Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик

Пилот F-35 час держал конференцсвязь с инженерами Lockheed Martin, но все равно разбил самолет. Инструкции не помогли теро инженеров в числе виновников авиапроисшествия, в ходе которого был потерян истребитель ВВС США F-35. Инцидент, результаты расследования которого были опубликованы на этой неделе, произошел

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером и Счетной палате США (GAO) есть активные случаи заражения, подвергающие риску сотрудников следственных органов и служб кибербезопасности. Wikipedia Lockheed Martin/BAE/Northrop Grumman X-35 (прототип F-35) Инфостилер - это приложение, которое хакеры устанавливают на любые доступные компьютеры для кражи любой полезной информации. Целью инфостилера в первую очередь являются пароли к учетным з

В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15 сть документов на своем канале, насчитывающем более 500 тыс. подписчиков. На следующий день он загрузил еще больше информации, причем некоторые из файлов до сих пор доступны для скачивания. Wikipedia F-35 Молния II «Документацию решила добровольно-принудительно отдать нам одна американская фирма. Сейчас специалисты посмотрят ее степень важности и нужности и если все хорошо, это однозначно т

Поставки новейших американских истребителей F-35 два года подряд срываются из-за «кривого» софта Доклад Счетной палаты США Счетная палата США (GAO) опубликовала на своем официальном сайте отчет о новом исследовании срыва поставок новых американских истребителей F-35. Установка модернизированного ПО на самолеты отстает от плана на два года и не начнется до 2025 г., пишет ТАСС со ссылкой на текст доклада. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в

Поставки новейших американских истребителей F-35 срываются из-за «кривого» софта «Плохой» софт мешает Lockheed Martin поставлять новые F-35 Lockheed Martin срывает сроки поставок модернизированного F-35 Lightning II, мало

Хакеры атаковали создателей американского самолета-невидимки F-35. Русские и китайские ОС в безопасности ли сложную киберкаманию против нескольких подрядчиков военных США — поставщиков систем вооружений. В числе пострадавших производитель компонентов для передовых истребителей-невидимок класса Stealth — F-35 Lightning II. Кампания получила название STEEP#MAVERICK. Атаки характеризуются узкой направленностью. Начальной точкой оказываются фишинговые письма, которые рассылаются прицельно работник

Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном mbardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители ASCO очень неохот

F-35 подтвердил свои ПРО-способности. ВИДЕО Система распределенных инфракрасных датчиков DAS и радар истребителя F-35 продемонстрировали способность автоматически обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты. AN/AAQ-37 DAS – это оптико-электронная система с распределенной апертурой (шесть ИК/ТВ-камер

Истребитель взлетел с электрокатапульты Программа F-35 Joint Strike Fighter празднует победу: версия истребителя F-35C для ВМС впервые взлетела

Испытания F-35B: о чем не знают журналисты? то в свете бюджетных сокращений очень высока вероятность того, что технически самый сложный вариант F-35 с вертикальным взлетом и посадкой никогда не пойдет в серию. Для США это небольшая потер

Глаза пилота могут видеть на расстоянии 1200 км енее, представители компании заявляют, что это только часть возможностей будущего самолета. ЭОС DAS F-35 будет способна на 360-градусный обзор с высокой частотой обновления кадра, высоким разре

Открыт завод по производству центропланов для F-35 Компания Lockheed Martin объявила о вводе в строй предприятия по производству сборок центропланов для F-35 в городе Мариетта, штат Джорджия. Ранее на этом объекте осуществлялась сборка стратегетических бомбардировщиков B-1. Производственная площадь объекта составляет около 30 тыс. м,sup>2, прое

Канада планирует закупку 65 F-35 Как сообщает пресс-служба компании Lockhhed Martion, правительство Канады планирует приобрести 65 истребителей пятого поколения F-35, проходящих в настоящее время испытания. Истребители предназначаются для замены машин CF-18, стоящих на вооружении с конца 1980-х годов. Какую именно из трёх существующих конфигураций истр

Поднялся в воздух второй F-35 с штатным комплектом авионики в конфигурации CTOL (с обычными самолётными взлётом и посадкой). Он также стал вторым истребителем F-35, на котором будет проходить испытания штатный комплект авионики. Первый полёт продолжалс

Подтверждены прочностные характеристики F-35C к сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в ходе проведенных на стенде компании Vought Aircraft в городе Гранд Прейри, штат Техас испытаний подтверждены прочностные характеристики истребителя F-35C вариант корабельного базирования). В ходе испытаний самолёт с бортовым индексом CG-1 сбрасывался под разными углами и с разным распределением весовых нагрузок с высоты более 11 футов (свы

F-35 STOVL впервые преодолел сверхзвуковой барьер Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 14 июня 2010 года истребитель F-35 (бортовой индекс BF-2) в модификации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой STOVL

Статические испытания F-35 CTOL завершены досрочно Как сообщает пресс-служба Lockheed Martin, программа статических испытаний истребителя F-35 в модификации CTOL (с обычными "самолётными" взлётом и посадкой) с бортовым индексом AG-

Первый F-35 ВМС США поднялся в воздух в воздух и совершил полёт продолжительностью 57 минут первый экземпляр истребителя пятого поколения F-35 в модификации "С" - корабельного базирования. Истребитель пятого поколения F-35 и

В испытания F-35 включается авиабаза Edwards Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 мая 2010 года 2 истребителя F-35 (бортовые индексы AF-1 и AF-2) совершили беспосадочный перелёт из Форт Уорт, штат Техас, на авиабазу Edwards в Калифорнии, на которой теперь также будут проводиться испытания нового истреб

F-35 Lightning II удостоен конструкторской и технологической премии AIAA Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, Американский институт аэронавтики и астронавтики AIAA удостоил истребитель F-35 Lightning II премии за "передовую конструкцию и технологии". Церемония награждения состоялась 12 мая 2010 года в Вашингтоне, на церемонии 2010 AIAA Aerospace Spotlight Awards Gala.

F-35 приступает к испытаниям вооружений сообщает пресс-служба Lockheed Martin, 20 апреля 2010 года совершил первый полёт седьмой экземпляр F-35 Lightning II с бортовым индексом AF-02 (конфигурация CTOL, обычные взлёт и посадка). Сам

Начата стендовая отработка палубной посадки F-35 имитаций посадки истребителя F-35С в варианте корабельного базирования на палубу. В ходе испытания F-35 c бортовым индексом CG-1 был "посажен" на палубу с вертикальной скоростью 20 футов в сек

F-35 со штатным комплектом бортовой радиоэлектроники совершил первый полёт пания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 7 апреля 2010 года первого полёта истребителя F-35 с элементами штатного комплекта бортовых радиоэлектронных датчиков и систем. Комплект вк

F-35B: первая вертикальная посадка паратами вертикального взлёта и посадки. Более подробная информация о ходе освоения машин семейства F-35 будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews. На сегодняшний день

F-35B приступил к отработке вертикальной посадки А в Патаксент Ривер, штат Мэриленд, началась отработка вертикальной посадки самолёта F-35B (вариант STOVL, укороченный взлёт и вертикальная посадка). В рамках испытаний 10 марта 2010 года были

Третий F-35B прибыл в Патаксент Ривер Третий по счёту опытный экземпляр истребителя F-35B в конфигурации STOVL (укороченный взлёт и вертикальная посадка) с бортовым индексом BF-3 перебазирован для п

Начато серийное производство пассивных прицелов для F-35 Компания Lockheed Martin объявила о начале малосерийного производства электронно-оптических прицельных систем EOTS (Electro-Optical Targeting System) для очередного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Поставлена первая система, произведенная серийно. В настоящее время, по мнению разработчиков, сенсор EOTS является единственным в мире полностью пассивным сенсором, совмещающ

Первый конвейерный F-35 поднялся в воздух в г. Форт Уорт, штат Техас, впервые поднялся в воздух модернизированный (AF-1) вариант истребителя F-35 в варианте "обычного" (CTOL) самолёта. Сообщается, что истребитель AF-1 оптимизирован и

Великобритания может пересмотреть планы закупки F-35 итания может пересмотреть текущие планы приобретения истребителей пятого поколения F-35В в варианте STOVL (укороченный взлёт и вертикальная посадка) в пользу другого варианта истребителя - само

Австралия подтвердила решение о покупке F-35 Как сообщает F-16.net, министерство обороны Австралии обнародовало план оборонных закупок на период до 2012/2013 финансового года, в соответствии с которым планируется приобрести 72 истребителя F-35 для трёх эскадрилий. Предлагается в дальнейшем закупить F-35 для четвёртой эскадрильи, доведя общее количество приобретаемых машин до 100. Ожидается, что австралийские F-35 б

Начинаются измерения радарной сигнатуры F-35 15 июня 2009 года компания Lockheed Martin произвела «выкатку» высокодостоверной модели истребителя F-35, предназначенной для проведения измерений радарной сигнатуры. Модель была создана на зав

F-35: штатный навигационно-коммуникационный комплекс готов к испытаниям Компания Northrop Grumman поставила первый штатный навигационно-коммуникационный комплекс (communications, navigation and identification, CNI-system) для истребителя F-35. Лётные испытания оснащенного CNI-системой истребителя начнутся этим летом. Интеграция CNI-системы в единый бортовой комплекс позволила значительно снизить массо-габаритные характеристики

В Норвегии начата разработка единой ракеты для F-35 rg Gruppen заключила с норвежским ведомством военных закупок соглашение, предусматривающее проведение первого этапа работ по разработке единой ударной ракеты JSM (Joint Strike Missile), совместимой с F-35. Соглашение о совместном продвижении на рынок ракеты JSM между Kongsberg Gruppen и компанией Lockheed Martin, разрабатывающей истребитель F-35, было заключено в 2007 году. Ракета JS

F-35B: подтверждается соответствие ТЗ STOVL-характеристик ло заявленное в ТЗ значение (40500 фунтов). Более подробная информация о ходе испытаний истребителя f-35 будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

Её Величество решило протестировать три F-35 Вашингтон объявил о готовности правительства Её Величества приобрести три предсерийных истребителя F-35 Lightning II в конфигурации STOVL (укорочённый взлёт и вертикальная посадка) для их испы

Поднялся в воздух третий экземпляр F-35 икации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL). Он стал третьим по счёту истребителем F-35, поднявшимся в воздух. Более подробная информация будет представлена на портале Исследов

Рассекречены ТТХ F-22A Raptor ptor при серийном производстве составляет $145 млн. (без учёта затрат на НИОКР), в то время как для F-35 Lightning II этот же параметр оценивается в $200 млн. (также без учёта затрат на НИОКР)

Прошла выкатка первого F-35, оснащённого штатной авионикой В США на заводе компании Lockheed Martin в г. Форт Уорт (штат Техас) 21 января 2009 года состоялась выкатка первого истребителя F-35, оснащённого штатным комплексом бортовой авионики. Испытательные полёты нового самолёта начнутся уже в конце января. Более подробная информация о новом этапе испытаний F-35 будет пр

Начаты испытания первого весооптимизированного F-35A CTOL ёх весооптимизированных модификаций F-35B в варианте с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL).