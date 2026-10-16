Индексная книга (каталог) CNews*
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Моисеев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 35
Моисеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3479 6
|Набиуллина Эльвира 126 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Никифоров Николай 1141 5
|Орешкин Максим 35 4
|Чернов Роман 6 3
|Скоробогатова Ольга 60 3
|Бутерин Виталий 30 2
|Покровский Иван 140 2
|Илюшникова Татьяна 16 2
|Гутенёв Владимир 14 2
|Трачук Аркадий 18 2
|Бунин Павел 3 2
|Buytendijk Frank - Буйтендийк Франк 3 2
|Rowan David - Роуэн Дэвид 2 2
|Аксаков Анатолий 164 2
|Носков Константин 242 2
|Шадаев Максут 1237 2
|Евдокимов Андрей 97 2
|Силуанов Антон 86 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Карнаухов Алексей 1 1
|Задорнов Михаил 30 1
|Maduro Nicolas - Мадуро Николас 3 1
|Федотов Валерий 2 1
|Левин Дмитрий 47 1
|Глазьев Юрий 1 1
|Добриднюк Сергей 15 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Поликанов Сергей 2 1
|Лаврентьев Иван 5 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Поляков Кирилл 21 1
|Кочура Елена 1 1
|Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
|Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
|Махов Геннадий 11 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Поволоцкая Татьяна 5 1
|Gartner - Гартнер 3676 2
|НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 155 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.