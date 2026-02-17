Разделы

Россия Владимировка


СОБЫТИЯ


17.02.2026 МТС прокачала мобильный интернет в единственной автономной области России 1
20.01.2025 «МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области 1
07.06.2023 В селах на берегу Зеи мобильный интернет 4G стал быстрее 2
17.05.2016 Интернет-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос на 1000% за 5 лет 1
23.03.2016 «МегаФон» улучшил 3G-покрытие в 42 населённых пунктах Ставрополья 1
05.02.2016 «МегаФон» сделал доступными услуги 4G-интернета еще для 140 000 жителей Амурской области 1

МегаФон 10107 5
Цифровые Привычки 51 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14653 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8822 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9466 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25718 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28955 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25567 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8496 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9615 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4025 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73867 2
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 221 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 360 1
Умные платформы 1886 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57535 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1676 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4068 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5834 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5696 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5194 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8208 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4049 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Седов Владимир 12 2
Высочина Людмила 22 1
Дудкин Максим 36 1
Земнухов Денис 29 1
Россия - ДФО - Амурская область 863 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 2
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 31 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 52 1
Смидович 8 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 158515 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2998 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1012 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 521 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6145 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2668 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5422 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5916 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55097 1
