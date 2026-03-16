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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Мохаве (пустыня)

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Сорвана программа обновления ПО F-35, передового истребителя США. Софт работает криво, а разработчик не может исправить ошибки 1
25.01.2024 Поставки новейших американских истребителей F-35 срываются из-за «кривого» софта 1
05.06.2013 Госдеп США хочет «прикарманить» все космические технологии 1
29.10.2012 Шторм на Сатурне: что удалось узнать ученым 1
24.08.2012 Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в продаже 1
03.07.2012 SpaceShipTwo возобновил полеты 1
17.05.2012 SpaceShipTwo приступит к новым испытаниям через месяц 1
03.05.2012 Гибридный генератор: экономнее на 93% 1
31.01.2012 НАСА репетирует автопосадку на Марс 1
25.01.2012 Fallout: New Vegas. Ultimate Edition в России 1
05.11.2011 Fallout: New Vegas Ultimate Edition в феврале 1
01.11.2011 Летчик, бомбивший Ирак, станет первым космопилотом 1
19.09.2011 Космические путешествия станут доступными в течение года 1
06.07.2011 Марсианская вода может прятаться под ржавчиной 1
11.05.2011 Космический "волан" готов принять пассажиров 1
24.11.2010 Мини-шаттлы возвращаются в строй 1
10.11.2010 Fallout: New Vegas. Первые 5 миллионов 1
22.10.2010 Fallout: New Vegas в продаже 1
15.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
12.10.2010 Fallout: New Vegas в печати 1
08.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
05.10.2010 Fallout: New Vegas. Системные требования 1
02.10.2010 Fallout: New Vegas на золоте 1
01.10.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
24.09.2010 Видеодневник Fallout: New Vegas 1
24.08.2010 Солнечные батареи будут сами очищать себя от пыли 1
14.08.2010 Fallout: New Vegas. Скриншоты 1
03.08.2010 Прорыв в солнечной энергетике: созданы батареи с КПД до 60%, не боящиеся нагрева 1
30.06.2010 Fallout: New Vegas в России 1
27.07.2007 На первом частном космодроме прогремел взрыв 1
06.07.2007 Летающий телескоп SOFIA готовится к полетам 1
28.04.2007 XCOR Aerospace разработает суборбитальный пилотируемый корабль для ВВС США 1
29.06.2006 Гигантский астероид несется к Земле 1
29.06.2006 Гигантский астероид несется к Земле 1
24.03.2006 Впервые команды на Марс отправила составная антенна 1
24.03.2006 Впервые команды на Марс отправила составная антенна 1
10.01.2006 Правила для космических туристов будут не такими строгими 1
14.10.2005 Роботы-джипы и роботы-грузовики перестали быть сказкой 1
14.10.2005 Роботы-джипы и роботы-грузовики перестали быть сказкой 1
10.10.2005 Гонку роботов-автомобилей выиграл Volkswagen из Стэнфорда 1

Публикаций - 53, упоминаний - 53

США и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 14
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 13
Obsidian Entertainment 81 12
Virgin Group 144 4
Intel Corporation 12811 2
Seagate Technology 766 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Шахты 0 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
Nvidia Corp 4002 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 10
XCOR Aerospace 15 7
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 5
XCOR Aerospace - EZ-Rocket - ракетоплан 7 5
Boeing 1031 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Lockheed Martin 777 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 3
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 148 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 1
Fallout 170 14
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 9
Northrop Grumman - Scaled Composites - White Knight 17 6
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 6
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 5
Ricoh EZ 37 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Volkswagen Touareg 12 3
Oshkosh Defense - TerraMax 6 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Intel Itanium 649 2
Intel Pentium III 782 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
Honda Asimo 39 2
NASA Deep Space Network 26 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Stafory - робот Вера 377 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 1
NASA SOFIA - Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - Стратосферная обсерватория ИК-астрономии - телескоп SOFIA - FORCAST - Faint Object InfraRed Camera for the SOFIA Telescope 5 1
SNC Dream Chaser 14 1
Ford Escape Hybrid 11 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 6
Rutan Burt - Рутан Барт 12 3
Melvill Mike - Мелвилл Майк 4 2
Melvill Michael - Мелвилл Майкл 2 2
Siebold Peter - Сиболд Питер 3 2
Binnie Brian - Бинни Брайан 4 2
Clague Randall - Клаг Рэндалл 2 2
Diamandis Peter - Диамандис Питер 7 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Tether Tony - Тефер Тони 5 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 6 1
США - Калифорния 4829 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Украина 7928 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
Ирак - Республика 709 3
Великобритания - Кембридж 263 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
США - Массачусетс 517 2
Африка Северная 262 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 2
США - Пасадина 169 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 33 2
США - Плотина Гувера 2 2
США - Калифорния - Санта-Моника 42 2
США - Мэриленд - Гринбелт 13 1
Армения - Республика 2449 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Ближний Восток 3154 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Новая Зеландия 737 1
США - Аризона 549 1
США - Колорадо 385 1
США - Аляска 246 1
США - Невада 214 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Число Маха - скорость 61 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 2
Астрономия - Космос - Частная космонавтика - Private spaceflight 8 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Космический туризм - Space tourism 26 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 2
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Физика - Градус Фаренгейта 46 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Английский язык 7030 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
AP - Associated Press 2007 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
New Scientist 1448 2
Space Daily 528 2
Future - Space.com 200 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
The Washington Post 350 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
SETI Institute 23 1
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