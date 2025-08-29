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Lockheed Martin F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL истребитель-бомбардировщик

Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик

СОБЫТИЯ

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29.08.2025 Пилот F-35 час держал конференцсвязь с инженерами Lockheed Martin, но все равно разбил самолет. Инструкции не помогли

теро инженеров в числе виновников авиапроисшествия, в ходе которого был потерян истребитель ВВС США F-35. Инцидент, результаты расследования которого были опубликованы на этой неделе, произошел
18.02.2025 Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

и Счетной палате США (GAO) есть активные случаи заражения, подвергающие риску сотрудников следственных органов и служб кибербезопасности. Wikipedia Lockheed Martin/BAE/Northrop Grumman X-35 (прототип F-35) Инфостилер - это приложение, которое хакеры устанавливают на любые доступные компьютеры для кражи любой полезной информации. Целью инфостилера в первую очередь являются пароли к учетным з
10.07.2024 В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15

сть документов на своем канале, насчитывающем более 500 тыс. подписчиков. На следующий день он загрузил еще больше информации, причем некоторые из файлов до сих пор доступны для скачивания. Wikipedia F-35 Молния II «Документацию решила добровольно-принудительно отдать нам одна американская фирма. Сейчас специалисты посмотрят ее степень важности и нужности и если все хорошо, это однозначно т
17.05.2024 Поставки новейших американских истребителей F-35 два года подряд срываются из-за «кривого» софта

Доклад Счетной палаты США Счетная палата США (GAO) опубликовала на своем официальном сайте отчет о новом исследовании срыва поставок новых американских истребителей F-35. Установка модернизированного ПО на самолеты отстает от плана на два года и не начнется до 2025 г., пишет ТАСС со ссылкой на текст доклада. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в

25.01.2024 Поставки новейших американских истребителей F-35 срываются из-за «кривого» софта

«Плохой» софт мешает Lockheed Martin поставлять новые F-35 Lockheed Martin срывает сроки поставок модернизированного F-35 Lightning II, мало
03.10.2022 Хакеры атаковали создателей американского самолета-невидимки F-35. Русские и китайские ОС в безопасности

ли сложную киберкаманию против нескольких подрядчиков военных США — поставщиков систем вооружений. В числе пострадавших производитель компонентов для передовых истребителей-невидимок класса Stealth — F-35 Lightning II. Кампания получила название STEEP#MAVERICK. Атаки характеризуются узкой направленностью. Начальной точкой оказываются фишинговые письма, которые рассылаются прицельно работник
17.06.2019 Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном

mbardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители ASCO очень неохот
03.07.2012 F-35 подтвердил свои ПРО-способности. ВИДЕО

Система распределенных инфракрасных датчиков DAS и радар истребителя F-35 продемонстрировали способность автоматически обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты. AN/AAQ-37 DAS – это оптико-электронная система с распределенной апертурой (шесть ИК/ТВ-камер

01.12.2011 Истребитель взлетел с электрокатапульты

Программа F-35 Joint Strike Fighter празднует победу: версия истребителя F-35C для ВМС впервые взлетела
26.10.2011 Испытания F-35B: о чем не знают журналисты?

то в свете бюджетных сокращений очень высока вероятность того, что технически самый сложный вариант F-35 с вертикальным взлетом и посадкой никогда не пойдет в серию. Для США это небольшая потер
09.09.2010 Глаза пилота могут видеть на расстоянии 1200 км

енее, представители компании заявляют, что это только часть возможностей будущего самолета. ЭОС DAS F-35 будет способна на 360-градусный обзор с высокой частотой обновления кадра, высоким разре
29.07.2010 Открыт завод по производству центропланов для F-35

Компания Lockheed Martin объявила о вводе в строй предприятия по производству сборок центропланов для F-35 в городе Мариетта, штат Джорджия. Ранее на этом объекте осуществлялась сборка стратегетических бомбардировщиков B-1. Производственная площадь объекта составляет около 30 тыс. м,sup>2, прое
19.07.2010 Канада планирует закупку 65 F-35

Как сообщает пресс-служба компании Lockhhed Martion, правительство Канады планирует приобрести 65 истребителей пятого поколения F-35, проходящих в настоящее время испытания. Истребители предназначаются для замены машин CF-18, стоящих на вооружении с конца 1980-х годов. Какую именно из трёх существующих конфигураций истр
09.07.2010 Поднялся в воздух второй F-35 с штатным комплектом авионики

в конфигурации CTOL (с обычными самолётными взлётом и посадкой). Он также стал вторым истребителем F-35, на котором будет проходить испытания штатный комплект авионики. Первый полёт продолжалс
25.06.2010 Подтверждены прочностные характеристики F-35C

к сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, в ходе проведенных на стенде компании Vought Aircraft в городе Гранд Прейри, штат Техас испытаний подтверждены прочностные характеристики истребителя F-35C вариант корабельного базирования). В ходе испытаний самолёт с бортовым индексом CG-1 сбрасывался под разными углами и с разным распределением весовых нагрузок с высоты более 11 футов (свы
15.06.2010 F-35 STOVL впервые преодолел сверхзвуковой барьер

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 14 июня 2010 года истребитель F-35 (бортовой индекс BF-2) в модификации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой STOVL
10.06.2010 Статические испытания F-35 CTOL завершены досрочно

Как сообщает пресс-служба Lockheed Martin, программа статических испытаний истребителя F-35 в модификации CTOL (с обычными "самолётными" взлётом и посадкой) с бортовым индексом AG-
08.06.2010 Первый F-35 ВМС США поднялся в воздух

в воздух и совершил полёт продолжительностью 57 минут первый экземпляр истребителя пятого поколения F-35 в модификации "С" - корабельного базирования. Истребитель пятого поколения F-35 и
19.05.2010 В испытания F-35 включается авиабаза Edwards

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 17 мая 2010 года 2 истребителя F-35 (бортовые индексы AF-1 и AF-2) совершили беспосадочный перелёт из Форт Уорт, штат Техас, на авиабазу Edwards в Калифорнии, на которой теперь также будут проводиться испытания нового истреб
14.05.2010 F-35 Lightning II удостоен конструкторской и технологической премии AIAA

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, Американский институт аэронавтики и астронавтики AIAA удостоил истребитель F-35 Lightning II премии за "передовую конструкцию и технологии". Церемония награждения состоялась 12 мая 2010 года в Вашингтоне, на церемонии 2010 AIAA Aerospace Spotlight Awards Gala.
22.04.2010 F-35 приступает к испытаниям вооружений

сообщает пресс-служба Lockheed Martin, 20 апреля 2010 года совершил первый полёт седьмой экземпляр F-35 Lightning II с бортовым индексом AF-02 (конфигурация CTOL, обычные взлёт и посадка). Сам
09.04.2010 Начата стендовая отработка палубной посадки F-35

имитаций посадки истребителя F-35С в варианте корабельного базирования на палубу. В ходе испытания F-35 c бортовым индексом CG-1 был "посажен" на палубу с вертикальной скоростью 20 футов в сек
08.04.2010 F-35 со штатным комплектом бортовой радиоэлектроники совершил первый полёт

пания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 7 апреля 2010 года первого полёта истребителя F-35 с элементами штатного комплекта бортовых радиоэлектронных датчиков и систем. Комплект вк
19.03.2010 F-35B: первая вертикальная посадка

паратами вертикального взлёта и посадки. Более подробная информация о ходе освоения машин семейства F-35 будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews. На сегодняшний день
15.03.2010 F-35B приступил к отработке вертикальной посадки

А в Патаксент Ривер, штат Мэриленд, началась отработка вертикальной посадки самолёта F-35B (вариант STOVL, укороченный взлёт и вертикальная посадка). В рамках испытаний 10 марта 2010 года были

18.02.2010 Третий F-35B прибыл в Патаксент Ривер

Третий по счёту опытный экземпляр истребителя F-35B в конфигурации STOVL (укороченный взлёт и вертикальная посадка) с бортовым индексом BF-3 перебазирован для п
01.12.2009 Начато серийное производство пассивных прицелов для F-35

Компания Lockheed Martin объявила о начале малосерийного производства электронно-оптических прицельных систем EOTS (Electro-Optical Targeting System) для очередного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Поставлена первая система, произведенная серийно. В настоящее время, по мнению разработчиков, сенсор EOTS является единственным в мире полностью пассивным сенсором, совмещающ
19.11.2009 Первый конвейерный F-35 поднялся в воздух

в г. Форт Уорт, штат Техас, впервые поднялся в воздух модернизированный (AF-1) вариант истребителя F-35 в варианте "обычного" (CTOL) самолёта. Сообщается, что истребитель AF-1 оптимизирован и

06.08.2009 Великобритания может пересмотреть планы закупки F-35

итания может пересмотреть текущие планы приобретения истребителей пятого поколения F-35В в варианте STOVL (укороченный взлёт и вертикальная посадка) в пользу другого варианта истребителя - само
02.07.2009 Австралия подтвердила решение о покупке F-35

Как сообщает F-16.net, министерство обороны Австралии обнародовало план оборонных закупок на период до 2012/2013 финансового года, в соответствии с которым планируется приобрести 72 истребителя F-35 для трёх эскадрилий. Предлагается в дальнейшем закупить F-35 для четвёртой эскадрильи, доведя общее количество приобретаемых машин до 100. Ожидается, что австралийские F-35 б
18.06.2009 Начинаются измерения радарной сигнатуры F-35

15 июня 2009 года компания Lockheed Martin произвела «выкатку» высокодостоверной модели истребителя F-35, предназначенной для проведения измерений радарной сигнатуры. Модель была создана на зав
10.06.2009 F-35: штатный навигационно-коммуникационный комплекс готов к испытаниям

Компания Northrop Grumman поставила первый штатный навигационно-коммуникационный комплекс (communications, navigation and identification, CNI-system) для истребителя F-35. Лётные испытания оснащенного CNI-системой истребителя начнутся этим летом. Интеграция CNI-системы в единый бортовой комплекс позволила значительно снизить массо-габаритные характеристики

05.05.2009 В Норвегии начата разработка единой ракеты для F-35

rg Gruppen заключила с норвежским ведомством военных закупок соглашение, предусматривающее проведение первого этапа работ по разработке единой ударной ракеты JSM (Joint Strike Missile), совместимой с F-35. Соглашение о совместном продвижении на рынок ракеты JSM между Kongsberg Gruppen и компанией Lockheed Martin, разрабатывающей истребитель F-35, было заключено в 2007 году. Ракета JS
27.04.2009 F-35B: подтверждается соответствие ТЗ STOVL-характеристик

ло заявленное в ТЗ значение (40500 фунтов). Более подробная информация о ходе испытаний истребителя f-35 будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
20.03.2009 Её Величество решило протестировать три F-35

Вашингтон объявил о готовности правительства Её Величества приобрести три предсерийных истребителя F-35 Lightning II в конфигурации STOVL (укорочённый взлёт и вертикальная посадка) для их испы
05.03.2009 Поднялся в воздух третий экземпляр F-35

икации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL). Он стал третьим по счёту истребителем F-35, поднявшимся в воздух. Более подробная информация будет представлена на портале Исследов
16.02.2009 Рассекречены ТТХ F-22A Raptor

ptor при серийном производстве составляет $145 млн. (без учёта затрат на НИОКР), в то время как для F-35 Lightning II этот же параметр оценивается в $200 млн. (также без учёта затрат на НИОКР)

26.01.2009 Прошла выкатка первого F-35, оснащённого штатной авионикой

В США на заводе компании Lockheed Martin в г. Форт Уорт (штат Техас) 21 января 2009 года состоялась выкатка первого истребителя F-35, оснащённого штатным комплексом бортовой авионики. Испытательные полёты нового самолёта начнутся уже в конце января. Более подробная информация о новом этапе испытаний F-35 будет пр
25.12.2008 Начаты испытания первого весооптимизированного F-35A CTOL

ёх весооптимизированных модификаций F-35B в варианте с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL).
15.12.2008 Начинается тестирование авионики F-35

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, начата интеграция комплекса средств авионики истребителя F-35 на борту летающей лаборатории CATBird (Cooperative Avionics Test Bed) на базе самолёта Boeing 737. Испытательные полёты начнутся в 2009 году, цикл рассчитан на несколько месяцев. Только по

Публикаций - 242, упоминаний - 419

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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
Управляемость - Manageability 2271 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 50
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 43
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 17
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 10
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 9
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 7
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 7
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 6
Nuvia Phoenix 147 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 5
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 5
Apple Локатор 87 4
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Panavia Aircraft - Tornado IDS/ECR/ADV - европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолёт с крылом изменяемой стреловидности 3 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - UCLASS - Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike - программа беспилотных ударных самолетов авианосного базирования 7 3
Acer Predator 224 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 3
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 2
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 23 2
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 19 2
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 2
Google Android 15244 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 1
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Merlion - Oklick - компьютерные мыши 4 1
Beesley Jon - Бизли Йон 6 6
Левкевич Михаил 59 4
Davis Charles - Дэвис Чарльз 3 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Рахманов Максим 47 2
Kaalund Per - Каалунд Пер 2 2
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 2
Lydon-Rogers Jean - Джин Лидон-Роджерс 2 2
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 2
Kemp Bob - Кемп Боб 2 2
Martinez Rudy - Мартинес Руди 2 2
Anderson Iver - Андерсон Айвер 2 2
Farmer Tom - Фармер Том 2 2
Водясов Алексей 222 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Иванов Иван 24 1
Зелин Александр 32 1
Михайлов Владимир 40 1
Косенко Виктор 5 1
Wünsche Berndt - Вюнше Берндт 1 1
Hutton John - Хаттон Джон 4 1
Ranque Denis - Ранк Денис 1 1
Shannon William - Шэннон Уильям 3 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Hamilton Tucker - Хэмилтон Такер 3 1
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 1
Hegseth Pete - Хегсет Пит 10 1
Chaillan Nicolas - Чайлан Николас 1 1
Keys Ronald - Кейз Рональд 2 1
Aboulafia Richard - Абулафиа Ричард 1 1
Путин Владимир 3454 1
Хамитов Александр 8 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Сердюков Анатолий 84 1
Бортников Александр 30 1
Зеленский Владимир 32 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 123
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
США - Техас 1048 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Швеция - Королевство 3782 16
Дания - Королевство 1337 13
Норвегия - Королевство 1858 13
Турция - Турецкая республика 2620 13
Япония 13807 12
Израиль 2856 11
США - Калифорния 4829 11
Канада 5082 10
Нидерланды 3746 9
Европа 24964 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Флорида 786 7
Ирак - Республика 709 6
Китай - Тайвань 4245 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Польша - Республика 2031 4
Индия - Bharat 5870 4
Америка - Американский регион 2206 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 4
США - Аляска 246 4
США - Нью-Мексико 249 4
Великобритания - Северо-Западная Англия - Самсбери 3 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Украина 7928 3
Испания - Королевство 3840 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 140
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 88
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Число Маха - скорость 61 10
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 7
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - Воздушные сражения - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 42 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 4
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 3
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 2
Опцион 108 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
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