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U.S. GAO Government Accountability Office Счётная палата США GAO General Accounting Office Главная счетная комиссия контрольно-ревизионная служба Конгресса США

U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США


17.05.2024 Поставки новейших американских истребителей F-35 два года подряд срываются из-за «кривого» софта

Доклад Счетной палаты США Счетная палата США (GAO) опубликовала на своем официальном сайте отчет о н
17.02.2015 Счетная палата США: Американские ИТ-проекты буксуют, миллиарды уходят впустую

ок, в результате чего они приносят незначительную пользу в решении важнейших задач», — заявил глава Счетной палаты США Юджин Додаро (Eugene Dodaro). «Счетная палата обнаружила, что федеральные

31.07.2014 Счетная палата США: На «самый важный сайт Обамы» впустую потрачено более $150 млн

нения президента США Барака Обамы (Barack Obama). К такому выводу после проведенной проверки пришла Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO). Всего же к сегодняшнему дню на си
28.09.2007 «Ветеранская» утечка в США: угроза кражи личности сохраняется

х» данных по-прежнему остается. К такому выводу пришли эксперты InfoWatch, изучив отчет организации GAO (Government Accountability Office), посвященный текущему положению дел в VA. В рамках исс
12.09.2000 Как обходятся с частной информацией в домене .gov?

По сообщению MSNBC, Счетная Палата США (GAO) по заказу Республиканской партии США подготовила доклад о соответств

Публикаций - 62, упоминаний - 102

U.S. GAO и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 7
Intel Corporation 12197 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Huawei 3933 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
X Corp - Twitter 2845 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Google LLC 11775 2
Apple Inc 12100 2
Qualcomm Technologies 1822 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Accenture plc 682 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Cerner 13 1
Citrix Systems 812 1
Broadcom - VMware 2359 1
China Mobile 407 1
Hikvision - Хиквижн 55 1
Hytera 12 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Cisco Systems 5114 1
SAP SE 5277 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Huawei Technologies 399 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 13 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Vocord - Вокорд 183 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Nutanix 98 1
Ростелеком 9700 1
ИКС 318 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Lockheed Martin 756 4
Boeing 1009 3
Unsplash 763 3
Northrop Grumman 202 2
RAND Corporation 33 2
Stimson Center - Henry Stimson Center for public policy - Центр общественной политики Гарри Симпсона 2 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Связной ГК 1369 1
LinkedIn 635 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
General Dynamics 57 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Alpari - Альпари 66 1
Venture Capital 40 1
NGI Fund 35 1
TVA - Tennessee Valley Authority 2 1
UPS 202 1
Sequoia Capital 111 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 11
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 7
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 27 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 3
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 30 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 53 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Федеральное казначейство России 1772 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 12 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. Department of the Treasury - U.S. TIGTA - Treasury Inspector General for Tax Administration USA - Генеральный инспектор казначейства по налоговой администрации США 2 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 39 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 3
Демократическая политическая партия США 115 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 4
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 97 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Linux OS 9936 6
Microsoft Windows 15656 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Linux - Debian GNU 463 3
IBM Series 1 4 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 236 2
Linux KDE Plasma 225 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - SACCS USA - Strategic Automated Command and Control System - Стратегическая автоматизированная система командования и управления США 1 1
Intel 8086 15 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Microsoft Outlook 1390 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Microsoft Exchange 1714 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
НТР - Новые телеком-решения 26 1
Intel Itanium 628 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
TP-Link Tether 44 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
U.S. FBI NGI-IPS - Next Generation Interstate Identification Photo System - NGI - Next Generation Identification 6 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
U.S. HHS - Medicaid - федеральная и поштатная программа американского здравоохранения 6 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 7
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 4
DelBene Kurt - Делбен Курт 8 3
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 2
Rossi Jason - Росси Джейсон 1 1
Карпинский Алексей 42 1
Зенкин Денис 262 1
Кадников Вячеслав 20 1
Попова Мария 141 1
Шульман Ефим 1 1
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 1
Емельянов Сергей 4 1
Доля Алексей 67 1
Гулькин Павел 14 1
Касьянова Любовь 8 1
James Renee - Джеймс Рене 24 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Siewert Jake - Стюарт Джейк 1 1
Pence Mike - Пенс Майк 3 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 15 1
Badger Eric - Бэджер Эрик 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 47
Россия - РФ - Российская федерация 144197 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Канада 4881 3
США - Колумбия - Вашингтон 1389 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Индия - Bharat 5432 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Америка - Американский регион 2160 2
США - Флорида 765 2
Кения - Республика 152 2
Танзания - Объединённая Республика 74 2
Болгария - София 62 2
Кения - Найроби 22 2
Румыния - Бухарест 53 2
Ирак - Республика 696 2
Китай - Тайвань 3984 2
Европа 21767 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Индийский океан 158 1
Европа Западная 1481 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Израиль 2730 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
США - Колорадо 381 1
США - Вермонт 34 1
США - Джорджия 326 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
США - Небраска 38 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
США - Калифорния 4625 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 30
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 7
The Register - The Register Hardware 1551 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
Nextgov 24 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 2
MSNBC - телеканал 89 2
The Washington Post 333 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
NYT - The New York Times 1054 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Ars Technica 419 1
AP - Associated Press 2004 1
Mashable 370 1
РИА Новости 917 1
Forbes - Форбс 817 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
Global Times 15 1
Fortune 206 1
NBC News 182 1
FCW 6 1
Newsbytes News Network 379 1
Mercury News - San Jose Mercury News 42 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Total Telecom 613 1
Tom’s Hardware 393 1
Phoronix 40 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
ZDnet 660 1
Liliputing 59 1
Bloomberg 1286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Fortune Global 500 286 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
U.S. Naval Postgraduate School - NPS - Школа повышения квалификации офицерских кадров ВМС США 5 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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