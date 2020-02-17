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Softline помогла ГК «Славянка» построить систему коммуникаций

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Softline внедрила систему видео-конференц-связи Cisco в головном офисе кондитерского холдинга «Славянка». Новая коммуникационная платформа позволила заказчику упростить процесс коммуникаций с контрагентами и между внутренними подразделениями.

Группа компаний «Славянка» - одно из старейших кондитерских предприятий России, которое входит в Топ-50 мирового рейтинга кондитерских компаний. Холдинг имеет территориально распределенную структуру с головным офисом в Старом Осколе и четырьмя фабриками в разных регионах. До недавнего времени в компании использовались разрозненные системы ВКС, не удовлетворяющие современным требованиям бизнеса. Руководство приняло решение оптимизировать коммуникационный процесс, в качестве партнера проекта была выбрана компания Softline.

Эксперты Softline предложили заказчику гибкое решение для организации видео-конференц-связи, входящее в состав комплексного продукта Cisco Collaboration. В ноябре прошлого года ВКС была внедрена в головном офисе ГК «Славянка», в дальнейшем систему планируют масштабировать на все предприятия кондитерского холдинга. Внедренная платформа дает возможность подключать к совещаниям сотрудников, использующих различные средства связи (в том числе, смартфоны и комнаты, оборудованные кодеками сторонних производителей). Безопасное соединение позволяет обеспечить надежность передачи данных. В составе решения есть продукты для организации совместного рабочего пространства, быстрого обмена документами, созданию рабочих групп, а также гибкая интеграция с IP-телефонией и решением Skype for Business.

«Команда Softline имеет большой опыт в реализации проектов с использованием решения Collaboration от Cisco. Вендор постоянно совершенствуется в развитии коммуникационного направления, ежегодно выпуская новые продукты для организации продуктивной удаленной работы. Благодаря возможностям выбранной системы ВКС, профессионализму нашей команды, а также высокой степени вовлеченности представителей ГК «Славянка» в проект, нам удалось глубоко вникнуть в бизнес-процессы заказчика и решить стоящую перед ним задачу», - сказала менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами Softline Лидия Ружейникова.

«Внедрение новой системы ВКС позволило холдингу упростить процесс коммуникаций с партнерами и сотрудниками, находящимися в других городах. Скорость согласований и принятия решений увеличилась в среднем на 20-25%. Возможность оперативной связи с удаленными контрагентами позволяет избежать неточностей в постановке задач для исполнителей и, как следствие, упростить реализацию масштабных проектов. Мы оценили простоту в управлении процессом переговоров, удобный интерфейс, высокое качество передачи звука и изображения. Отмечаем высокий профессионализм сотрудников компании Softline, их стремление помочь и удовлетворить наши потребности», - отметил начальник службы системного администрирования группы компаний «Славянка» Егор Наумов.

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