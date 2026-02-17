Разделы

Смидович


СОБЫТИЯ


17.02.2026 МТС прокачала мобильный интернет в единственной автономной области России 1
23.11.2023 Около 100 сельчан Улика-Национального впервые получили надежную сотовую связь 1
02.02.2017 «Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии 1
13.12.2016 4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович 1
05.12.2013 Tele2 расширяет зону покрытия в Еврейской автономной области 2
15.11.2013 Услуги Tele2 доступны более 90% населения Еврейской автономной области 2
15.10.2013 Tele2 запускает сеть в Ленинском районе Еврейской автономной области 2
07.08.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети в Еврейской автономной области 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Смидович и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 4
МегаФон 10108 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 2
МТС - Иртея 85 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14653 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 118 1
Почта России ПАО 2268 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8822 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28955 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9466 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57536 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4025 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6334 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8496 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1619 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25719 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8209 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8945 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23256 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5679 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9813 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1791 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4068 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4467 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 1
Чернов Сергей 5 2
Сергиенко Сергей 12 2
Оловянников Дмитрий 69 1
Экшенгер Наталья 60 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 8
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Смидовичский район - Смидович - Ольгохта 10 7
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Ленинский район - Бабстово 7 5
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 81 5
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Бирофельд 5 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Амурзет 8 4
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 22 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область - Теплоозерск 5 4
Россия - Лазарево 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 158516 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Кукелево 5 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Найфельд 2 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1012 2
Россия - Владимировка 6 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2999 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1889 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5329 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2668 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20425 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26037 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1958 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
