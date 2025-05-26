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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Орегон Хилсборо


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter 1
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 1
01.03.2013 Oracle переводит производство из Мексики в США 1
21.02.2011 Intel инвестирует $5 млрд в новый завод и откроет 4 тыс. новых рабочих мест 1
22.01.2009 Intel закрывает заводы и увольняет людей 1
20.10.2008 Открыт крупнейший в Северной Америке завод солнечных батарей 1
01.08.2008 Программист колледжа не уследил за конфиденциальным ноутбуком 1
29.07.2008 Назначение в SAP СНГ: директор по маркетингу 1
29.01.2007 IBM и Intel объявляют вторую транзисторную революцию 1
15.06.2004 Intel открыл в Ирландии новейшее производство подложек 1
22.12.2003 Intel раскрыл тайну Centrino 1
22.12.2003 Intel раскрыл тайну Centrino 1
25.11.2003 Intel вводит новый 65-нм техпроцесс 1
25.11.2003 Intel вводит новый 65-нм техпроцесс 1
18.11.2003 Intel: радио должно стать цифровым 1
18.11.2003 Intel: радио должно стать цифровым 1
17.09.2003 Пол Отеллини: к пользователю с любовью 1
17.09.2003 Пол Отеллини: к пользователю с любовью 1
12.03.2002 Intel создала ячейку памяти SRAM площадью 1 мкм2 1
12.03.2002 Intel создала ячейку памяти SRAM площадью 1 мкм2 1
12.03.2002 Intel создала самую маленькую ячейку памяти SRAM 1
25.09.2001 Intel собирается разрабатывать процессоры для третьих лиц 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

США и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12309 19
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 3
Oxide Interactive - Oxide Games 20 3
IBM - International Business Machines Corp 9472 2
Lenovo Motorola 3507 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Analog Devices - ADI 90 2
Synopsys - Синопсис 37 1
AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
Apple Inc 12270 1
SAP SE 5327 1
Oracle Corporation 6758 1
Sony 6571 1
Toshiba Corporation 2935 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1000 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Intel Fab 42 7 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 41 1
Intel Communications Group 15 1
Lam Research - Novellus Systems 107 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
General Dynamics 57 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1267 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21178 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8075 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14023 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14617 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 5
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 159 5
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1422 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4281 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 4
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 880 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10261 4
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 574 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3108 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1842 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6998 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1022 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8101 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9396 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1406 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5966 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8346 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6313 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 89 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5704 2
Стандартизация - Standardization 2172 2
Часы наручные - Wrist watches 102 2
Аналоговые технологии 2793 2
DTCP/IP - Digital Transmission Content Protection over IP - защита цифрового контента при передаче его по протоколу IP 5 2
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 937 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 8
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 2
Intel Itanium 629 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 2
Intel Itanium Montecito 35 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 2
Intel Tangle Lake - Intel Tanglewood - 49-кубитный квантовый процессор 6 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 947 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Intel Sandy Bridge 144 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Oracle Exalogic 73 1
Nvidia Fermi 28 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle - Sun ZFS Backup Appliance 2 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 166 3
Семенцов Всеволод 21 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 2
Вольпе Борис 92 1
Зенкин Денис 262 1
Мазанов Андрей 6 1
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 1
Kitzhaber John - Китцхабер Джон 1 1
Akopyan Elly - Акопян Элли 1 1
США - Орегон 249 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 9
Ирландия - Республика 1018 5
Ирландия - Лейкслип 11 5
США - Нью-Мексико 247 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 3
Европа 24383 3
США - Колумбия - Вашингтон 1405 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 2
США - Аризона 524 2
США - Калифорния - Санта-Клара 181 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
США - Флорида 767 1
Америка - Американский регион 2172 1
Индия - Bharat 5536 1
Ближний Восток 2982 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Африка - Африканский регион 3518 1
Азия - Азиатский регион 5613 1
США - Калифорния 4645 1
Америка Южная 858 1
Индия - Карнатака - Бангалор 203 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1380 1
Малайзия 873 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5243 1
Израиль 2752 1
Филиппины - Республика 573 1
США - Северная Каролина 318 1
США - Нью-Мехико 34 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
США - Портленд 66 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1618 9
Закон Мура - Moore's law 209 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 776 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1256 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 407 1
Спорт - Футбол 741 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5084 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 222 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 268 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6863 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2567 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
New Scientist 1448 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
The Oregonian 8 1
Silicon 486 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Wired - Издание 235 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 8
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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