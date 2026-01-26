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Microsoft Windows BitLocker

Microsoft Windows BitLocker

СОБЫТИЯ

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26.01.2026 Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука

Microsoft выдала ФБР ключи шифрования BitLocker Корпорация Microsoft по крайней мере один раз передала Федеральному бюро расследова
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows

Эксперты глобальной команды реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GERT) обнаружили атаки на корпоративные устройства с помощью новой программы-вымогателя, использующей BitLocker. Это функция безопасности в Windows, позволяющая защитить данные с помощью шифрования. Вредоносное ПО получило название ShrinkLocker. Целью были промышленные и фармацевтические компан
07.02.2024 Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео

Украсть мастер-ключ BitLocker за 43 секунды Автор YouTube-канала stacksmashing продемонстрировал, как при помощи TPM-сниффера, собственноручно собранного на базе платформы Raspberry Pi Pico, расшифровать данные на
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft

CNews: Расскажите, пожалуйста, о BitLocker, что это за продукт, какова его история? Денис Суховей: Microsoft при создании свое
09.12.2009 Ход против Windows 7: создан антипод BitLocker

s 7 появилось первое программное средство для дешифровки зашифрованных дисков при помощи технологии BitLocker. Ее выпустила американо-российская компания Passware. Решение Passware Kit Forensic
21.10.2009 Вышло ПО для чтения зашифрованных Windows 7 флешек

стила программу для обеспечения доступа к данным, находящимся на носителях, зашифрованных с помощью BitLocker Drive Encryption. BitLocker To Go Reader позволяет автоматически распознать


Публикаций - 942, упоминаний - 970

Microsoft Windows BitLocker и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 101
Intel Corporation 12811 80
Samsung Electronics 11065 60
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 44
Apple Inc 13156 41
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Sony 6739 32
МегаФон 10742 29
Google LLC 12690 26
LG Electronics 3735 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
Ростелеком 10948 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
HP Inc. 5883 21
Nvidia Corp 4002 20
Dell EMC 5180 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Yandex - Яндекс 9216 17
HTC Corporation 1512 17
Qualcomm Technologies 1974 16
Fujitsu 2105 16
Huawei 4677 15
Philips 2099 15
Lenovo Motorola 3566 15
Toshiba Corporation 2980 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
AOL Inc - America Online 1883 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
SAP SE 5601 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
9594 11
Oracle Corporation 7074 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Bebo - социальная сеть 81 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Россети Ленэнерго 1699 15
Почта России ПАО 2370 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Газпром ПАО 1493 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
NanduQ - Qiwi 1013 7
Евросеть 1421 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Visa International 1993 6
Carl Zeiss AG 307 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Groupe SEB - Tefal 108 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Связной ГК 1401 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Takilant 52 4
Транснефть 335 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Локотех - Локомотивные технологии 70 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Белый Ветер 365 3
Braun GmbH 79 3
101Hotels.com 456 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
Федеральное казначейство России 1949 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 108
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ZDH - Zentralverband des Deutschen Handwerks - Союз немецких ремесленников 1 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 164
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 150
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 121
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 111
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 96
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 96
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 94
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 92
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 92
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 91
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 91
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 87
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 80
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 78
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 71
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 71
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 65
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 65
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 56
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 49
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 47
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 45
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 45
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 43
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 40
Microsoft Windows 16882 108
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 51
Google Android 15244 49
Microsoft Windows 2000 8678 45
Linux OS 11533 40
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 35
Microsoft Windows 7 2007 29
Intel Pentium III 782 27
Microsoft Windows XP 2431 27
Apple iPhone 6 4861 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 25
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 22
Intel Celeron - Серия процессоров 979 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 19
Microsoft Windows 10 1938 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 17
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Apple iOS 8583 16
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 16
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Microsoft Office 4170 14
Microsoft Windows Mobile 6 250 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Microsoft DirectX 723 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 11
Nokia Symbian OS 1411 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 11
Microsoft Windows Server 2008 483 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
Microsoft Windows 11 827 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 10
Ксенин Алекс 311 13
Гуцериев Михаил 114 5
Путин Владимир 3454 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Сергунина Наталья 375 4
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Мацоцкий Сергей 180 4
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Shields Joanna - Шилдс Джоанна 4 3
Рейман Леонид 1065 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Франция - Французская Республика 8177 25
Азия - Азиатский регион 5920 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
Китай - Тайвань 4245 22
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Швеция - Королевство 3782 19
Италия - Итальянская Республика 4508 19
США - Нью-Йорк 3180 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Нидерланды 3746 15
Канада 5082 14
Испания - Королевство 3840 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Украина 7928 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Казахстан - Республика 6048 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 96
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 47
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ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Samsung IT Школа 11 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 46
CeBIT 614 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
1С:Проект года 28 3
Fortinet Security Day 9 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
LinuxWorld 52 2
MacWorld Expo 35 2
TM Forum Frameworx 4 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Samsung Unpacked 41 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Photokina 60 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
Asus Open 3 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День без турникетов 8 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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