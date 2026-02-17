Разделы

Россия ДФО Еврейская автономная область (ЕАО) Ленинский район Бабстово

Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Ленинский район - Бабстово

СОБЫТИЯ


17.02.2026 МТС прокачала мобильный интернет в единственной автономной области России 1
05.12.2013 Tele2 расширяет зону покрытия в Еврейской автономной области 1
15.11.2013 Услуги Tele2 доступны более 90% населения Еврейской автономной области 1
15.10.2013 Tele2 запускает сеть в Ленинском районе Еврейской автономной области 1
28.08.2013 Операторы связи обеспечивают стабильную работу сетей в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке 1
07.08.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети в Еврейской автономной области 1
23.03.2004 "Дальсвязь" начинает строительство ВОЛС в Еврейской автономной области 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 4
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14653 2
Ростелеком 10421 1
МегаФон 10108 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Почта России ПАО 2268 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28955 4
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6281 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4854 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57536 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4025 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8822 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 1
Чернов Сергей 5 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 7
Смидович 8 5
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 81 4
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 22 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Амурзет 8 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Бирофельд 5 4
Россия - Лазарево 5 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Кукелево 5 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Смидовичский район - Смидович - Ольгохта 10 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область - Теплоозерск 5 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Найфельд 2 2
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 1
Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 158516 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2999 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 1
Россия - ДФО - Амурская область 863 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1012 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 217 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5329 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6145 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 225 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20425 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26037 1
