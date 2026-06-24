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Елисеева Татьяна
СОБЫТИЯ
Елисеева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3667 4
|Microsoft Corporation 25681 4
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
|1С 9486 1
|Eastwind - Восточный Ветер 82 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
|Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
|Росагролизинг 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164336 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 1
|Россия - Кубань 228 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
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