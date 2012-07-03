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Lockheed Martin F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL истребитель-бомбардировщик

Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик


03.07.2012 F-35 подтвердил свои ПРО-способности. ВИДЕО
29.07.2010 Открыт завод по производству центропланов для F-35
19.07.2010 Канада планирует закупку 65 F-35
09.07.2010 Поднялся в воздух второй F-35 с штатным комплектом авионики
15.06.2010 F-35 STOVL впервые преодолел сверхзвуковой барьер
10.06.2010 Статические испытания F-35 CTOL завершены досрочно
08.06.2010 Первый F-35 ВМС США поднялся в воздух
19.05.2010 В испытания F-35 включается авиабаза Edwards
14.05.2010 F-35 Lightning II удостоен конструкторской и технологической премии AIAA
22.04.2010 F-35 приступает к испытаниям вооружений
09.04.2010 Начата стендовая отработка палубной посадки F-35
08.04.2010 F-35 со штатным комплектом бортовой радиоэлектроники совершил первый полёт
01.12.2009 Начато серийное производство пассивных прицелов для F-35
19.11.2009 Первый конвейерный F-35 поднялся в воздух
02.07.2009 Австралия подтвердила решение о покупке F-35
18.06.2009 Начинаются измерения радарной сигнатуры F-35
10.06.2009 F-35: штатный навигационно-коммуникационный комплекс готов к испытаниям
05.05.2009 В Норвегии начата разработка единой ракеты для F-35
20.03.2009 Её Величество решило протестировать три F-35
05.03.2009 Поднялся в воздух третий экземпляр F-35
16.02.2009 Рассекречены ТТХ F-22A Raptor
26.01.2009 Прошла выкатка первого F-35, оснащённого штатной авионикой
15.12.2008 Начинается тестирование авионики F-35
18.11.2008 F-35 преодолел звуковой барьер
24.10.2008 Базовый цикл испытаний F-35 Lightning II на базе Edwards успешно завершён
15.10.2008 Италия отказалась от участия в программе OT&E F-35
06.10.2008 США: 25 F-35 решено продать Израилю
06.10.2008 Определены места строительства ремзаводов для F-35 Lightning II
03.10.2008 F-35 AA-1 переброшен на авиабазу "Эдвардс"
01.10.2008 Израиль приобретает истребители пятого поколения
22.09.2008 ВВС США настаивают на превосходстве F-35
26.08.2008 Нидерланды могут приобрести шведские Gripen вместо F-35
19.08.2008 Lockheed Martin: выпущен 4 экземпляр истребителя F-35 STOVL
13.08.2008 Испытания F-35: новые задержки
15.07.2008 Титановые узлы для F-35 будет производить Норвегия
15.07.2008 Определился разработчик привода люка отсека вооружений F-35
09.07.2008 Строим свой F-35 Lightning II
08.07.2008 Сингапур и Израиль намерены закупить истребители F-35
28.04.2008 Двигатель F-35 STOVL выведен на "боевую" мощность
17.03.2008 F-35 освоил дозаправку в воздухе

Публикаций - 193, упоминаний - 384

Lockheed Martin упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GE - General Electric - Дженерал электрик 419 11
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 6
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Thales 95 2
6072 2
Сенсорные Системы 51 2
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 151 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 1
1С-Битрикс - Bitrix 443 1
Spirit DSP - Спирит Корп 425 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 1
Harris Corporation 84 1
Nuance Communications - ScanSoft 84 1
Honeywell 240 1
Epicor Software Corporation 161 1
Google LLC 10352 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Check Point Software Technologies 694 1
Fortnite 55 1
InfoWatch - Инфовотч 842 1
Lockheed Martin 730 91
Boeing 957 16
BAE Systems 162 12
Northrop Grumman 200 9
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 44 8
Airbus Group - Airbus Industries 204 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 87 3
Airbus Defence and Space - EADS 150 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Volvo Cars 243 1
Carl Zeiss 294 1
Geely Motors - Джили Моторс 9 1
Grundig 26 1
Beko 54 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 52
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 27
Правительство РФ 8292 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 6
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 19 3
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 16 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 0 2
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Правительство Канады 40 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 67
Число Маха - скорость 49 10
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 4
Lightning 185 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 3
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 2
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