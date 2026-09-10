Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Физика Осцилляция Колебания
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 25
Физика и организации, системы, технологии, персоны:
|Capasso Federico - Капассо Федерико 12 2
|Белянин Алексей 2 2
|Cho Alfred - Хо Альфред 5 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
|Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
|Шапошников Николай 1 1
|Giunti Carlo - Джунти Карло 1 1
|Nature 834 2
|New Scientist 1448 2
|Space Daily 528 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|9to5Google 61 1
|9to5Mac 70 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|PhysicsWeb 184 1
|PhysicsWorld 90 1
|Tractica 7 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
|S&P 500 565 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.