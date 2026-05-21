Индексная книга (каталог) CNews*
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Гутенёв Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 17
Гутенёв Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Долгов Константин 10 4
|Николаев Олег 17 3
|Канаев Алексей 4 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Жигарев Сергей 17 3
|Ющенко Александр 29 3
|Путин Владимир 3454 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Покровский Иван 136 2
|Илюшникова Татьяна 15 2
|Якунин Александр 50 1
|Туляков Александр 2 1
|Рахманов Алексей 6 1
|Коптев Юрий 30 1
|Шугаев Дмитрий 2 1
|Осыко Михаил 2 1
|Катырин Сергей 15 1
|Делягин Михаил 11 1
|Азаров Дмитрий 9 1
|Климов Виктор 2 1
|Икрянников Сергей 2 1
|Санатов Дмитрий 2 1
|Гартунг Валерий 3 1
|Платонов Валерий 1 1
|Архипов Николай 3 1
|Лаврентьева Анна 1 1
|Асеев Александр 4 1
|Фертман Александр 4 1
|Згруев Александр 1 1
|Антипова Светлана 1 1
|Нещерет Анатолий 1 1
|Шапарин Антон 7 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Иванов Алексей 163 1
|Борисов Юрий 122 1
|Макаров Валентин 251 1
|Худавердян Тигран 94 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.