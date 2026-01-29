Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189758
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26562
Персоны 82358
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

США Южная Дакота

США - Южная Дакота

СОБЫТИЯ


29.01.2026 Главный по кибербезопасности в США слил в общедоступный ChatGPT секретные документы 1
15.08.2025 США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее 1
21.03.2025 Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику 1
22.07.2024 Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии 1
28.02.2020 58-летняя женщина, не умеющая программировать, взломала тюрьму 1
17.07.2013 Тираннозавр рекс все-таки был хищником 1
14.02.2013 За ландшафтом Земли будет следить новый спутник 1
26.04.2012 Пентагон отрепетировал нападение на Россию и Китай 1
04.04.2011 Физики недосчитались антинейтрино 1
25.03.2011 Обработка спутниковых изображений станет общедоступной благодаря облачным вычислениям 1
22.06.2010 ВВС США определили районы базирования пунктов управления MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper 1
29.05.2009 Boeing: восстановлен поломанный бомбардировщик B-1В 1
22.07.2008 Бронежилеты защитят от биологического оружия 1
11.03.2008 Бомбардировочную авиацию США преследуют праздничные аварии 1
06.03.2008 В США готовятся запасать энергию ветра 1
14.01.2008 Создан новый математический метод распределения мест в парламенте 1
20.12.2007 Американские индейцы провозгласили независимость от США 1
29.06.2007 Белый лопатонос начал нереститься в Миссури 1
07.08.2006 Американские госпитали оснастят широкополосным интернетом 1
04.07.2006 США: Доска позора домогателей стала общенациональной 1
11.04.2006 Фото дня. Самый большой в мире HDTV-дисплей шокирует 1
11.04.2006 Самый большой в мире HDTV-дисплей шокирует 1
18.01.2006 Американские студенты предпочитают онлайновые лекции 2
11.06.2004 В США стало в 1,5 раза больше скоростных интернет-линий 1
10.11.2002 Qwest Communications продал часть подразделения QwestDex за $2,75 млрд. и закрыл 17 магазинов мобильной связи 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1
28.09.2001 Western Wireless инвестировала около $1 млрд. в развитие беспроводной связи в сельских районах США 1
02.04.2001 LG Electronics поставит оборудование для связи стандарта CDMA 2000 1X американской Burst Wireless 1
24.01.2001 Gateway уволит 140 человек 2
14.12.2000 Самыми активными участниками аукциона радиочастот в США были Verizon и Cingular 1
15.09.2000 Сайт американского Белого Дома признан худшим в своем роде 1
27.07.2000 Поисковые системы отображают лишь одну пятисотую часть интернета 1
27.07.2000 BrightPlanet установила, что поисковые системы отображают одну пятисотую часть Интернета 1
27.07.2000 BrightPlanet установила, что поисковые системы отображают одну пятисотую часть Интернета 1
27.01.2000 Онлайновые радиостанции в США позволят слушать закулисные разговоры депутатов 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12318 5
Yahoo! 3711 3
AltaVista Search Engine 197 3
Microsoft Corporation 25311 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 273 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
NGK Insulators 4 1
Western Wireless 22 1
Apple Inc 12714 1
LG Electronics 3683 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 460 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Carlyle Group 24 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2733 1
Boeing 1020 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Lockheed Martin 767 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 741 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 57 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3565 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 665 1
Федеральное казначейство России 1879 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1363 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 69 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3729 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31930 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 523 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 525 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Микрофон - Microphone 2705 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 1
ОТиПБ - Спецодежда - Специальная одежда - средство индивидуальной защиты 32 1
Часы - Watch 997 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
Трансивер - Transceiver 140 1
Microsoft Windows 2000 8679 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
NASA Landsat 82 2
Google Earth - Google Планета Земля 483 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 21 1
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 1
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 1
Acer Predator 217 1
Apple iPhone 6 4861 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 284 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 1
Левкевич Михаил 60 1
Аветов Григорий 3 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Miller Josh - Миллер Джош 4 1
Edelman Paul - Эдельман Пол 1 1
Потапов Петр 1 1
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 8 1
Giunti Carlo - Джунти Карло 1 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Лантратова Яна 8 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 1
Семибратов Евгений 1 1
Rubio Marco - Рубио Марко 6 1
Путин Владимир 3378 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 416 1
Strand Rita - Стрэнд Рита 1 1
Зеленский Владимир 27 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 622 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Strand John - Стрэнд Джон 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53546 24
США - Колумбия - Вашингтон 1454 7
США - Монтана 52 6
Россия - РФ - Российская федерация 158018 5
США - Техас 1015 5
США - Северная Дакота 41 4
США - Айова 128 4
США - Калифорния 4778 4
США - Аризона 542 4
США - Миссури 126 4
США - Миннесота 196 3
США - Небраска 39 3
США - Миссисипи 65 3
США - Нью-Йорк 3154 3
США - Орегон 253 3
США - Огайо 291 3
США - Алабама 145 2
США - Теннесси 122 2
США - Вайоминг 67 2
США - Арканзас 61 2
Европа 24670 2
Земля - планета Солнечной системы 10686 2
Южная Корея - Республика 6873 2
Япония 13562 2
Польша - Республика 2004 2
Франция - Французская Республика 7991 2
Украина 7806 2
Грузия 1290 2
США - Нью-Джерси 304 2
США - Флорида 774 2
США - Колорадо 385 2
США - Делавэр 173 2
США - Юта 196 2
США - Флорида - Майами 193 2
США - Коннектикут 172 2
США - Аляска 243 2
США - Индиана 118 2
США - Невада 214 2
США - Северная Каролина 322 2
США - Луизиана 109 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Айсберг - Eisberg 192 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Аренда 2581 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1821 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 229 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - Воздушные сражения - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 39 1
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 2
ScienceDaily 400 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Engineer 79 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Bloomberg 1552 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6031 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Wired - Издание 271 1
Известия ИД 715 1
Nature 821 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 1
UNITO - University of Turin - Университет Турина 6 1
SDSU, SD State - South Dakota State University - Университет Южной Дакоты 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415703, в очереди разбора - 727537.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще