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Microsoft License Subscription
Лицензионная политика


24.03.2021 «СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft 2
08.07.2019 SoftwareONE получила авторизацию Microsoft Open Value 9
29.03.2019 Клиентские лицензии Microsoft: выбираем варианты 2
15.03.2019 Microsoft резко изменила правила лицензирования ПО в России 28
22.08.2018 Власти Израиля пригрозили отказаться от ПО Microsoft - слишком дорого. Опрос 3
10.01.2018 «Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов 2
11.10.2017 Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций 1
20.12.2016 Softline реализовала SAM-проект для российского представительства компании «Бондюэль» 1
28.09.2016 «Сибирский Деловой Союз» оптимизировал схему лицензирования ПО Microsoft с помощью Comparex 1
01.06.2016 «Роснефть» закупается ПО на 350 млн — выше начальной цены торгов 1
18.04.2016 Dell представила в России новую СХД серии NX и файловую систему FluidFS 5.0 1
04.02.2016 «Новые технологии безопасности» обновили систему контроля привилегированных пользователей SafeInspect 1
02.04.2014 «Алан-ИТ» внедрила методологию SAM в «Щелковском биокомбинате» 1
12.03.2014 «Росскат» оптимизировал программу лицензирования с помощью Comparex 2
12.04.2013 Термин дня: Программы корпоративного лицензирования 2
05.04.2013 Лицензионное ПО в компании: последовательная проверка 1
30.11.2012 Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже 1
27.11.2012 Microsoft поднимает цены на популярные лицензии 4
07.09.2012 Dell представила новые решения для сетевого хранения данных в компаниях малого бизнеса 1
07.05.2012 Microsoft на треть поднимает цены на свой софт в Великобритании 1
12.03.2012 Microsoft объявила об изменении цен на Visual Studio 2010 2
21.10.2011 ARinteg и Microsoft проводят совместную акцию для СМБ 2
16.05.2011 Microsoft вновь поддержит российских программистов 1
22.04.2011 Softline лицензировала ПО Microsoft в «Русагро-Инвесте» 1
31.03.2011 Экс-глава VMware в России перешел в компанию основателей ABRT и Aelita 1
11.10.2010 В России стартовала вторая волна инициативы Microsoft по лицензированию разработчиков ПО 1
08.09.2010 WCM-рынок повально мигрирует на MS SharePoint 2010 1
08.06.2010 «АйТи» поставила ПО Microsoft в банк «Траст» 1
04.06.2010 Является ли Microsoft Open Source компанией? 1
20.05.2010 Венгерский туроператор отказался от OpenOffice.org 1
27.04.2010 Объединенные коммуникации в Microsoft Office 2010: будь на связи 1
24.12.2009 Windows 7: как лицензировать "пиратку" 2
14.10.2009 Windows 7: какую схему лицензирования выбрать? 18
10.02.2009 «АйТи» лицензировала сеть обувных магазинов Alba в рассрочку 1
10.02.2009 Microsoft предложила скидки корпоративным заказчикам 1
26.12.2008 Microsoft SQL Server 2008: теперь и на русском языке 1
24.11.2008 ПО в рассрочку: впервые в России 1
18.06.2008 СПбГПУ проводит закупку ПО 1

Публикаций - 38, упоминаний - 103

Microsoft License Subscription упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 29
iTeco - Ай-Теко 721 2
АйТи 755 2
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 11 2
SoftwareONE Group 97 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Verysell - Верисел 96 1
НТБ - Новые технологии безопасности 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Google LLC 7210 1
BSA - Business Software Alliance 107 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 224 1
Ланит ГК 1165 1
Merlion - Мерлион 275 1
Крок 1223 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Роснефть НК 367 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 351 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 155 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Microsoft SharePoint Server 103 4
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft SQL Server 799 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 116 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Office 2007 100 2
Microsoft CAL - Microsoft Client Access License - Лицензии клиентского доступа 3 2
Microsoft Windows 10 6707 2
Microsoft Visual Studio 170 1
Apple macOS 936 1
Microsoft Exchange Server 211 1
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 1
Microsoft Project 51 1
Microsoft Windows Pro 1 1
НТБ SafeInspect 5 1
Microsoft Windows Embedded 81 1
Microsoft Windows Server 2019 14 1
Microsoft Visio 69 1
Java - Язык программирования 1186 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft Windows 866 1
Google Android 10752 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
Microsoft Exchange 685 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Office 1959 1
Агаев Сергей 22 2
Степанюк Михаил 13 1
Благоразумов Андрей 1 1
Фаризанов Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Израиль 726 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Восточная Европа 1701 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Thomson Reuters - Рейтер 1796 1
ComputerWorld 93 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771974, в очереди разбора - 675656.
Создано именных указателей - 46354.
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