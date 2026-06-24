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Все категории 196621
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Елисеева Татьяна

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Внедрение ИИ-ассистента в «Росагролизинге» позволит сократить работу с документами до 50% 1
18.09.2019 Softline предложила компании ABBYY оптимальный план миграции в облако 1
19.08.2019 Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений 1
12.02.2018 Softline реализовала проект SAM-Cybersecurity в компании «Пермцветмет» 1
20.12.2016 Softline реализовала SAM-проект для российского представительства компании «Бондюэль» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Елисеева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3667 4
Microsoft Corporation 25681 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
9486 1
Eastwind - Восточный Ветер 82 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
Росагролизинг 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 4
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 266 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 939 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7571 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2509 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика - Microsoft VLSC - Microsoft Volume Licensing Service Center 118 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14111 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 767 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4404 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 980 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1244 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 759 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34271 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7047 1
Microsoft Azure 1513 3
Microsoft Office 365 1034 2
Microsoft Teams - MS Teams 664 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1644 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Azure DevOps 29 1
SAM Cloud Productivity Assessment - Software Asset Management 1 1
Microsoft Azure DevTest Labs 1 1
Microsoft Azure Disaster Recovery 1 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Google Android 15134 1
Apple iOS 8528 1
Linux OS 11409 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Microsoft Office 4117 1
Microsoft Windows 16773 1
Microsoft Assessment and Planning Toolkit - MAP 15 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1774 1
Фаризанов Александр 2 1
Павленко Андрей 2 1
Мякотников Сергей 1 1
Буланов Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 1
Россия - Кубань 228 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3665 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5690 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 598 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2088 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3058 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196621.
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