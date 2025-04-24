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Старовойтов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|24.04.2025
|Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент 2
Старовойтов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Nginx - Энджайникс 172 1
|SUSE Software Solutions Germany GmbH. 392 1
|Intel Corporation 12300 1
|U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 67 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 1
|GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 54 1
|Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 159 1
|Google Gmail 957 1
|Linux OS 10199 1
|Европа 24368 1
|Германия - Федеративная Республика 12779 1
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