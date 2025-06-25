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Проектная практика

Проектная практика

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Билайн запускает учебную программу на базе магистратуры Центрального университета 1
04.09.2024 «Проектная Практика» подписала партнерский договор с Yandex Cloud 2
22.05.2024 НИЯУ МИФИ запускает программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту 1
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации 2
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 3
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
05.07.2019 Программно-методический комплекс «1С:Налоговый мониторинг» будет разработан в сотрудничестве с PwC 1
18.02.2019 Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет» 1
11.10.2018 «Форсайт» заключил соглашение о партнерстве с BI Consult 1
27.04.2017 «Проектная Практика» развивает систему управления проектной деятельностью республики Крым 3
12.04.2017 «Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области 2
17.03.2017 «RKIT: Корпоративное делопроизводство» внесено в рекомендованный список Минкомсвязи 1
14.02.2017 «Проектная Практика» автоматизировала систему управления проектной деятельностью в республике Крым 3
13.02.2017 Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 2
19.01.2017 Huawei присвоила «Ай-Теко» статус высокоуровневого сервисного партнера 1
16.01.2017 «Проектная Практика» и «Ай-Теко» объединят опыт в области автоматизации проектной деятельности 5
13.09.2016 «Ланит» зарегистрировал ряд собственных решений в Едином реестре отечественного ПО 1
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России 1
27.04.2015 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
03.04.2015 Оборот Digital Design по итогам 2014 г. достиг 955 млн руб. 1
23.03.2015 Оренбургский филиал «Нижневолгоэлектромонтажа» работает в СЭД Docsvision 1
10.02.2015 В Вене утвержден стандарт ISO 21502 2
16.10.2013 Интеграция ИС в банке — проект штучный. Опыт «Синимекс» 1
26.09.2013 AT Consulting: В Россию приходит западный тренд финансового моделирования 1
13.09.2013 «Проектная Практика» выиграла конкурс на оказание услуг по поддержке процессов управления ЕГИСЗ Москвы 2
05.06.2013 Кампус 2.0: PEAK SYSTEMS создает единую российскую кампусную систему 1
05.02.2013 Отечественные ЦОД выходят на новый уровень энергоэффективности 1
31.10.2012 «Норбит» развивает практику Microsoft SharePoint 1
30.10.2012 Олимпиада Сочи 2014: есть, где развернуться ИТ 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
14.09.2012 В России начали действовать национальные стандарты по управлению проектами 2
11.09.2012 ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1
03.09.2012 1 сентября в России вступили в силу нацстандарты в области проектного управления 2
21.08.2012 Как ИТ сделает из России государство будущего 1
19.07.2012 Опубликованы российские национальные стандарты в области проектного управления 3
26.04.2012 «Ситроникс ИТ» оптимизировал разработку ПО с помощью частного «облака» Microsoft 1
25.04.2012 «Ситроникс ИТ» внедрил «Портал совета директоров» для АФК «Система» 1
09.02.2012 Утверждены российские национальные стандарты в области проектного управления 3
02.08.2011 «Астерос Консалтинг» открывает практику Microsoft 1
27.05.2011 Новым заместителем главы Департамента ИТ Москвы назначен Андрей Белозеров 2

Публикаций - 49, упоминаний - 79

Проектная практика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24896 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 8
PM Expert - ПМ Эксперт 117 8
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 5
Ростелеком 9989 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 4
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 15 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 3
Docsvision - ДоксВижн 1017 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
МегаФон 9354 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 2
IBM - International Business Machines Corp 9480 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 2
Spirit DSP - Спирит Корп 471 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Ланит - Норбит - Norbit 384 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 241 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8947 2
SAP SE 5343 2
Yandex - Яндекс 7826 2
8534 2
Oracle Corporation 6765 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 2
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2125 1
SAS Institute 999 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
БАРС Груп 551 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 146 1
АйТи 1390 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Центр стандартизации управления проектами 5 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 197 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Coursera 57 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 17 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 619 1
Copenhagen Economics 1 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1945 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2540 1
НСПК - Национальная система платежных карт 861 1
Альфа-Банк 1802 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
X5 Group - Перекрёсток 581 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Лента - Сеть розничной торговли 2161 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 204 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Благосостояние НПФ 51 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5083 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3438 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2053 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 45 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 507 1
Федеральное казначейство России 1822 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 116 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1456 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 22
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3223 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12915 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 9
Стандартизация - Standardization 2185 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11467 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6597 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4941 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6911 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2279 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6953 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 286 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3329 3
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 22 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 574 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3990 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8431 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9460 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4536 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5409 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 2
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3338 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 3
Apple iPad 3888 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 571 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 2
Microsoft Office 3834 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Microsoft Dynamics 1179 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 765 1
Новые облачные технологии - МойОфис 824 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3002 1
Microsoft Azure 1430 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 261 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2811 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 245 1
Broadcom - VMware vSphere 574 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Microsoft Windows Server 2016 54 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Правительство Москвы - Наш город 105 1
Microsoft Office 2016 24 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 48 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Галактика Имущество ТМ 1 1
Microsoft Windows 15972 1
Linux OS 10296 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 780 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1824 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 491 1
Кутузов Александр 39 6
Полковников Алексей 6 5
Кесельбренер Леонид 52 3
Новохатский Александр 5 3
Гайдамаков Сергей 27 3
Сютин Олег 20 3
Лобан Олег 7 3
Ким Юрий 4 3
Собянин Сергей 422 2
Лысенко Эдуард 310 2
Селютин Александр 60 2
Казак Максим 162 2
Гродзенский Яков 11 2
Морозов Алексей 57 2
Бородин Андрей 38 2
Белозеров Андрей 36 2
Серова Елена 320 2
Чучелов Андрей 44 2
Кучин Сергей 27 2
Катрич Алексей 43 2
Сапельников Сергей 109 2
Захаров Артем 6 2
Катчан Илья 7 2
Ямалов Ильдар 11 2
Шибанов Антон 2 2
Лобусов Дмитрий 2 2
Трубицын Юрий 2 2
Маланин Василий 14 2
Чимиричкина Мария 30 2
Толмачев Владимир 3 2
Путин Владимир 3255 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Албычев Александр 167 1
Ермолаев Артем 378 1
Опенышева Светлана 64 1
Федечкин Эдуард 55 1
Коробов Александр 17 1
Лямин Алексей 13 1
Козак Дмитрий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 4
Европа 24415 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1255 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1286 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 950 2
Великобритания - Лондон 2391 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 773 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1893 2
Россия - УФО - Тюменская область 1204 2
Россия - Бородино 44 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3027 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 641 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 1
Казахстан - Республика 5668 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
США - Нью-Йорк 3109 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2836 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1064 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2065 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1622 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 630 1
Россия - СФО - Омская область 702 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 3
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3214 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
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