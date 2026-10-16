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Индексная книга (каталог) CNews*
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Моисеев Алексей

СОБЫТИЯ


16.10.2026 У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец 1
15.05.2023 Госнедвижимость будут распродавать гражданам в онлайн-магазине 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
14.04.2021 15 апреля 2021 года начнет свою работу международная конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация - 2021» 1
05.04.2021 Определены ключевые спикеры международной конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021» 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 2
25.06.2020 Интерпромбанк подключился к СБП с помощью цифровой платформы «Диасофта» 1
06.08.2019 «Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко» 1
17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
28.12.2017 Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки 1
06.12.2017 Власти пригрозили россиянам уголовной ответственностью за майнинг биткоинов 1
13.11.2017 Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов 1
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 1
10.10.2017 Путин приказал отрегулировать криптовалюты: Ими пользуются преступники и террористы 1
09.10.2017 В России хотят ограничить покупку криптовалют: Больше чем на 600 тыс. руб. в одни руки не выдавать 1
22.09.2017 Глава Центробанка на встрече с Путиным выступила против биткоинов 1
28.08.2017 Московская биржа станет торговать криптовалютой 1
28.08.2017 В России запретят «обычным людям» покупать криптовалюту 1
22.06.2017 Медведев одобрил оплату госуслуг в МФЦ 1
02.06.2017 В России разрабатывается национальный «убийца» биткоин 1
12.04.2017 Минфин: В 2018 г. в России легализуют биткоины 1
13.10.2014 ИТ-бюджеты страховщиков: акценты автоматизации 1
06.10.2014 SWIFT пытаются заставить отключить Россию от своей системы 1
22.09.2014 Минфин РФ хочет обязать SWIFT зарегистрировать юрлицо в России 1
18.09.2014 Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT 1
16.09.2014 ЛЭСК создала центр биллинговой печати на базе комплексного решения Xerox 1
08.09.2014 «Киберплат» создал российский аналог SWIFT 1
27.08.2014 Минфин и ЦБ РФ подготовили законопроект о создании в России собственного аналога SWIFT 1
29.07.2014 Татьяна Поволоцкая - ROI BI-проектов не превышает двух лет 1
23.10.2013 Госдума разрешила электронное страхование автомобилей и здоровья 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Моисеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11067 2
SAP SE 5631 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
Softline - Софтлайн 3817 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5087 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 45 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Bitriver - Битривер 24 1
Промышленные сооружения - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио - Леста Геймс Москва 44 1
МегаФон 10994 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9410 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
Microsoft Corporation 25887 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
Oracle Corporation 7111 1
Microsoft Corporation - GitHub 1109 1
VK - Mail.ru Group 3623 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 1
Diasoft - Диасофт 1185 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
Philips 2102 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 994 1
Quorum - Кворум - 137 1
PUBG Corporation 58 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 417 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 41 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 7
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 3
ПСБ - Промсвязьбанк 978 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
Lotte - Лотте - бизнес-центр - отель 35 2
МБСП - Международный банк Санкт-Петербурга - Ленмебельбанк - Петербургский лесопромышленный банк 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 2
НСПК - Национальная система платежных карт 963 2
Альфа-Банк 1995 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 175 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 363 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Капитал ООО 4 1
ЛЭСК - Липецкая энергосбытовая компания 2 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 7 1
Everestgroup - Эверест Груп 2 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 1
Интерпромбанк АКБ 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1844 1
CrowCrowd 3 1
Россия ОСАО - Россия Страховое акционерное общество 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2110 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
Почта России ПАО 2400 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ГПБ - Газпромбанк 1297 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 935 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2147 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5791 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 9
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5482 6
Федеральное казначейство России 1960 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 262 3
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1583 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 11 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3365 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4056 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 625 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 92 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 416 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1895 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14210 8
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 484 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1672 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36887 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26509 6
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 657 6
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2036 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 4
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 120 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1109 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 367 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7987 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12505 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6716 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4877 2
Электронный документ - Electronic document 1599 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1339 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24103 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22845 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9454 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13843 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5754 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3408 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13048 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13664 2
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 150 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2563 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3215 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 161 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2792 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 294 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4726 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 761 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 294 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2538 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 433 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 144 2
Microsoft Office 4244 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3742 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 381 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Платина КБ - CyberPlat CyberFT 5 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 73 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 1
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 23 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 25 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
Xerox DocuColor - Xerox Color, Colour - Xerox Versant - Xerox Nuvera - Xerox iGen Press - Xerox Trivor - Xerox Impika - Xerox PrimeLink - ЦПМ - цифровая печатная машина 138 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6419 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 952 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 36 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 1
Qlik Qlikview 122 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 813 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 504 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 256 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Путин Владимир 3479 6
Набиуллина Эльвира 126 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Никифоров Николай 1141 5
Орешкин Максим 35 4
Чернов Роман 6 3
Скоробогатова Ольга 60 3
Бутерин Виталий 30 2
Покровский Иван 140 2
Илюшникова Татьяна 16 2
Гутенёв Владимир 14 2
Трачук Аркадий 18 2
Бунин Павел 3 2
Buytendijk Frank - Буйтендийк Франк 3 2
Rowan David - Роуэн Дэвид 2 2
Аксаков Анатолий 164 2
Носков Константин 242 2
Шадаев Максут 1237 2
Евдокимов Андрей 97 2
Силуанов Антон 86 2
Вексельберг Виктор 155 2
Карнаухов Алексей 1 1
Задорнов Михаил 30 1
Maduro Nicolas - Мадуро Николас 3 1
Федотов Валерий 2 1
Левин Дмитрий 47 1
Глазьев Юрий 1 1
Добриднюк Сергей 15 1
Гавренков Сергей 12 1
Глазьев Сергей 14 1
Поликанов Сергей 2 1
Лаврентьев Иван 5 1
Касацкий Андрей 1 1
Поляков Кирилл 21 1
Кочура Елена 1 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 5 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
Махов Геннадий 11 1
Шандалов Андрей 16 1
Поволоцкая Татьяна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 4
Украина 7971 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 3
Европа 25038 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 3
Индия - Bharat 5920 3
Бельгия - Королевство 1202 3
Евразия - Евразийский континент 647 3
Иран - Исламская Республика Иран 1162 3
Япония 13864 2
Беларусь - Белоруссия 6372 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 834 2
Беларусь - Брестская область - Брест 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Великобритания - Остров Мэн 82 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Бобровский район - Бобров 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1282 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 1
Сингапур - Республика 1969 1
Канада 5098 1
Израиль 2875 1
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