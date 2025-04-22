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Илюшникова Татьяна
Илюшникова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 3
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 2
|Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
|Superjob - Суперджоб 573 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 741 1
|Покровский Иван 122 2
|Евдокимов Андрей 82 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Гутенёв Владимир 13 2
|Долгов Константин 10 2
|Носков Константин 237 1
|Шадаев Максут 1033 1
|Пак Олег 112 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Паршин Максим 317 1
|Торосов Илья 5 1
|Борисов Юрий 120 1
|Архипов Николай 3 1
|Макаров Валентин 229 1
|Катырин Сергей 13 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Грищенков Алексей 8 1
|Сараков Амир 4 1
|Федулов Владислав 80 1
|Путин Владимир 3228 1
|Елпанов Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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