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Intel Pentium M Tolapai Серия микропроцессоров



25.07.2006 Июньские хиты продаж ноутбуков

и для мобильных применений: 15,4-дюймовая матрица с разрешением 1280х800 пикселей, процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, ATI Mobility Radeon X300, встроенные модули Bluetooth

17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

ать высокую производительность, как в деловых, так и в развлекательных приложениях. Процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, видеоакселератор ATI Mobility Radeon X300, 15,4-дюймов
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК

эффектноВнутри стильного корпуса трудится слаженный оркестр современных технологий: процессор Intel Pentium M/Centrino 1.0 ГГц – 400 МГц FSB на ядре Banias; материнская плата 100 МГц FSB на осн
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России

азе Pentium III M, имела определенные проблемы с этими параметрами). 1-гигагерцовый процессор Intel Pentium M (ядро Banias, технология 0,13 мкм) в паре с чипсетом Intel 855GM наделяют этот ноут
01.06.2006 AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M

Open s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel Pentium M. Плата AOpen s661FXm-FSN Плата s661FXm-FSN оптимизирована для использования как в д
10.06.2005 Apple выбрала Pentium M

я для перехода с платформы IBM и Freescale PowerPC к архитектуре x86 корпорации Intel. Согласно источникам, посвященным в планы Apple, новая серия компьютеров Macintosh будет построена на процессорах Pentium M, которые имеют одинаковую архитектуру с Pentium 4, но отличаются меньшим энергопотреблением. Уже год назад представители Intel заявляли о превосходстве Pentium М над разрабатываемыми

19.01.2005 Intel провел апгрейд чипов Centrino для ноутбуков

платформа Intel на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК включает новые процессоры Intel Pentium M, набор микросхем Intel 915 Express для мобильных ПК (ранее известный под кодовым на
19.01.2005 Intel провел апгрейд чипов Centrino для ноутбуков

платформа Intel на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК включает новые процессоры Intel Pentium M, набор микросхем Intel 915 Express для мобильных ПК (ранее известный под кодовым на
21.10.2004 Intel представила мобильный процессор Pentium M с частотой 2,1 ГГц

Компания Intel объявила о выходе нового мобильного процессора Pentium M 765. Модель характеризуется частотой 2,1 Ггц, кэш 2 уровня 2 МБ, шиной 400 МГц. Кро
06.10.2004 Acer представила в России новую серию ноутбуков TravelMate 3200

ravelMate серии 3200 построены на базе платформы Intel Centrino и поставляются с процессорами Intel Pentium M c частотой от 1,5 ГГц (процессор Intel Pentium M 715, а также более старшие

13.09.2004 Samsung представила в России три новых ноутбука

иагональю 17 дюймов. Разрешение ноутбука - 1440х900 пикселов. В модели используется процессор Intel Pentium M (Dothan) с частотой 1,7 ГГц. Акустическая стереосистема ноутбука с поддержкой Virtu
22.07.2004 Intel: новые процессоры для платформы Centrino

Линейка мобильных процессоров Intel пополнилась новыми чипами Pentium M 738 с пониженным энергопотреблением, Pentium M 733 и 723 со сверхнизким энер
21.07.2004 Intel представил новые экономичные процессоры

Корпорация Intel объявила о выпуске новых процессоров семейств Intel Pentium M и Intel Celeron M, которые предназначены для небольших мобильных ПК (весом менее 1,
29.06.2004 Stilo 6054: первый "широкоформатник" iRU на базе Dothan

а новую модель в корпоративной серии Stilo - ноутбук Stilo 6054, созданный на базе процессора Intel Pentium M (Dothan) с тактовой частотой от 1700 до 2000 МГц. Используемый чипсет Intel 82855 G
07.06.2004 В России начались продажи ноутбуков с технологией Dothan

ые бренды в запуске новых моделей. Напомним, что технология Dothan - это мобильные процессоры Intel Pentium M для второго поколения платформы Centrinо. Новая технология существенно уменьшает по
02.06.2004 Prestigio выпускает Dothan-ноутбуки

io объявила о выпуске новых ноутбуков Prestigio Nobile 153D на базе процессора Intel Pentium M 735 (Dothan) с тактовой частотой 1,7 ГГц. Это настоящие мобильные решения, оснащенные средствами б
27.05.2004 Версия Argo 55D - еще одна новинка на рынке Dothan-ноутбуков

одним из первых среди украинских производителей внедряет в своих системах новейшие процессоры Intel Pentium M (Dothan). Новый ноутбук "Версия Argo 55D" оснащен мощной видеокартой последнего пок
27.05.2004 IBM начал выпускать 15-дюймовые ThinkPad T

экранами 14 и 15 дюймов, модели ThinkPad T42 и T42p будут поставляться с новыми процессорами Intel Pentium M 735, 745 и 755 с поддержкой технологии Intel SpeedStep и кэш-памятью второго уровня
26.05.2004 Новые ноутбуки Acer: десктоп в компактном исполнении

elMate 8006LMi и Aspire 2026WLMi. В TravelMate 8005LMi и TravelMate 8006LMi используются процессоры Intel Pentium M 745 и Intel Pentium M 755 соответственно. Время автономной работы ноутбуков с
20.05.2004 Acer обновил линейки мобильных ПК TravelMate и Aspire

ravelMate 8000. Aspire 2020 построен на базе платформы Centrino и поставляется с процессорами Intel Pentium M c частотой от 1,6 ГГц. Графическая подсистема ноутбука построена на базе контроллер
11.05.2004 С новыми чипами ноутбуки сбросят вес

мобильные ПК от Amoi - во второй половине текущего года. В свою очередь, три новых процессора Intel Pentium M 735, 745 и 755 для мобильных ПК, известные под кодовым наименованием Dothan, впервы
11.05.2004 Intel выпустил долгожданные Dothan

еров Dothan, который, как ожидается, ускорит развитие беспроводной интернет-связи. Новые процессоры Pentium M производятся с использованием 90-нанометрового технологического процесса и работают
08.04.2004 Intel выпустил новые экономичные процессоры

ением, выполненные по 0,13-микронному техпроцессу на ядре Banias. Прежде всего, это ULV и LV-версии Pentium M (1,1 ГГц и 1,3 ГГц соответственно), а также два мобильных Celeron. LV Pentium M<
06.04.2004 Intel объяснил тайный смысл чисел

МГц ULV (выход намечен на 1 квартал 2005 года), 738 – Dothan 1,10 ГГц с шиной 400 МГц UVL, а 718 - Banias 1,10 ГГц с шиной 400 МГц. Два последних процессора должны выйти в третьем квартале это
15.03.2004 Платформе Centrino исполнился год

мобильной технологии Intel Centrino под кодовым названием Sonoma. Sonoma объединяет процессор Intel Pentium M с более быстрой FSB-шиной на 533 МГц; возможность беспроводного соединения в станда
09.03.2004 Pentium M захватил 15% рынка ноубуков

я компания ITResearch выпустила отчет о продвижении на рынке РФ мобильных компьютеров с процессором Pentium M. Первый ноутбук данного класса представила в марте 2003 г. компания RoverComputers.
04.02.2004 Выпуск Dothan вновь отложен

Выход процессора Dothan опять отложен, на этот раз до апреля или мая, согласно обновленному плану выпуска процессоров Intel. Первоначально, как известно, выход Dothan был намечен на октябрь в версии 1,8

15.01.2004 Появление чипа Dothan задерживается

задержка не скажется на доходах в первом квартале, этот факт сам по себе является редким технологическим промахом лидера микропроцессорной промышленности. Теперь новый чип, уже известный публике как Dothan и производимый по новейшим технологиям, нужно ожидать лишь во втором квартале. По словам президента компании Пола Отеллини (Paul Otellini), хотя при тестировании чип показал ожидаемую пр
08.12.2003 Intel начал поставки мобильного Celeron на базе Banias

начал поставки мобильного процессора Celeron на базе ядра Banias, которое впервые было применено в Pentium M, производителям планшетных компьютеров. Частота этого процессора с ультранизким эне
18.11.2003 Назначена точная дата выхода Intel Dothan

йване подтвердили, что Intel 4 февраля 2004 года представит три модели процессоров нового поколения Pentium M под кодовым названием Dothan. Intel пытается максимально ускорить процесс перехода

08.10.2003 Pentium M Dothan поступит в продажу в начале следующего года

, Acer, Asustek Computer и Aopen уже готовы выпускать ноутбуки на базе процессоров нового поколения Pentium M. На Intel Developer Forum (IDF) в прошлом месяце было объявлено, что новая мобильна
18.09.2003 Dothan, Sonoma и Bulverde: новые технологии мобильности от Intel

оненты, работающие в стандартах 802.11a/b и 802.11b/g, а также следующее поколение процессора Intel Pentium M под кодовым названием Dothan. Созданный на основе самой современной технологии с пр
18.09.2003 Dothan, Sonoma и Bulverde: новые технологии мобильности от Intel

оненты, работающие в стандартах 802.11a/b и 802.11b/g, а также следующее поколение процессора Intel Pentium M под кодовым названием Dothan. Созданный на основе самой современной технологии с пр
18.09.2003 Sonoma, Azalia и другие планы Intel по мобильным устройствам

в Сан-Хосе Форуме Intel для разработчиков было рассказано об усовершенствованной модели процессора Pentium M (условное наименование - Dothan), новой вычислительной платформе на базе технологии
19.08.2003 Intel задерживает выпуск новых Centrino-процессоров

йваньских производителей ноутбуков подтверждают слухи о намерении Intel перенести выпуск процессора Pentium M нового поколения, с кодовым названием Dothan, на 1 квартал 2004 г. Ранее планировал
12.03.2003 Intel Centrino избавит мир от проводов?

на их долю к концу 2003 г. будет приходиться, как минимум, 43% российского рынка ноутбуков. Технология, которую представляет торговая марка Intel Centrino для мобильных ПК, включает в себя процессор Pentium M, семейство чипсетов Intel 855 и сетевой интерфейс Pro/Wireless 2100. Все компоненты технологии оптимизированы, проверены и протестированы для совместной работы в мобильных системах. П
12.03.2003 Intel Centrino избавит мир от проводов?

на их долю к концу 2003 г. будет приходиться, как минимум, 43% российского рынка ноутбуков. Технология, которую представляет торговая марка Intel Centrino для мобильных ПК, включает в себя процессор Pentium M, семейство чипсетов Intel 855 и сетевой интерфейс Pro/Wireless 2100. Все компоненты технологии оптимизированы, проверены и протестированы для совместной работы в мобильных системах. П
07.02.2003 Intel: Banias будет представлен 12 марта

Точная дата выхода Banias была названа представителями Intel на презентации для журналистов новой компании Conne
30.12.2002 Ноутбуки на процессоре Intel Banias будут еще тоньше

Тайваньские производители разрабатывают все более тонкие портативные компьютеры, основанные на мобильных процессорах на ядре Intel Banias. В то время как большинство портативных ПК на базе процессоров Pentium 4-M имеют толщину 32-35 мм, Intel надеется, что портативные компьютеры на основе процессоров Banias будут им
20.11.2002 Второе пришествие чипов Transmeta Crusoe: конкуренция Banias

Первый представитель этой серии - мобильный процессор Astro с функциями энергосбережения - был представлен на технологической выставке Comdex в Лас-Вегасе. Новинка обещает стать серьезным конкурентом Banias от Intel. В первую очередь разработчики заявили о планирующемся завершении производства линейки TM 5000, поскольку новинка превосходит процессоры предыдущих поколений в производительност

Публикаций - 411, упоминаний - 662

Intel Pentium M и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11997 347
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2483 70
AMD Graphics Product Group - ATI 935 68
ASUS - AsusTek Computer Inc 2015 61
Nvidia Corp 3364 59
IBM - International Business Machines Corp 9375 56
Toshiba Corporation 2920 56
Dell EMC 4989 55
Sony 6507 53
AMD - Advanced Micro Devices 4065 47
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 47
Microsoft Corporation 24261 41
Samsung Electronics 10063 39
Rover - RoverComputers 414 37
HP Inc. 5643 36
Merlion iRU - Деловой офис 285 35
Fujitsu 2032 32
HP Compaq Computer Corp 1916 24
LG Electronics 3585 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 1405 24
VAIO 334 23
Dell Technologies - Dell Computer 2123 21
Lenovo Group 2255 18
ДОК 815 17
Siemens AG - Siemens Group 2572 17
Novafora - Transmeta 193 16
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 319 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 15
Apple Inc 11779 13
Fostergroup 52 13
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 12
HP - Hewlett-Packard 3618 11
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 7
TI - Texas Instruments Incorporated 813 7
Desten Computers - Дестен 50 6
Pirit - Пирит 80 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 583 5
Lenovo Motorola 3495 5
Acronis - Акронис 443 5
Белый Ветер 354 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6853 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
PCHome 32 8
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 6
Совкомбанк Совесть 270 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1172 4
Ferrari NV 157 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Mazda Motor Corporation 53 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 55 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 114 2
General Dynamics 55 2
Венец АКБ 19 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 2
Volkswagen Audi Group 201 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 2
Volvo Cars 252 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 256 2
BMW Group 430 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Hyundai Motor Company 356 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 112 1
Менатеп - Menatep 38 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 63 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 268 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 8 1
36,6 - аптечная сеть 89 1
Apax Partners 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2119 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 707 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 7 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 13 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10893 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 945 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1321 1
Судебная власть - Judicial power 2240 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6202 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 53 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
DVD Forum 23 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20188 343
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13968 342
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12183 212
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9761 169
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9902 163
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5568 157
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8964 150
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12236 149
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4203 144
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13433 140
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23133 135
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7029 127
DDR - Double data rate 2647 126
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1380 106
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24163 105
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10516 103
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 872 100
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15756 96
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 547 93
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13653 88
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6376 88
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1899 87
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5913 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46644 85
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1707 84
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5589 84
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1014 82
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9254 81
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 574 81
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3497 79
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5959 75
Клавиатура - Keyboard 2098 68
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6304 66
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3369 64
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1743 61
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16666 54
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7490 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11887 49
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 46
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 45
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 265
Intel Centrino - Intel Sonoma 579 203
Intel Celeron - Серия процессоров 958 77
AMD Mobility Radeon 232 75
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 51
Microsoft Windows XP 2545 47
Inrel Celeron M 101 46
Intel Celeron M 118 46
Nvidia GeForce Go 189 45
Intel GM чипсет 86 43
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 40
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 38
Fujitsu LifeBook 167 34
Intel GME чипсет 42 34
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 207 33
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 33
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 185 31
VAIO VGN 90 31
Rover - RoverBook 155 31
Microsoft Windows 15250 29
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 613 29
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 25
Microsoft Windows XP Home 196 25
Dell Latitude - Серия ноутбуков 248 25
Acer Aspire - серия ноутбуков 318 24
Intel Extreme Graphics 49 24
AMD Athlon - серия микропроцессоров 775 23
Fujitsu Amilo 61 23
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 291 21
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 20
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 890 19
AMD Turion 131 19
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 57 18
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 357 18
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 66 18
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1313 18
Toshiba Satellite 132 18
Microsoft Windows 2000 8661 17
Intel Pentium III 780 17
Nvidia GeForce FX 72 16
Ксенин Алекс 311 65
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 13
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 7
Константинов Константин 31 6
Потапкин Никита 14 6
Ревенчук Григорий 6 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 4
Малафеев Андрей 51 4
Клинаичев Андрей 33 3
Хобод Борис 12 3
Сергеев Иван 74 3
Пыкин Алексей 5 3
Андреев Андрей 31 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 3
Степина Татьяна 3 2
Медведева Елена 14 2
Янпольский Владимир 2 2
Семенцов Всеволод 21 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Кулешов Антон 3 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 2
Белан Лада 2 1
Евдокимов Андрей 80 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Захир Максим 22 1
Henry Glenn - Генри Гленн 2 1
Сидоренко Михаил 5 1
Резников Михаил 4 1
Шибанов Владимир 32 1
Мосин Роман 4 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Собчак Ксения 16 1
Юсупов Ренат 115 1
Миронов Андрей 14 1
Борушевский Денис 37 1
Воронков Алексей 10 1
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 1
Верховод Андрей 22 1
Фридлянд Виталий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 136919 110
Япония 13167 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51309 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41588 28
Европа 21507 20
Южная Корея - Республика 6529 19
Китай - Тайвань 3894 18
Германия - Федеративная Республика 12466 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5055 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14002 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13910 10
Украина 7492 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16665 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16356 8
Канада 4811 7
Земля - планета Солнечной системы 10234 7
США - Орегон 246 6
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 6
США - Орегон - Хилсборо 21 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2120 4
Нидерланды 3449 4
Ирландия - Республика 997 4
США - Нью-Мексико 246 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2746 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1758 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1543 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 398 3
Европа Западная 1477 3
США - Колумбия - Вашингтон 1372 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1067 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1403 3
США - Калифорния 4566 3
Россия - СФО - Новосибирск 4089 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1254 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13174 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3731 3
Италия - Итальянская Республика 4294 3
Ближний Восток 2878 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1485 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4713 54
Ergonomics - Эргономика 1542 49
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5507 25
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2629 22
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1254 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22870 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13064 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10645 13
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 869 12
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1011 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2004 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2417 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4735 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 482 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1513 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27380 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4641 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1326 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3768 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10508 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5478 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8443 7
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 982 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5222 7
Литий - Lithium - химический элемент 513 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1351 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17372 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3482 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48669 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2246 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4294 5
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 425 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5430 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4658 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46132 4
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