Минэкономразвития и VK расширяют программу поддержки малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение на платформе «VK реклама». Пилотный проект уже успешно завершился в нескольких регионах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основная цель программы — помочь предпринимателям по всей стране научиться развивать свое дело в интернете с помощью современных цифровых инструментов. Эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, актуальные как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только хочет открыть свое дело. С их помощью можно пошагово научиться развивать и продвигать бизнес в интернете, узнать об эффективных инструментах и частых ошибках. Обучающие вебинары проходят на федеральной странице «Мой бизнес» «Вконтакте».

«Программа с VK была запущена в прошлом году. В ней приняли участие предприниматели 85 регионов России, и одними из самых активных регионов, где бизнес воспользовался этой программой стали Санкт-Петербург, Челябинская область, Москва, Удмуртская Республика и Красноярский край. Мера поддержки позволила предпринимателям сэкономить в общей сложности почти 20 млн руб. на продвижении. Отмечу, что мы наблюдаем прирост числа субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн. Показатель составил 1300% в 2022 г. по сравнению с 2019 г. Это говорит о том, что меры поддержки в сфере интернет-торговли и продвижения попадают в запрос бизнес-сообщества. Теперь наша программа расширена на новую рекламную платформу, что повысит и число участников, и возможности предпринимателей», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в «VK рекламе» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого им необходимо обратиться в Центры «Мой бизнес» в любом регионе России до 30 апреля 2023 г. включительно, активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета в «VK рекламе» любую сумму от 500 руб. до 5000 руб., после чего сумма удвоится. Кроме того, можно оставить заявку по ссылке и в течение пары рабочих дней получить звонок от консультанта центра «Мой бизнес», который проверит соответствие условиям акции и направит купон. Удвоение бюджета доступно предпринимателям, которые pанee нe продвигали свои товары и услуги на платформе «VK реклама».

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Центры «Мой бизнес» открыты в 84 регионах России. Они предоставляют информационно-консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку, оказывают поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и модернизации производства, а также содействуют экспорту товаров, работ и услуг. С февраля 2023 г. малому и среднему бизнесу доступна программа по выходу на маркетплейсы, а для социальных предпринимателей действует программа по получению пакетов бесплатных вакансий для размещения на рекрутинговой платформе.

«VK реклама» — новая единая платформа для продвижения бизнеса на проектах VK и в рекламной сети.. Автоматические инструменты помогут создать и адаптировать объявления под все площадки и принести нужный бизнесу результат: продажи, заявки, установки приложений, новых подписчиков и другие показатели. В «VK рекламе» можно продвигать сообщества «Вконтакте», сайты, приложения, интернет-магазины и лид-формы. В будущем возможности платформы продолжат расширяться.