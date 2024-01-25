Поставки новейших американских истребителей F-35 срываются из-за «кривого» софта

«Плохой» софт мешает Lockheed Martin поставлять новые F-35

Lockheed Martin срывает сроки поставок модернизированного F-35 Lightning II, малозаметного реактивного многоцелевого истребителя пятого поколения, вооруженным силам США. Проблема, которая не позволяет компании вовремя передать заказчикам обновленные летательные аппараты, связана с недостатками в их программном обеспечении.

В ходе созвона с акционерами, посвященного финансовым итогам IV квартала 2023 г., генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет (Jim Taiclet) объяснил задержку проблемами с софтверной части комплекса Technology Refresh 3 (TR-3), разработка и внедрение которого является одной из ключевых задач программы модернизации самолета, известной как Block 4.

В компании по-прежнему планируют начать поставки оснащенных TR-3 истребителей во II квартале 2024 г., однако допускают возможность переноса старта на III квартал.

Обновленная платформа TR-3 включает улучшения, затрагивающие кибербезопасность, а также системы хранения и обработки информации воздушного судна, элементов управления, обеспечивающих взаимодействие пилота с машиной при выполнении процедур зондирования, постановки помех, распознавания целей, использования дополнительных возможностей боеприпасов, отмечает The Register.

TR-3 по-прежнему не готова

В июле 2023 г. Lockheed Martin объявила о намерении начать поставки первых F-35, оборудованных системами на основе платформы TR-3, до конца года. В общей сложности заказчики компании, как ожидалось, должны были получить 100-120 модернизированных самолетов. Тем не менее, по словам Тайклета, лишь 98 судов добралось до своих новых владельцев по всему миру к началу 2024 г.

При этом не позднее сентября 2023 г. в Lockheed Martin уже знали, что TR-3 будет готова лишь к апрелю-июню 2024 г., следует из документов, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Свой первый вылет F-35 с TR-3 совершил в начале января 2023 г. в рамках программы испытаний. Полет над пустыней Мохаве продлился 50 минут и включал набор высоты в 35 тыс. футов (около 10,6 км) на скорости, лишь немного не дотягивающий до скорости звука.

В январе 2024 г. гендиректор Lockheed Martin заявил, что «более 90% функциональности TR-3 в настоящее время проходит проверку в ходе летных испытаний». Таким образом, эффективность испытательных мероприятий, проводимых компанией, может вызывать вопросы, отмечает The Register.

Другие проблемы самолета и постоянно растущие аппетиты Пентагона

Однако проблемами в софтверной части TR-3 трудности с разработкой F-35 не ограничиваются.

В сентябре 2023 г. произошел инцидент с одним из истребителей этой модели, принадлежащим ВВС США. По неизвестным причинам пилот F-35B в ходе тренировочного полета катапультировался. Воздушное судно же продолжило свое движение и преодолело еще почти 100 км, после чего потерпело крушение.

Поиски обломков продолжались несколько суток. По информации The Washington Post, ответчик самолета (прибор, позволяющий дистанционно отслеживать местоположение и отдельные параметры полета воздушного судна) в момент катапультирования летчика не работал. Обнаружение же F-35 с помощью радаров оказалось затруднительным из-за особых стелс-свойств материала, которым покрыт корпус самолета.

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Спустя непродолжительное время после этого происшествия Счетная палата США сообщила о том, что истребители F-35, эксплуатируемые структурами Минобороны США, находятся в готовности к совершению вылета лишь 55% времени. Это обусловлено сложностью процедур обслуживания машины, а также недостатком запасных частей и слабым уровень подготовки обслуживающего персонала.

Счетная палата также выразила обеспокоенность существенно возросшей стоимостью реализации программы модернизации флота F-35 до уровня Block 4 (программа модернизации F-35, частью которой является проект TR-3) в недостаточной мере обоснованной Пентагоном.

Первоначально разработка платформы оценивалась в $10,6 млрд и должна была завершиться в 2026 финансовом году. Однако к маю 2023 г. эта сумма выросла до $16,5 млрд, а сроки реализации программы были сдвинуты на 2029 г.

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По оценке регулятора, Минобороны в своем отчете перед Конгрессом подобающим образом не объяснила столь внушительное разрастание бюджета проекта. «Таким образом, Конгресс не имеет четкой картины относительно причин увеличения стоимости модернизации F-35», – говорится в отчете.

Впрочем, по информации портала Airforce Technology, значительное увеличение расходов на проект модернизации истребителя может быть обусловлено постоянно растущими запросами к техническим характеристикам самолета со стороны Пентагона. Американские военные якобы ежегодно выкатывали производителю новые требования к возможностям машины, список которых в итоге разросся до 80 с первоначальных 66.