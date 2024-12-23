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Индексная книга (каталог) CNews*
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СладКо Славянка ГК Кондитерское объединение Конфи Волжанка Заря

СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря


23.12.2024 «МегаФон» прокачал 4G на 350 базовых станциях в Приморье 1
14.08.2024 «МегаФон» улучшил связь на хасанских пляжах 1
08.08.2024 В России создан первый в мире тяжелый дрон с асинхронными двигателями 1
04.07.2024 Приморские Мальдивы «МегаФон» подключил к 4G 1
19.04.2024 «МегаФон» расширил сеть 4G в поселке Славянка 1
31.05.2022 МТС запустила в Петербурге виртуального оператора фиксированной связи на сети «ОБИТ» 1
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ 1
17.02.2020 Softline помогла ГК «Славянка» построить систему коммуникаций 2
25.08.2016 «Агрокомплекс» переходит на интернет от «Мегафона» 2
07.04.2016 «МегаФон» показал рост на бизнес-рынке Центрального Черноземья 2
07.10.2015 «МегаФон» включил интернет кондитерскому холдингу «Славянка» 2
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 1
17.11.2014 Серверы ждут рывка: от 2003 к 2023 1
06.10.2014 «Славянка» оптимизировала ИТ-деятельность и учет аварийных ситуаций в сфере ЖКХ с помощью OmniWay 1
12.03.2012 «Инсотел» внедрил решения Allied Telesis в ряде региональных компаний 1
01.07.2011 Лето в собственном соку. Универсальные соковыжималки: выбор ZOOM 1
08.10.2009 За сентябрь «Эльдорадо» открыло 13 магазинов 1
27.09.2002 О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне 1
25.09.2002 "Примтелефон" начал работать на Сахалине 1
29.05.2002 "ПАРУС" приступила к реструктуризации предприятий Владимирской и Рязанской областей 1
27.09.2001 "Парус" объявила о результатах внедрения корпоративной стратегии в 2001 году 1
24.09.2001 "SofTool-2001: "Парус" представит системы управления ведомством, городом, корпорацией и торговой площадкой 1
28.08.2001 Компания "Примтелефон" объявила о запуске сети стандарта GSM на Дальнем Востоке 1

Публикаций - 38, упоминаний - 42

СладКо и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Ростелеком 9701 3
Парус Корпорация 552 3
МТС - Примтелефон 47 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Microsoft Corporation 24625 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 2
Samsung Electronics 10255 2
Philips 2053 2
БУХта - Buhta 87 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Амтел-Сервис 36 1
СКАУТ 77 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Крок - Croc 1777 1
АйТи 1365 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Caravan - Караван 89 1
МТС - Кубань GSM 116 1
Ланит - Лантер 33 1
Инсотел - Insotel 1 1
Qlik - QlikTech 160 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
OmniNet - ОмниНет 40 1
Apple Inc 12101 1
HP Inc. 5685 1
Honeywell 282 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Агроэко ГК 22 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
ЭФКО ГК 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Сибирский ЭНТЦ - Сибирский энергетический научно-технический центр 1 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 1
Traft - Трафт 23 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Газпром нефть 618 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Международный аэропорт Жуковский 7 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
Бона Фиде ТД - масложиркомбинат 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Восход Хлебокомбинат - Хлебообъединение 1 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Текстиль Поволжье ХБК Камышин 1 1
Примтеркомбанк - Приморский территориальный коммерческий банк 2 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Верный - торговая сеть 291 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 9 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
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FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
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