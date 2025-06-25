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Проектная практика
УПОМИНАНИЯ
Проектная практика и организации, системы, технологии, персоны:
|Кутузов Александр 39 6
|Полковников Алексей 6 5
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Новохатский Александр 5 3
|Гайдамаков Сергей 27 3
|Сютин Олег 20 3
|Лобан Олег 7 3
|Ким Юрий 4 3
|Собянин Сергей 422 2
|Лысенко Эдуард 310 2
|Селютин Александр 60 2
|Казак Максим 162 2
|Гродзенский Яков 11 2
|Морозов Алексей 57 2
|Бородин Андрей 38 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Серова Елена 320 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Кучин Сергей 27 2
|Катрич Алексей 43 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Захаров Артем 6 2
|Катчан Илья 7 2
|Ямалов Ильдар 11 2
|Шибанов Антон 2 2
|Лобусов Дмитрий 2 2
|Трубицын Юрий 2 2
|Маланин Василий 14 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Толмачев Владимир 3 2
|Путин Владимир 3255 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Албычев Александр 167 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Коробов Александр 17 1
|Лямин Алексей 13 1
|Козак Дмитрий 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 6
|Discovery Research Group 22 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 340 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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