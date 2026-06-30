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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернов Сергей

СОБЫТИЯ


30.06.2026 «Русский Уголь» использует PT Dephaze для регулярной оценки киберустойчивости инфраструктуры 1
27.09.2016 Объявлены победители Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2016 1
05.12.2013 Tele2 расширяет зону покрытия в Еврейской автономной области 1
16.09.2013 Peak Systems предлагает записывать электронные билеты на банковские карты 1
07.08.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети в Еврейской автономной области 1
05.06.2013 Кампус 2.0: PEAK SYSTEMS создает единую российскую кампусную систему 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Чернов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3306 2
Peak Systems - Пик Системз 27 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 2
Huawei 4496 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 1
Проектная практика 52 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 907 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5595 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3656 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29553 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24144 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 972 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3547 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5950 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22732 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1314 1
Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1575 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12948 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6251 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5463 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16913 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7106 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10113 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2200 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13835 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9759 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33156 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5812 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 436 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2583 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5339 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13076 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4190 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12805 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4521 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 1
Стандартизация - Standardization 2326 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1980 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 1
Социальная карта - Social card 252 1
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Huawei Mate - серия смартфонов 444 1
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Россия - Лазарево 5 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Бирофельд 5 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Найфельд 2 2
Смидович 8 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Ленинский район - Бабстово 7 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 359 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Кукелево 5 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Смидовичский район - Смидович - Ольгохта 10 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47272 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1070 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2337 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 169 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6659 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 924 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1645 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6671 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3124 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3315 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1229 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 725 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 37 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
Honor Cup 16 1
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