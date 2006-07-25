Июньские хиты продаж ноутбуков и для мобильных применений: 15,4-дюймовая матрица с разрешением 1280х800 пикселей, процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, ATI Mobility Radeon X300, встроенные модули Bluetooth

Ноутбуки: хиты продаж мая ать высокую производительность, как в деловых, так и в развлекательных приложениях. Процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, видеоакселератор ATI Mobility Radeon X300, 15,4-дюймов

Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК эффектноВнутри стильного корпуса трудится слаженный оркестр современных технологий: процессор Intel Pentium M/Centrino 1.0 ГГц – 400 МГц FSB на ядре Banias; материнская плата 100 МГц FSB на осн

Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России азе Pentium III M, имела определенные проблемы с этими параметрами). 1-гигагерцовый процессор Intel Pentium M (ядро Banias, технология 0,13 мкм) в паре с чипсетом Intel 855GM наделяют этот ноут

AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M Open s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel Pentium M. Плата AOpen s661FXm-FSN Плата s661FXm-FSN оптимизирована для использования как в д

Apple выбрала Pentium M я для перехода с платформы IBM и Freescale PowerPC к архитектуре x86 корпорации Intel. Согласно источникам, посвященным в планы Apple, новая серия компьютеров Macintosh будет построена на процессорах Pentium M, которые имеют одинаковую архитектуру с Pentium 4, но отличаются меньшим энергопотреблением. Уже год назад представители Intel заявляли о превосходстве Pentium М над разрабатываемыми

Intel провел апгрейд чипов Centrino для ноутбуков платформа Intel на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК включает новые процессоры Intel Pentium M, набор микросхем Intel 915 Express для мобильных ПК (ранее известный под кодовым на

Intel провел апгрейд чипов Centrino для ноутбуков платформа Intel на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК включает новые процессоры Intel Pentium M, набор микросхем Intel 915 Express для мобильных ПК (ранее известный под кодовым на

Intel представила мобильный процессор Pentium M с частотой 2,1 ГГц Компания Intel объявила о выходе нового мобильного процессора Pentium M 765. Модель характеризуется частотой 2,1 Ггц, кэш 2 уровня 2 МБ, шиной 400 МГц. Кро

Acer представила в России новую серию ноутбуков TravelMate 3200 ravelMate серии 3200 построены на базе платформы Intel Centrino и поставляются с процессорами Intel Pentium M c частотой от 1,5 ГГц (процессор Intel Pentium M 715, а также более старшие

Samsung представила в России три новых ноутбука иагональю 17 дюймов. Разрешение ноутбука - 1440х900 пикселов. В модели используется процессор Intel Pentium M (Dothan) с частотой 1,7 ГГц. Акустическая стереосистема ноутбука с поддержкой Virtu

Intel: новые процессоры для платформы Centrino Линейка мобильных процессоров Intel пополнилась новыми чипами Pentium M 738 с пониженным энергопотреблением, Pentium M 733 и 723 со сверхнизким энер

Intel представил новые экономичные процессоры Корпорация Intel объявила о выпуске новых процессоров семейств Intel Pentium M и Intel Celeron M, которые предназначены для небольших мобильных ПК (весом менее 1,

Stilo 6054: первый "широкоформатник" iRU на базе Dothan а новую модель в корпоративной серии Stilo - ноутбук Stilo 6054, созданный на базе процессора Intel Pentium M (Dothan) с тактовой частотой от 1700 до 2000 МГц. Используемый чипсет Intel 82855 G

В России начались продажи ноутбуков с технологией Dothan ые бренды в запуске новых моделей. Напомним, что технология Dothan - это мобильные процессоры Intel Pentium M для второго поколения платформы Centrinо. Новая технология существенно уменьшает по

Prestigio выпускает Dothan-ноутбуки io объявила о выпуске новых ноутбуков Prestigio Nobile 153D на базе процессора Intel Pentium M 735 (Dothan) с тактовой частотой 1,7 ГГц. Это настоящие мобильные решения, оснащенные средствами б

Версия Argo 55D - еще одна новинка на рынке Dothan-ноутбуков одним из первых среди украинских производителей внедряет в своих системах новейшие процессоры Intel Pentium M (Dothan). Новый ноутбук "Версия Argo 55D" оснащен мощной видеокартой последнего пок

IBM начал выпускать 15-дюймовые ThinkPad T экранами 14 и 15 дюймов, модели ThinkPad T42 и T42p будут поставляться с новыми процессорами Intel Pentium M 735, 745 и 755 с поддержкой технологии Intel SpeedStep и кэш-памятью второго уровня

Новые ноутбуки Acer: десктоп в компактном исполнении elMate 8006LMi и Aspire 2026WLMi. В TravelMate 8005LMi и TravelMate 8006LMi используются процессоры Intel Pentium M 745 и Intel Pentium M 755 соответственно. Время автономной работы ноутбуков с

Acer обновил линейки мобильных ПК TravelMate и Aspire ravelMate 8000. Aspire 2020 построен на базе платформы Centrino и поставляется с процессорами Intel Pentium M c частотой от 1,6 ГГц. Графическая подсистема ноутбука построена на базе контроллер

С новыми чипами ноутбуки сбросят вес мобильные ПК от Amoi - во второй половине текущего года. В свою очередь, три новых процессора Intel Pentium M 735, 745 и 755 для мобильных ПК, известные под кодовым наименованием Dothan, впервы

Intel выпустил долгожданные Dothan еров Dothan, который, как ожидается, ускорит развитие беспроводной интернет-связи. Новые процессоры Pentium M производятся с использованием 90-нанометрового технологического процесса и работают

Intel выпустил новые экономичные процессоры ением, выполненные по 0,13-микронному техпроцессу на ядре Banias. Прежде всего, это ULV и LV-версии Pentium M (1,1 ГГц и 1,3 ГГц соответственно), а также два мобильных Celeron. LV Pentium M<

Intel объяснил тайный смысл чисел МГц ULV (выход намечен на 1 квартал 2005 года), 738 – Dothan 1,10 ГГц с шиной 400 МГц UVL, а 718 - Banias 1,10 ГГц с шиной 400 МГц. Два последних процессора должны выйти в третьем квартале это

Платформе Centrino исполнился год мобильной технологии Intel Centrino под кодовым названием Sonoma. Sonoma объединяет процессор Intel Pentium M с более быстрой FSB-шиной на 533 МГц; возможность беспроводного соединения в станда

Pentium M захватил 15% рынка ноубуков я компания ITResearch выпустила отчет о продвижении на рынке РФ мобильных компьютеров с процессором Pentium M. Первый ноутбук данного класса представила в марте 2003 г. компания RoverComputers.

Выпуск Dothan вновь отложен Выход процессора Dothan опять отложен, на этот раз до апреля или мая, согласно обновленному плану выпуска процессоров Intel. Первоначально, как известно, выход Dothan был намечен на октябрь в версии 1,8

Появление чипа Dothan задерживается задержка не скажется на доходах в первом квартале, этот факт сам по себе является редким технологическим промахом лидера микропроцессорной промышленности. Теперь новый чип, уже известный публике как Dothan и производимый по новейшим технологиям, нужно ожидать лишь во втором квартале. По словам президента компании Пола Отеллини (Paul Otellini), хотя при тестировании чип показал ожидаемую пр

Intel начал поставки мобильного Celeron на базе Banias начал поставки мобильного процессора Celeron на базе ядра Banias, которое впервые было применено в Pentium M, производителям планшетных компьютеров. Частота этого процессора с ультранизким эне

Назначена точная дата выхода Intel Dothan йване подтвердили, что Intel 4 февраля 2004 года представит три модели процессоров нового поколения Pentium M под кодовым названием Dothan. Intel пытается максимально ускорить процесс перехода

Pentium M Dothan поступит в продажу в начале следующего года , Acer, Asustek Computer и Aopen уже готовы выпускать ноутбуки на базе процессоров нового поколения Pentium M. На Intel Developer Forum (IDF) в прошлом месяце было объявлено, что новая мобильна

Dothan, Sonoma и Bulverde: новые технологии мобильности от Intel оненты, работающие в стандартах 802.11a/b и 802.11b/g, а также следующее поколение процессора Intel Pentium M под кодовым названием Dothan. Созданный на основе самой современной технологии с пр

Dothan, Sonoma и Bulverde: новые технологии мобильности от Intel оненты, работающие в стандартах 802.11a/b и 802.11b/g, а также следующее поколение процессора Intel Pentium M под кодовым названием Dothan. Созданный на основе самой современной технологии с пр

Sonoma, Azalia и другие планы Intel по мобильным устройствам в Сан-Хосе Форуме Intel для разработчиков было рассказано об усовершенствованной модели процессора Pentium M (условное наименование - Dothan), новой вычислительной платформе на базе технологии

Intel задерживает выпуск новых Centrino-процессоров йваньских производителей ноутбуков подтверждают слухи о намерении Intel перенести выпуск процессора Pentium M нового поколения, с кодовым названием Dothan, на 1 квартал 2004 г. Ранее планировал

Intel Centrino избавит мир от проводов? на их долю к концу 2003 г. будет приходиться, как минимум, 43% российского рынка ноутбуков. Технология, которую представляет торговая марка Intel Centrino для мобильных ПК, включает в себя процессор Pentium M, семейство чипсетов Intel 855 и сетевой интерфейс Pro/Wireless 2100. Все компоненты технологии оптимизированы, проверены и протестированы для совместной работы в мобильных системах. П

Intel Centrino избавит мир от проводов? на их долю к концу 2003 г. будет приходиться, как минимум, 43% российского рынка ноутбуков. Технология, которую представляет торговая марка Intel Centrino для мобильных ПК, включает в себя процессор Pentium M, семейство чипсетов Intel 855 и сетевой интерфейс Pro/Wireless 2100. Все компоненты технологии оптимизированы, проверены и протестированы для совместной работы в мобильных системах. П

Intel: Banias будет представлен 12 марта Точная дата выхода Banias была названа представителями Intel на презентации для журналистов новой компании Conne

Ноутбуки на процессоре Intel Banias будут еще тоньше Тайваньские производители разрабатывают все более тонкие портативные компьютеры, основанные на мобильных процессорах на ядре Intel Banias. В то время как большинство портативных ПК на базе процессоров Pentium 4-M имеют толщину 32-35 мм, Intel надеется, что портативные компьютеры на основе процессоров Banias будут им