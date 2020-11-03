В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении»

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.» в Крымском Федеральном Университете им. Вернадского ООО «Технологии Безопасности совместно с ООО СКТБ «Сатурн» реализовали масштабный проект «Создание сети в защищенном исполнении».

Проект стоимостью 138 млн. руб. стартовал в декабре 2019 г., приемо-сдаточные испытания были успешно проведены в октябре 2020 г. Масштабность этого проекта в том, что данная информационная система (ИС) объединила работу филиалов всего полуострова. Был развернут центр обработки данных, создана распределенная сеть передачи данных.

При создании системы компании «Технологии Безопасности» и СКТБ «Сатурн» проделали большую работу по сбору требований и исходных данных, совместно с заказчиком проработали технические решения.

Основным назначением Системы является обеспечение повседневной деятельности ВУЗа. Большинство рабочих мест сотрудников реализовано на тонких клиентах единого образца, что улучшает эксплуатационные характеристики системы, повышает надежность и снижает стоимость владения. Хранение информации производится на СХД с многократным резервированием, что обеспечивает целостность и доступность данных.

Внедрение системы было произведено параллельно с существующими информационными системами. Переход на новые вычислительные мощности будет производится постепенно, с обеспечением бережной миграции данных со старых систем, компьютеры на рабочих местах сотрудников будут заменяться поэтапно, по мере обучения специалистов внедренным СКТБ «Сатурн» совместно с партнерами ИС «Электронный документооборот» и «Электронный Университет».

ИС реализована на технических и программных решениях отечественных производителей: STSS «Флагман», «Лаборатория Касперского», «Код Безопасности», НПО «Эшелон», iRU.

В ИС реализована высокоскоростная передача данных, между филиалами – до 10 Гбит/с, внутри кампусов – 1 Гбит/с, развернута сеть WiFi с двойной аутентификацией и со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Вся передача данных по каналам осуществляется с применением шифрования по ГОСТ.

«Данные характеристики позволяют проводить на базе КФУ им. Вернадского масштабные конференции в том числе и с подключением большого числа участников в онлайн», – отметил заместитель директора компании ООО СКТБ «Сатурн» Сергей Жуковский.