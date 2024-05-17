U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США

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|17.05.2024
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Поставки новейших американских истребителей F-35 два года подряд срываются из-за «кривого» софта
Доклад Счетной палаты США Счетная палата США (GAO) опубликовала на своем официальном сайте отчет о н
|17.02.2015
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Счетная палата США: Американские ИТ-проекты буксуют, миллиарды уходят впустую
ок, в результате чего они приносят незначительную пользу в решении важнейших задач», — заявил глава Счетной палаты США Юджин Додаро (Eugene Dodaro). «Счетная палата обнаружила, что федеральные
|31.07.2014
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Счетная палата США: На «самый важный сайт Обамы» впустую потрачено более $150 млн
нения президента США Барака Обамы (Barack Obama). К такому выводу после проведенной проверки пришла Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO). Всего же к сегодняшнему дню на си
|28.09.2007
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«Ветеранская» утечка в США: угроза кражи личности сохраняется
х» данных по-прежнему остается. К такому выводу пришли эксперты InfoWatch, изучив отчет организации GAO (Government Accountability Office), посвященный текущему положению дел в VA. В рамках исс
|12.09.2000
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Как обходятся с частной информацией в домене .gov?
По сообщению MSNBC, Счетная Палата США (GAO) по заказу Республиканской партии США подготовила доклад о соответств
U.S. GAO и организации, системы, технологии, персоны:
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