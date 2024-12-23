СладКо Славянка ГК Кондитерское объединение Конфи Волжанка Заря
СладКо и организации, системы, технологии, персоны:
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Наумов Егор 2 1
|Ружейникова Лидия 1 1
|Туровский Михаил 19 1
|Останина Мария 3 1
|Жаров Александр 174 1
|Семенов Александр 145 1
|Иванов Олег 141 1
|Соколов Максим 27 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Бельский Юрий 17 1
|Максименка Николай 17 1
|Устинова Ольга 8 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Висневский Юрий 15 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Головачев Михаил 20 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Сысоева Евгения 69 1
|Федорова Олеся 63 1
|Земсков Олег 1 1
|Белоусов Руслан 11 1
|Грицай Дмитрий 1 1
|Уваров Павел 3 1
|Коротин Павел 31 1
|Шацкий Игорь 2 1
|Гук Андрей 33 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Мануйлов Антон 1 1
|Матвиенко Роман 30 1
|Дуюнов Дмитрий 1 1
|Никитин Олег 32 1
|Яковлев Игорь 18 1
|Кузьмин Андрей 11 1
|Седых Евгений 2 1
|Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
|Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
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