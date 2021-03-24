Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 103
Microsoft License Subscription упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роснефть НК 367 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1796 1
|ComputerWorld 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771974, в очереди разбора - 675656.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771974, в очереди разбора - 675656.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru