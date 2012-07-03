Индексная книга CNews*
Lockheed Martin F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL истребитель-бомбардировщик
Публикаций - 193, упоминаний - 384
Lockheed Martin упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левкевич Михаил 60 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Рогозин Дмитрий 88 1
|Сердюков Анатолий 78 1
|Зелин Александр 28 1
|Михайлов Владимир 30 1
|Косенко Виктор 5 1
|F-16.net 121 52
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 32
|CNews RND - R&D.CNews 2112 16
|Flight International 64 11
|Flight Global 78 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|Defense Tech 44 3
|Associated Press 1975 2
|FT - Financial Times 1118 1
|Washington Profile 140 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|Defense Talk 40 1
|U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 19
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru