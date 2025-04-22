Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Илюшникова Татьяна



22.04.2025 «Билайн» представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения 1
01.12.2023 Предприниматели сферы услуг получат помощь в продвижении по программе «Авито» и Минэкономразвития России 1
28.11.2023 Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым 1
05.09.2023 Стартует второй сезон образовательного проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес.первое дело» 1
11.07.2023 Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров 2
22.03.2023 Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
28.02.2020 Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Илюшникова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Superjob - Суперджоб 573 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2012 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21067 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4253 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4840 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1698 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2976 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1190 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7332 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 526 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5196 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 283 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 3
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 104 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1704 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 281 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3277 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 418 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
Avito - Авито услуги 69 1
Покровский Иван 122 2
Евдокимов Андрей 82 2
Моисеев Алексей 33 2
Гутенёв Владимир 13 2
Долгов Константин 10 2
Носков Константин 237 1
Шадаев Максут 1033 1
Пак Олег 112 1
Кисляков Евгений 93 1
Никифоров Николай 1136 1
Паршин Максим 317 1
Торосов Илья 5 1
Борисов Юрий 120 1
Архипов Николай 3 1
Макаров Валентин 229 1
Катырин Сергей 13 1
Абрамов Виктор 11 1
Грищенков Алексей 8 1
Сараков Амир 4 1
Федулов Владислав 80 1
Путин Владимир 3228 1
Елпанов Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1326 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1424 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 838 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1841 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 569 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 772 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 594 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1600 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11144 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4208 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6134 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 529 2
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 128 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 395 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2935 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2418 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1977 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1236 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 361 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5617 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2787 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153