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Физика Осцилляция Колебания

СОБЫТИЯ


10.09.2026 Группа «Борлас» стала дистрибьютором продуктов LS-Tech 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
04.11.2015 Важный шаг в изучении призрачных частиц 1
24.07.2013 Подтвержден факт трансформации нейтрино 1
12.03.2012 Осцилляции нейтрино: последний параметр "сдался" 1
21.11.2011 Сверхсветовые нейтрино опровергают свое существование 1
31.10.2011 ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино 1
23.09.2011 Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения? 1
12.04.2011 Найдена звезда, которая молчит 1
04.04.2011 Физики недосчитались антинейтрино 1
13.01.2011 Американцы отказались от борьбы за бозон Хиггса 1
03.11.2010 Новый вид нейтрино пробил брешь в Стандартной модели микромира 1
19.09.2008 Sloan Digital Sky Survey: третий этап 1
03.04.2008 Обнаружена черная "нанозвезда" 1
18.10.2007 В Китае готовится новый нейтринный эксперимент 1
11.05.2007 Лазерное охлаждение полупроводников: подробности 1
12.04.2007 Опровергнута гипотеза осцилляции нейтрино: первые подробности 1
29.01.2007 Новую теорию ледникового периода проверят на красных карликах 1
28.03.2006 Загадку антиматерии помогут прояснить B_s-мезоны? 1
28.03.2006 Загадку антиматерии помогут прояснить B_s-мезоны? 1
29.03.2005 Создан компактный и эффективный рамановский лазер 1
29.03.2005 Создан компактный и эффективный рамановский лазер 1
22.01.2003 Установлена скорость исчезновения нейтрино 1
22.01.2003 Установлена скорость исчезновения нейтрино 1
02.12.2002 Статистическая физика не обещает фондовому рынку ничего хорошего 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25831 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Галактика - Корпорация 1551 2
Intel Corporation 12854 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 1
Fujitsu 2109 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 498 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 151 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1161 1
Google LLC 12754 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
IonQ 10 1
D-Wave Systems 26 1
Тинфотоника 1 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
Wave Systems - Safend 12 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Volkswagen Group - VW 309 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Сконтел 10 1
Совкомбанк Совесть 279 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 930 11
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 555 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1598 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3700 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14833 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10262 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24595 2
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 15 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 132 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1289 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4826 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10281 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11591 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7406 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1706 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23264 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 447 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5054 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4204 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 853 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 696 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17062 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6646 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 207 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4995 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3442 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2650 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13480 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8849 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - SRGAN - Super-Resolution Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 106 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 12
Opera Browser - Браузер 1057 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 461 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 1
Apple iPhone 6 4860 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 2
Белянин Алексей 2 2
Cho Alfred - Хо Альфред 5 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Шапошников Николай 1 1
Giunti Carlo - Джунти Карло 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54942 12
Япония 13833 9
Земля - планета Солнечной системы 10890 6
Канада 5090 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5509 5
Россия - РФ - Российская федерация 167448 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 3
Италия - Итальянская Республика 4516 3
Франция - Французская Республика 8192 3
Европа 25008 2
Солнечная система - Solar system 2573 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Германия - Федеративная Республика 13270 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3597 1
Китай - Пекин - Beijing 1106 1
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
США - Южная Дакота 36 1
США - Нью-Мексико 250 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Земля - Южное полушарие 161 1
Физика - Physics - область естествознания 2957 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8883 5
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5546 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1695 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1749 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 3
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 2
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 119 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6752 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1950 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4707 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1028 2
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 2
Физика - Модель Изинга - математическая модель статистической физики, предназначенная для описания намагничивания материала. 7 1
Газы - Фосфин - фосфористый водород - фосфид водорода - гидрид фосфора - фосфан - РН3 - бесцветный ядовитый газ 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4450 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6834 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 1
Закон Мура - Moore's law 214 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6206 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1136 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 1
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2296 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6115 1
Nature 834 2
New Scientist 1448 2
Space Daily 528 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
9to5Google 61 1
9to5Mac 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PhysicsWeb 184 1
PhysicsWorld 90 1
Tractica 7 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
S&P 500 565 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 3
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 3
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
T2K experiment 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 29 1
РАН - Российская академия наук 2136 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 656 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 42 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 30 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 59 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 3 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойнт 7 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
UNITO - University of Turin - Университет Турина 6 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 392 3
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