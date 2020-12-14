Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику

Торгово-промышленная палата обратилась в Правительство с инициативой установить для госпрограмм обязательный целевой показатель «доля закупленной российской радиоэлектронной продукции». Профильное министерство — Минпромторг — инициативу в целом поддерживает.

Радиоэлектроника — для госпрограмм

Как стало известно CNews, при оценке эффективности всех госпрограмм в России может в обязательном порядке начать использоваться индикатор «доля закупленной российской радиоэлектронной продукции». С соответствующей инициативой непосредственно выступила Торгово-промышленная палата (ТПП).

Свои предложения ТПП оформила письмом за подписью президента организации Сергея Катырина (копия имеется в распоряжении CNews), которое 24 ноября 2020 г. было направлено зампреду Правительства России Юрию Борисову, курирующему радиоэлектронную отрасль.

В письме предлагалось поручить Минпромторгу и Минэку рассмотреть и обеспечить принятие разработанных ТПП проектов нормативных актов, которые бы закрепили для госпрограмм вышеупомянутый обязательный целевой показатель, а также утвердили порядок его мониторинга. Законотворческие инициативы направлены на изменение федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании».

Эффективным исполнителям госпрограмм придется закупать российскую радиоэлектронику

Неделю спустя, 30 ноября 2020 г. Аппарат Правительства перенаправил письмо ТПП с приложенными к нему документами в Минпромторг, Минэк и Минцифры — с просьбой «рассмотреть, о результатах проинформировать С. Н. Катырина, а копию ответа направить в Аппарат Правительства». Данное сообщение было подписано директором департамента оборонно-промышленного комплекса Правительства Николаем Архиповым (копия письма также имеется в распоряжении редакции).

По данным CNews, на первичную проработку вопроса у обозначенных министерств есть время до 29 декабря 2020 г.

Минпромторг — за

Представители Минпромторга сообщили CNews, что в целом министерство инициативу ТПП поддерживает. «Считаем, что данная мера станет дополнительным стимулом для реализации в стране эффективной политики импортозамещения, — указали собеседники редакции. — Сейчас многие заказчики работают на достижение показателей госпрограмм без оглядки на отечественное оборудование. Эта мера будет способствовать решению комплексной задачи по переходу на российское оборудование, на которую, в том числе, направлены недавно вышедшие законы о квотировании закупок».

В последнем случае, отметим, речь идет о внедрении планов-графиков для закупок госкомпаниями (по 223-ФЗ) отечественного телеком-оборудования и систем хранения из Реестра российской и евразийской промышленной продукции. Квота на такие товары устанавливается на уровне 30–50% от объема закупок. Отчитываться госкомпаниям придется ежегодно.

По словам представителей Минпромторга, подробная проработка вопроса внедрения для госпрограмм нового целевого показателя планируется в установленном порядке в 2021 г.

В Минэке на момент выхода данного материала прокомментировать CNews инициативу ТПП не смогли. В Минцифре сообщили редакции, что вопрос находится на рассмотрении.

Аргументация ТПП

Государственная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс намеченных мероприятий и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей госполитики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. Сейчас в нашей стране действует четыре десятка госпрограмм. По линии ИТ ключевой из них можно считать «Информационное общество», по линии электроники — «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Преимущественно госпрограммы курируются конкретными министерствами. В приведенных примерах — это Минцифры и Минпромторг соответственно.

В ТПП отмечают, что в настоящее время в госпрограммах не установлена обязанность и не применяются какие-либо обязательные показатели по достижению исполнителями целей приобретения российских промышленных товаров и технологий. С точки зрения ТПП, данная ситуация снижает эффективность стратегического планирования в России, так как уменьшает возможности достижения целей социально-экономического развития страны.

«Свобода выбора заказчиками любых характеристик при составлении технических заданий приводит к использованию характеристик иностранной радиоэлектронной продукции, — говорится в письме ТПП. — Это негативным образом отражается на темпах развития всех высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности с длительным циклом инвестиционной окупаемости проектов (7-10 лет)».

Также в ТПП полагают, что отсутствие в госпрограммах целевых показателей закупок отечественных товаров и технологий не позволяет создавать долгосрочный спрос и стимулировать загрузку производства на российских предприятиях. Кроме того, по оценке экспертов ТПП, это приводит к существенным потерям для государства в виде недополученных налогов в бюджетную систему.

«Предлагаемые изменения в законодательство РФ о стратегическом планировании направлены на поддержку российских производителей радиоэлектронной продукции, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской радиоэлектронной продукции», — отмечают авторы письма.

В ТПП уверены, что стимулирование закупок отечественной радиоэлектронной продукции позволит создать долговременный механизм точечной поддержки развития российского производства для обеспечения экономического роста на отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса, а также развитие кооперации евразийских производителей.

Похожий индикатор Минэк и Минфин ранее похоронили

Напомним, в сентябре 2020 г. CNews стало известно, что в Правительстве России не встретила понимания идея установить для госпрограмм целевого показателя «доля закупленных товаров российского происхождения» — в широком смысле, без радиоэлектронной конкретики. Проект был внесен в Госдуму сенатором Константином Долговым и депутатом Владимиром Гутеневым 22 июля 2020 г.

В начале августа 2020 г. Минфин и Минэк вынесли в отношении инициативы отрицательные заключения — оба раза с формулировками «законопроект не поддерживается Правительством РФ».

Имеющиеся в распоряжении CNews копии отзывов от имени замглавы Минфина Алексея Моисеева и замглавы Минэка Татьяны Илюшниковой идентичны вплоть до буквы. В обоих случаях утверждается, что предлагаемая инициатива противоречит основам программно-целевого управления в России.

«Показатель “доля закупленных товаров российского происхождения”, вводимый для целей мониторинга закупок российских товаров в целом без разбивки по отдельным категориям товаров или секторам экономики, не отвечает установленным принципам и основам методологии разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм, поскольку не характеризует ход и успешность реализации госпрограммы, не отражает степень достижения ее целей и задач, не передает специфику развития конкретной области», — указывают чиновники.

Исходя из изложенного, можно предположить, что более конкретный индикатор, касающийся только радиоэлектроники, может встретить у чиновников Минэка больше энтузиазма.

Мнения с рынка электроники

Даже когда на рассмотрении властей была инициатива без радиоэлектронной конкретики исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский сообщил CNews, что считает ее верной по сути. Эксперт полагал, что министерствам следовало ее поддержать и взять на себя проработку.

«Мы считаем, что инициатива, выдвинутая Долговым и Гутеневым, была бы полезна для российской микроэлектроники, — отметил в сентябре в разговоре с CNews Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics, разработчика линейки процессоров “Байкал”. — Оценивать эффективность закупок ИТ-оборудования государственными учреждениями на предмет выполнения минимальной доли закупок российских товаров — в общем-то вполне здравая идея, способствующая развитию российской экономики. Единственный вопрос, который нуждается в доработке, это как определить размер этой минимальной доли».