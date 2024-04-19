«МегаФон» расширил сеть 4G в поселке Славянка

В новом туристическом сезоне отдыхающие в приморском поселке Славянка в районе бухты Нерпа смогут комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» на 30% расширили зону уверенного покрытия 4G в поселении, а также улучшили качество связи в одной из популярных локаций для летнего отдыха. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект позволил оптимизировать работу сети, что обеспечило пользователей высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью, в том числе по технологии VoLTE. Цифровые звонки отличаются чистым звуком во время разговора, а также позволяют совмещать общение и выход в интернет.

Модернизацию инфраструктуры в Славянке специалисты завершили к началу активного туристического сезона, поэтому в период летних пиковых нагрузок отдыхающие смогут без ограничений выходить в интернет. Сигнал LTE полностью покрывает территорию в районе бухты Нерпа — базы отдыха и автомобильную дорогу, в том числе участок, который ведет к мысу Брюса. Путешественники любят эту локацию за роскошные морские пейзажи. В высокий сезон здесь много туристов, которые гуляют по скалам и фотографируются.

«Поселок Славянка притягивает туристов родного региона и отдыхающих с других территорий страны. Здесь бывает много наших абонентов из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Красноярска, Новосибирска. В высокий сезон прошлого года туристы и жители поселка Славянка передали в 1,6 раза больше данных, чем годом ранее. Мы проводим улучшение на сети накануне открытия туристического сезона. Особое внимание уделяется местам притяжения путешественников, где в интернет с мобильных устройств могут одномоментно выходить тысячи пользователей. Опираясь на данные аналитики, мы развиваем телеком-инфраструктуру. Так кроме базовой станции в районе бухты Нерпа, в конце прошлого года был запущен новый объект связи 4G для покрытия пляжей в бухте Наездник», - отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.