 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 747 1
Лоббизм - Lobbying 96 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 482 1
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 717 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4582 1
Образование в России 2921 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5765 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
Царьград - телеканал 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 39 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 24 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 749 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 401 1
Honor Cup 16 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1288 1
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