Получите все материалы CNews по ключевому слову
SiGe Silicon–germanium кремний-германиевые компоненты
УПОМИНАНИЯ
SiGe и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 4
|9to5Google 50 2
|9to5Mac 70 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5953 1
|Tom’s Hardware 440 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 1
|DigiTimes - Издание 1316 1
|The Washington Post 338 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|Electronic News 60 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
|IC Insights 24 1
|Tractica 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.