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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гутенёв Владимир

СОБЫТИЯ


21.05.2026 Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать 1
01.11.2024 iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple 2
20.10.2023 Владимир Гутенев: Платеж с маркетплейсов в пользу «Почты России» приведет к удорожанию товаров 2
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
03.07.2020 Концерн «Автоматика» принимает участие в создании научно-образовательного центра в Самарской области 1
08.12.2014 В России создан Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры 1
13.11.2014 Представители Ростеха вошли в состав Экспертного совета Госдумы по развитию предприятий радиоэлектроники 2
07.03.2014 Новый законопроект требует вернуть госсайты на российские хостинги 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Гутенёв Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 4
Huawei 4677 4
Apple Inc 13156 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Samsung Electronics 11065 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Проектная практика 51 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Системы документооборота 522 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
БАРС Груп 579 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
РТИ 155 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Google LLC 12690 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 12 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Резонанс НПП 407 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Сколково - Skolkovo Cluster Nuclear Technologies - Кластер Ядерных технологий 4 1
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 27 1
Администрация Тюмени 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
ЛДПР 116 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
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Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple - App Store 3109 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 1
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
FreePik 1841 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 1
Microsoft Windows 16882 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Samsung Galaxy 1035 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Google Cloud Services 244 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Долгов Константин 10 4
Николаев Олег 17 3
Канаев Алексей 4 3
Чиндяскин Сергей 5 3
Жигарев Сергей 17 3
Ющенко Александр 29 3
Путин Владимир 3454 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Евдокимов Андрей 95 2
Моисеев Алексей 33 2
Покровский Иван 136 2
Илюшникова Татьяна 15 2
Якунин Александр 50 1
Туляков Александр 2 1
Рахманов Алексей 6 1
Коптев Юрий 30 1
Шугаев Дмитрий 2 1
Осыко Михаил 2 1
Катырин Сергей 15 1
Делягин Михаил 11 1
Азаров Дмитрий 9 1
Климов Виктор 2 1
Икрянников Сергей 2 1
Санатов Дмитрий 2 1
Гартунг Валерий 3 1
Платонов Валерий 1 1
Архипов Николай 3 1
Лаврентьева Анна 1 1
Асеев Александр 4 1
Фертман Александр 4 1
Згруев Александр 1 1
Антипова Светлана 1 1
Нещерет Анатолий 1 1
Шапарин Антон 7 1
Кабанов Владимир 178 1
Сахненко Сергей 91 1
Иванов Алексей 163 1
Борисов Юрий 122 1
Макаров Валентин 251 1
Худавердян Тигран 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
VK - Mail.ru Новости 33 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
РИА Новости 1033 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Парламентская газета 32 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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