Индексная книга (каталог) CNews*
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КФУ Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 8
КФУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Кирилл 20 1
|Чернов Сергей 5 1
|Жуковский Сергей 3 1
|Аржанцев Сергей 1 1
|Калмыкова Марина 1 1
|Семенова Елена 7 1
|Трофлянин Владимир 1 1
|Осмаков Павел 1 1
|Рабаев Геннадий 1 1
|Рабаева Лиана 1 1
|Тишина Елизавета 1 1
|Марченко Глеб 1 1
|Батчаев Мурат 1 1
|Горыня Антон 1 1
|Чермошенцев Дмитрий 4 1
|Аксаков Анатолий 164 1
|Титов Борис 64 1
|Петров Дмитрий 80 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Глазьев Руслан 1 1
|Аузан Александр 10 1
|Касацкий Александр 1 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Карнаухов Алексей 1 1
|Федотов Валерий 2 1
|Глазьев Юрий 1 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Поликанов Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Лаврентьев Иван 5 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Поляков Кирилл 21 1
|Андренюк Вадим 12 1
|Деньгин Вадим 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.