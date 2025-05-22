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SiGe Silicon–germanium кремний-германиевые компоненты


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР 1
16.08.2023 Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера 1
23.03.2023 Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
20.12.2011 NXP представила новые малошумящие GPS-усилители 1
21.06.2006 IBM cоздала чип с частотой 500 ГГц 2
20.06.2006 IBM создал чип, работающий с частотой 500 ГГц 2
20.06.2006 IBM создал чип, работающий с частотой 500 ГГц 2
22.12.2003 Intel раскрыл тайну Centrino 1
22.12.2003 Intel раскрыл тайну Centrino 1
03.10.2003 Гибридный транзистор ускорит работу беспроводных сетей 1
03.10.2003 Гибридный транзистор ускорит работу беспроводных сетей 1
10.02.2003 Композитные микросхемы увеличивают долю на рынке 1
19.12.2002 Qualcomm создала мультидиапазонный UMTS/GSM-чип 1
28.01.2002 Inphi осуществила передачу данных на скорости более 80 Гбит/с 2
25.01.2002 Digital Life: Ну и гаджеты! 2
14.01.2002 IBM: кремний с германием усилят мощность мобильников 2
14.01.2002 Технология SiGe от IBM произведет революцию в сегменте усилителей мощности для мобильных телефонов 2
26.06.2001 IBM создала самый быстрый кремниевый транзистор 3
26.06.2001 IBM создала самый быстрый кремниевый транзистор 5
26.06.2001 IBM создала самый быстрый кремниевый транзистор 5
26.06.2001 IBM создала самый быстрый кремниевый транзистор 3
19.06.2001 Zarlink начала производство микросхем для телекоммуникаций на основе SiGe-технологии 2
23.05.2001 IBM и Mitsubishi Electric будут совместно разрабатывать чипсеты для мобильных телефонов 3-го поколения 3
06.09.2000 Lucent представила чипсет для 10-гигабитных оптических сетей SONET/SDH 1
24.07.2000 Atmel объявила о высоких результатах второго квартала и предстоящем сплите акций 2:1 1
11.07.2000 IBM разработала кремниево-германиевую технологию для 0,25 мкм, 0,18 мкм процессов 1
05.07.2000 Texas Instruments приобрела разработчика микросхем Phoenix VLSI Consultants за $35 млн. 1
10.05.2000 IBM и Alcatel намерены объединиться для разработки новой технологии производства коммуникационных чипов 1
10.05.2000 IBM и Alcatel намерены объединиться для разработки новой технологии производства коммуникационных чипов 1
05.05.2000 Temic представила два чипа-усилителя для сотовых телефонов, выполненные по кремниево-германиевой технологии 1

Публикаций - 32, упоминаний - 54

SiGe и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9470 18
Intel Corporation 12308 6
IBM Microelectronics 25 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 3
Microsoft Corporation 24843 2
Samsung Electronics 10370 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 539 2
Semtech 18 2
Oxide Interactive - Oxide Games 20 2
TI - National Semiconductor 123 2
IFS - Industrial and Financial Systems 73 2
onsemi - ON Semiconductor 9 2
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 21 2
Apple Inc 12264 1
Ростелеком 9906 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Qualcomm Technologies 1850 1
ИКС 328 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
AMD - Advanced Micro Devices 4309 1
Toshiba Corporation 2935 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 230 1
Fujitsu 2047 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3008 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 938 1
Sony 6571 1
AT&T Inc 1684 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
GlobalFoundries - GF 90 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 93 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 251 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Google LLC 11940 1
Haier Group 179 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1127 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Сконтел 8 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 353 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 67 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 381 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 4
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8070 23
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 13
Электроника - BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 21 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4278 10
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 880 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 8
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Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 6
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1422 5
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28251 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 4
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 574 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6992 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 3
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TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 180 3
Аналоговые технологии 2793 3
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Intel RealSense 31 2
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Microsoft Windows 2000 8663 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Nuvia Phoenix 141 1
Intel x86 - архитектура процессора 1904 1
Microsoft Windows 15895 1
Microsoft Windows XP 2409 1
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Airbus Quantum Challenge 1 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Intel Pentium III 781 1
НТР - Новые телеком-решения 27 1
Intel Evo 104 1
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Цифра ГК - ZIF - Zyfra Industrial Framework - Zyfra Industrial Automation Kit - ПО для обработки индустриальных данных реального времени 5 1
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IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 86 1
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Thakur Randhir - Такура Рандира 7 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
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РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 49 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 126 1
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КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 37 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 15 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
ECOC Exhibition - European Conference on Optical Communication - Европейская конференция по оптической связи 7 1
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