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США Орегон Хилсборо
УПОМИНАНИЯ
США и организации, системы, технологии, персоны:
|Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
|General Dynamics 57 2
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 2
|New Scientist 1448 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
|The Oregonian 8 1
|Silicon 486 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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