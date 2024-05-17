U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США

Поставки новейших американских истребителей F-35 два года подряд срываются из-за «кривого» софта Доклад Счетной палаты США Счетная палата США (GAO) опубликовала на своем официальном сайте отчет о н

Счетная палата США: Американские ИТ-проекты буксуют, миллиарды уходят впустую ок, в результате чего они приносят незначительную пользу в решении важнейших задач», — заявил глава Счетной палаты США Юджин Додаро (Eugene Dodaro). «Счетная палата обнаружила, что федеральные

Счетная палата США: На «самый важный сайт Обамы» впустую потрачено более $150 млн нения президента США Барака Обамы (Barack Obama). К такому выводу после проведенной проверки пришла Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO). Всего же к сегодняшнему дню на си

«Ветеранская» утечка в США: угроза кражи личности сохраняется х» данных по-прежнему остается. К такому выводу пришли эксперты InfoWatch, изучив отчет организации GAO (Government Accountability Office), посвященный текущему положению дел в VA. В рамках исс