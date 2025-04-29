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Индексная книга (каталог) CNews*
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Число Маха скорость



29.04.2025 Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100 1
20.05.2024 Создана рельсовая пушка, запускающая снаряд на гиперзвуковой скорости в стратосферу 1
08.06.2022 Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете 1
06.06.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием 1
28.03.2022 Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями 1
24.09.2018 Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST 1
02.07.2012 Россия готовит гиперзвуковую ракету 1
06.03.2012 Сверхзвуковые минибеспилотники: теперь недорого 1
02.08.2011 Наследник "Томагавка": испытания крылатой ракеты прошли успешно 1
10.08.2010 Технология ЦАГИ сэкономит топливо и повысит безопасность полетов 1
21.06.2010 Во Франции испытана модернизированная крылатая ракета SCALP Naval 1
15.06.2010 F-35 STOVL впервые преодолел сверхзвуковой барьер 1
28.05.2010 Х-51: гиперзвук на керосине 1
26.03.2010 Проект HIFIRE: гиперзвуковой аппарат развил скорость 5,5 Маха 1
05.03.2010 В Индии успешно испытан прототип гиперзвуковой ракеты 1
02.03.2010 Проект Pollux: шаттл по-итальянски 1
18.01.2010 Первый этап лётных испытаний Boeing 787 Dreamliner успешно завершён 1
11.12.2009 Военный Airbus совершил первый полёт 1
19.11.2009 Первый конвейерный F-35 поднялся в воздух 1
27.08.2009 Закончились очередные испытания модели самолета МС-21 1
28.07.2009 Сумасшедшие русские пилоты 1
16.02.2009 Рассекречены ТТХ F-22A Raptor 1
21.01.2009 В ЦАГИ внедрена методика непрерывного эксперимента 1
18.11.2008 F-35 преодолел звуковой барьер 1
20.10.2008 Эсминец противоракетной обороны США вошёл в порт Поти 1
25.06.2008 Ракета SM-6: успешные испытания 1
29.12.2007 Швеция освоила маневр на гиперзвуке 1
30.11.2007 МГД-гиперзвук: заманчивые перспективы 1
05.09.2007 Китай приступил к разработке гиперзвуковых аппаратов 1
04.07.2007 Неметаллический авиалайнер: новинка сезона 1
27.06.2007 Крылатая ракета может стать многоразовой 1
05.06.2007 Boeing учится строить боевые волнолеты 1
13.03.2007 Первый итальянский шаттл вышел комом 1
13.03.2007 Пакистан получил первый отечественный истребитель 1
27.02.2007 Над Сардинией испытан итальянский космический корабль 1
09.01.2007 F-35 осваивает боевое маневрирование 1
04.12.2006 США: новое поколение штурмовиков становится в строй 1
23.05.2006 В США испытана крылатая ракета большой дальности 1
23.05.2006 В США испытана крылатая ракета большой дальности 1
22.05.2006 Уго Чавес оскорбил американский авиапром 1

Публикаций - 56, упоминаний - 56

Число Маха и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 2
Сенсорные Системы 67 2
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 251 1
Khronos Group 8 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 82 1
Технологии Будущего 150 1
CoreAVI 2 1
АВД Системс 2 1
Lockheed Martin 759 11
Boeing 1013 8
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 677 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 3
eBay Inc 1622 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Volvo Aero 5 2
XCOR Aerospace 15 2
General Atomics 25 2
XCOR Aerospace - EZ-Rocket - ракетоплан 7 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
SLV 13 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 33 1
Northrop Grumman 204 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Air France–KLM - Air France - KLM 79 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 1
Saab AB - Saab Automobile AB 41 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 109 2
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 38 2
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 609 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 110 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9851 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 9
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1592 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3019 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1205 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13630 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1843 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5512 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 3
Stealth - Стелс-технология 203 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 241 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 414 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28679 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12617 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7032 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17321 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 356 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1589 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 330 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 687 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1134 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21102 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 1
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 71 1
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 1
Vulkan SC - Safety Critical 1 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3797 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13987 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1055 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1083 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 1
Lightning 222 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 237 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 237 10
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 6
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 145 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5016 4
Powercom Raptor - Серия ИБП 73 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 3
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 3
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 418 2
Ricoh EZ 36 2
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 18 2
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 222 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 167 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 93 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 1
AMD Radeon E - Серия видеокарт 3 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 63 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Apple iPhone 6 4863 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
NVision Барьер 672 1
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 1
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 1
GE - General Electric GEnx 4 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Kemp Bob - Кемп Боб 2 2
Рогозин Дмитрий 101 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Водясов Алексей 222 1
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 1
Гвоздев Дмитрий 133 1
Beesley Jon - Бизли Йон 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 24
Земля - планета Солнечной системы 10450 14
Россия - РФ - Российская федерация 147961 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2911 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 7
Индия - Bharat 5523 6
США - Калифорния 4637 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 5
Италия - Итальянская Республика 4374 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 562 4
Япония 13351 3
Швеция - Королевство 3640 3
США - Мохаве (пустыня) 52 3
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос 32 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 2
Дания - Королевство 1306 2
Норвегия - Королевство 1811 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 2
США - Нью-Йорк 3102 2
Ближний Восток 2975 2
Венгрия 841 2
Китай - Тайвань 4032 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2727 2
Турция - Турецкая республика 2404 2
Чехия - Чешская Республика 1314 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1016 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 383 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 2
Луна - спутник Земли 1487 2
США - Флорида 767 2
США - Делавэр 172 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 721 2
США - Висконсин 108 2
Ливия 152 2
США - Нью-Мексико 247 2
США - Колумбия - Вашингтон 1399 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Иран - Исламская Республика Иран 1097 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 2
Оман Султанат 114 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5731 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8707 22
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 129 15
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1736 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5137 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5922 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4115 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1114 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5063 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6475 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 516 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1402 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3492 2
Парашют - Прыжки с парашютом 114 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11093 1
Английский язык 6725 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8184 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1911 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 398 1
Физика - Physics - область естествознания 2678 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1200 1
Плутоний 39 1
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Здравоохранение - Лучевая болезнь - Radiation sickness 4 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 192 1
Физика - Аэродинамика 13 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 596 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5636 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 29 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2496 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Flight Global 79 2
Space War 75 2
Flight International 64 2
Defense Talk 40 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 2
AP - Associated Press 2005 1
Space Daily 528 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
F-16.net 126 1
Defense Tech 44 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1002 1
South China Morning Post 61 1
SCMP - South China Morning Post 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8192 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 3
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 2
РАН - Российская академия наук 1921 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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