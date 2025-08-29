Получите все материалы CNews по ключевому слову
Lockheed Martin F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL истребитель-бомбардировщик
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.08.2025
|
Пилот F-35 час держал конференцсвязь с инженерами Lockheed Martin, но все равно разбил самолет. Инструкции не помогли
теро инженеров в числе виновников авиапроисшествия, в ходе которого был потерян истребитель ВВС США F-35. Инцидент, результаты расследования которого были опубликованы на этой неделе, произошел
|18.02.2025
|
Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером
и Счетной палате США (GAO) есть активные случаи заражения, подвергающие риску сотрудников следственных органов и служб кибербезопасности. Wikipedia Lockheed Martin/BAE/Northrop Grumman X-35 (прототип F-35) Инфостилер - это приложение, которое хакеры устанавливают на любые доступные компьютеры для кражи любой полезной информации. Целью инфостилера в первую очередь являются пароли к учетным з
|10.07.2024
|
В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15
сть документов на своем канале, насчитывающем более 500 тыс. подписчиков. На следующий день он загрузил еще больше информации, причем некоторые из файлов до сих пор доступны для скачивания. Wikipedia F-35 Молния II «Документацию решила добровольно-принудительно отдать нам одна американская фирма. Сейчас специалисты посмотрят ее степень важности и нужности и если все хорошо, это однозначно т
|17.05.2024
|
Поставки новейших американских истребителей F-35 два года подряд срываются из-за «кривого» софта
Доклад Счетной палаты США Счетная палата США (GAO) опубликовала на своем официальном сайте отчет о новом исследовании срыва поставок новых американских истребителей F-35. Установка модернизированного ПО на самолеты отстает от плана на два года и не начнется до 2025 г., пишет ТАСС со ссылкой на текст доклада. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в
|25.01.2024
|
Поставки новейших американских истребителей F-35 срываются из-за «кривого» софта
«Плохой» софт мешает Lockheed Martin поставлять новые F-35 Lockheed Martin срывает сроки поставок модернизированного F-35 Lightning II, мало
|03.10.2022
|
Хакеры атаковали создателей американского самолета-невидимки F-35. Русские и китайские ОС в безопасности
ли сложную киберкаманию против нескольких подрядчиков военных США — поставщиков систем вооружений. В числе пострадавших производитель компонентов для передовых истребителей-невидимок класса Stealth — F-35 Lightning II. Кампания получила название STEEP#MAVERICK. Атаки характеризуются узкой направленностью. Начальной точкой оказываются фишинговые письма, которые рассылаются прицельно работник
|17.06.2019
|
Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном
mbardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители ASCO очень неохот
|03.07.2012
|
F-35 подтвердил свои ПРО-способности. ВИДЕО
Система распределенных инфракрасных датчиков DAS и радар истребителя F-35 продемонстрировали способность автоматически обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты. AN/AAQ-37 DAS – это оптико-электронная система с распределенной апертурой (шесть ИК/ТВ-камер
|01.12.2011
|
Истребитель взлетел с электрокатапульты
Программа F-35 Joint Strike Fighter празднует победу: версия истребителя F-35C для ВМС впервые взлетела
|26.10.2011
|
Испытания F-35B: о чем не знают журналисты?
то в свете бюджетных сокращений очень высока вероятность того, что технически самый сложный вариант F-35 с вертикальным взлетом и посадкой никогда не пойдет в серию. Для США это небольшая потер
|09.09.2010
|
Глаза пилота могут видеть на расстоянии 1200 км
енее, представители компании заявляют, что это только часть возможностей будущего самолета. ЭОС DAS F-35 будет способна на 360-градусный обзор с высокой частотой обновления кадра, высоким разре
|29.07.2010
|
Открыт завод по производству центропланов для F-35
Компания Lockheed Martin объявила о вводе в строй предприятия по производству сборок центропланов для F-35 в городе Мариетта, штат Джорджия. Ранее на этом объекте осуществлялась сборка стратегетических бомбардировщиков B-1. Производственная площадь объекта составляет около 30 тыс. м,sup>2, прое
|19.07.2010
|
Канада планирует закупку 65 F-35
Как сообщает пресс-служба компании Lockhhed Martion, правительство Канады планирует приобрести 65 истребителей пятого поколения F-35, проходящих в настоящее время испытания. Истребители предназначаются для замены машин CF-18, стоящих на вооружении с конца 1980-х годов. Какую именно из трёх существующих конфигураций истр
|09.07.2010
|
Поднялся в воздух второй F-35 с штатным комплектом авионики
в конфигурации CTOL (с обычными самолётными взлётом и посадкой). Он также стал вторым истребителем F-35, на котором будет проходить испытания штатный комплект авионики. Первый полёт продолжалс
|25.06.2010
|
Подтверждены прочностные характеристики F-35C
к сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в ходе проведенных на стенде компании Vought Aircraft в городе Гранд Прейри, штат Техас испытаний подтверждены прочностные характеристики истребителя F-35C вариант корабельного базирования). В ходе испытаний самолёт с бортовым индексом CG-1 сбрасывался под разными углами и с разным распределением весовых нагрузок с высоты более 11 футов (свы
|15.06.2010
|
F-35 STOVL впервые преодолел сверхзвуковой барьер
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 14 июня 2010 года истребитель F-35 (бортовой индекс BF-2) в модификации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой STOVL
|10.06.2010
|
Статические испытания F-35 CTOL завершены досрочно
Как сообщает пресс-служба Lockheed Martin, программа статических испытаний истребителя F-35 в модификации CTOL (с обычными "самолётными" взлётом и посадкой) с бортовым индексом AG-
|08.06.2010
|
Первый F-35 ВМС США поднялся в воздух
в воздух и совершил полёт продолжительностью 57 минут первый экземпляр истребителя пятого поколения F-35 в модификации "С" - корабельного базирования. Истребитель пятого поколения F-35 и
|19.05.2010
|
В испытания F-35 включается авиабаза Edwards
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 мая 2010 года 2 истребителя F-35 (бортовые индексы AF-1 и AF-2) совершили беспосадочный перелёт из Форт Уорт, штат Техас, на авиабазу Edwards в Калифорнии, на которой теперь также будут проводиться испытания нового истреб
|14.05.2010
|
F-35 Lightning II удостоен конструкторской и технологической премии AIAA
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, Американский институт аэронавтики и астронавтики AIAA удостоил истребитель F-35 Lightning II премии за "передовую конструкцию и технологии". Церемония награждения состоялась 12 мая 2010 года в Вашингтоне, на церемонии 2010 AIAA Aerospace Spotlight Awards Gala.
|22.04.2010
|
F-35 приступает к испытаниям вооружений
сообщает пресс-служба Lockheed Martin, 20 апреля 2010 года совершил первый полёт седьмой экземпляр F-35 Lightning II с бортовым индексом AF-02 (конфигурация CTOL, обычные взлёт и посадка). Сам
|09.04.2010
|
Начата стендовая отработка палубной посадки F-35
имитаций посадки истребителя F-35С в варианте корабельного базирования на палубу. В ходе испытания F-35 c бортовым индексом CG-1 был "посажен" на палубу с вертикальной скоростью 20 футов в сек
|08.04.2010
|
F-35 со штатным комплектом бортовой радиоэлектроники совершил первый полёт
пания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 7 апреля 2010 года первого полёта истребителя F-35 с элементами штатного комплекта бортовых радиоэлектронных датчиков и систем. Комплект вк
|19.03.2010
|
F-35B: первая вертикальная посадка
паратами вертикального взлёта и посадки. Более подробная информация о ходе освоения машин семейства F-35 будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews. На сегодняшний день
|15.03.2010
|
F-35B приступил к отработке вертикальной посадки
А в Патаксент Ривер, штат Мэриленд, началась отработка вертикальной посадки самолёта F-35B (вариант STOVL, укороченный взлёт и вертикальная посадка). В рамках испытаний 10 марта 2010 года были
|18.02.2010
|
Третий F-35B прибыл в Патаксент Ривер
Третий по счёту опытный экземпляр истребителя F-35B в конфигурации STOVL (укороченный взлёт и вертикальная посадка) с бортовым индексом BF-3 перебазирован для п
|01.12.2009
|
Начато серийное производство пассивных прицелов для F-35
Компания Lockheed Martin объявила о начале малосерийного производства электронно-оптических прицельных систем EOTS (Electro-Optical Targeting System) для очередного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Поставлена первая система, произведенная серийно. В настоящее время, по мнению разработчиков, сенсор EOTS является единственным в мире полностью пассивным сенсором, совмещающ
|19.11.2009
|
Первый конвейерный F-35 поднялся в воздух
в г. Форт Уорт, штат Техас, впервые поднялся в воздух модернизированный (AF-1) вариант истребителя F-35 в варианте "обычного" (CTOL) самолёта. Сообщается, что истребитель AF-1 оптимизирован и
|06.08.2009
|
Великобритания может пересмотреть планы закупки F-35
итания может пересмотреть текущие планы приобретения истребителей пятого поколения F-35В в варианте STOVL (укороченный взлёт и вертикальная посадка) в пользу другого варианта истребителя - само
|02.07.2009
|
Австралия подтвердила решение о покупке F-35
Как сообщает F-16.net, министерство обороны Австралии обнародовало план оборонных закупок на период до 2012/2013 финансового года, в соответствии с которым планируется приобрести 72 истребителя F-35 для трёх эскадрилий. Предлагается в дальнейшем закупить F-35 для четвёртой эскадрильи, доведя общее количество приобретаемых машин до 100. Ожидается, что австралийские F-35 б
|18.06.2009
|
Начинаются измерения радарной сигнатуры F-35
15 июня 2009 года компания Lockheed Martin произвела «выкатку» высокодостоверной модели истребителя F-35, предназначенной для проведения измерений радарной сигнатуры. Модель была создана на зав
|10.06.2009
|
F-35: штатный навигационно-коммуникационный комплекс готов к испытаниям
Компания Northrop Grumman поставила первый штатный навигационно-коммуникационный комплекс (communications, navigation and identification, CNI-system) для истребителя F-35. Лётные испытания оснащенного CNI-системой истребителя начнутся этим летом. Интеграция CNI-системы в единый бортовой комплекс позволила значительно снизить массо-габаритные характеристики
|05.05.2009
|
В Норвегии начата разработка единой ракеты для F-35
rg Gruppen заключила с норвежским ведомством военных закупок соглашение, предусматривающее проведение первого этапа работ по разработке единой ударной ракеты JSM (Joint Strike Missile), совместимой с F-35. Соглашение о совместном продвижении на рынок ракеты JSM между Kongsberg Gruppen и компанией Lockheed Martin, разрабатывающей истребитель F-35, было заключено в 2007 году. Ракета JS
|27.04.2009
|
F-35B: подтверждается соответствие ТЗ STOVL-характеристик
ло заявленное в ТЗ значение (40500 фунтов). Более подробная информация о ходе испытаний истребителя f-35 будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
|20.03.2009
|
Её Величество решило протестировать три F-35
Вашингтон объявил о готовности правительства Её Величества приобрести три предсерийных истребителя F-35 Lightning II в конфигурации STOVL (укорочённый взлёт и вертикальная посадка) для их испы
|05.03.2009
|
Поднялся в воздух третий экземпляр F-35
икации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL). Он стал третьим по счёту истребителем F-35, поднявшимся в воздух. Более подробная информация будет представлена на портале Исследов
|16.02.2009
|
Рассекречены ТТХ F-22A Raptor
ptor при серийном производстве составляет $145 млн. (без учёта затрат на НИОКР), в то время как для F-35 Lightning II этот же параметр оценивается в $200 млн. (также без учёта затрат на НИОКР)
|26.01.2009
|
Прошла выкатка первого F-35, оснащённого штатной авионикой
В США на заводе компании Lockheed Martin в г. Форт Уорт (штат Техас) 21 января 2009 года состоялась выкатка первого истребителя F-35, оснащённого штатным комплексом бортовой авионики. Испытательные полёты нового самолёта начнутся уже в конце января. Более подробная информация о новом этапе испытаний F-35 будет пр
|25.12.2008
|
Начаты испытания первого весооптимизированного F-35A CTOL
ёх весооптимизированных модификаций F-35B в варианте с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL).
|15.12.2008
|
Начинается тестирование авионики F-35
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, начата интеграция комплекса средств авионики истребителя F-35 на борту летающей лаборатории CATBird (Cooperative Avionics Test Bed) на базе самолёта Boeing 737. Испытательные полёты начнутся в 2009 году, цикл рассчитан на несколько месяцев. Только по
Lockheed Martin и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews Мишень 186 2
|Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.