МТС прокачала мобильный интернет в единственной автономной области России

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть высокоскоростного интернета в Смидовичском, Ленинском и Облученском районах Еврейской автономной области. Компания перевела базовые станции в стандарт LTE, чтобы расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Улучшения коснулись более 28 тысяч жителей этих районов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы были проведены в посёлках Смидович, Приамурский, Волочаевка-2, Николаевка, сёлах Владимировка (Смидовичский район) и Бабстово (Ленинский район), а также в поселках Теплоозерск, Бира, Биракан и Лондоко-завод (Облученский район). Модернизация также коснулась ключевых участков федеральной трассы, проходящих через Волочаевку-2 и Теплоозёрск. Новые скорости интернета позволяют местным жителям, а также автолюбителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

«Мы регулярно реализуем на территории ЕАО проекты по модернизации и расширению сети. Так, в прошлом году область стала первым населённым пунктом на Дальнем Востоке, где была запущена отечественная базовая станция «Иртея». В 2025 г. мы провели масштабный рефарминг в нескольких населенных пунктах ЕАО, чтобы повысить цифровой комфорт не только для жителей и гостей автономии, но и для автолюбителей, которые прокладывают свой маршрут через наш регион. В этом году мы продолжим работу по улучшению качества связи в ЕАО, а также планируем запустить в регионе еще несколько отечественных базовых станций «Иртея»», — сказала директор МТС в Хабаровском крае и ЕАО Наталья Экшенгер.

Рефарминг в Еврейской автономной области — часть программы МТС по модернизации сети на Дальнем Востоке, направленной на повышение качества связи. Еврейская автономная область — это единственный субъект Российской Федерации, имеющий статус автономной области.

