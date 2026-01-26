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Microsoft Windows BitLocker
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.01.2026
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Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука
Microsoft выдала ФБР ключи шифрования BitLocker Корпорация Microsoft по крайней мере один раз передала Федеральному бюро расследова
|23.05.2024
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«Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows
Эксперты глобальной команды реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GERT) обнаружили атаки на корпоративные устройства с помощью новой программы-вымогателя, использующей BitLocker. Это функция безопасности в Windows, позволяющая защитить данные с помощью шифрования. Вредоносное ПО получило название ShrinkLocker. Целью были промышленные и фармацевтические компан
|07.02.2024
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Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео
Украсть мастер-ключ BitLocker за 43 секунды Автор YouTube-канала stacksmashing продемонстрировал, как при помощи TPM-сниффера, собственноручно собранного на базе платформы Raspberry Pi Pico, расшифровать данные на
|12.07.2023
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Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft
CNews: Расскажите, пожалуйста, о BitLocker, что это за продукт, какова его история? Денис Суховей: Microsoft при создании свое
|09.12.2009
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Ход против Windows 7: создан антипод BitLocker
s 7 появилось первое программное средство для дешифровки зашифрованных дисков при помощи технологии BitLocker. Ее выпустила американо-российская компания Passware. Решение Passware Kit Forensic
|21.10.2009
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Вышло ПО для чтения зашифрованных Windows 7 флешек
стила программу для обеспечения доступа к данным, находящимся на носителях, зашифрованных с помощью BitLocker Drive Encryption. BitLocker To Go Reader позволяет автоматически распознать
Microsoft Windows BitLocker и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 13
|Гуцериев Михаил 114 5
|Путин Владимир 3454 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
|Сергунина Наталья 375 4
|Каримова Гульнара 95 4
|Карачинский Анатолий 96 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Каримов Ислам 97 4
|Абрамович Роман 47 3
|Якобашвили Давид 19 3
|Попов Алексей 339 3
|Юдников Андрей 14 3
|Баулин Валерий 55 3
|Волошин Евгений 64 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Изосимов Александр 192 3
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Голованов Юрий 9 3
|Shields Joanna - Шилдс Джоанна 4 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Носков Константин 241 3
|Солонин Сергей 110 3
|Дуров Павел 329 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Греф Герман 485 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
|Богачев Игорь 183 3
|Баланова Светлана 37 3
|Массух Илья 239 3
|Брюквин Юрий 300 2
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
|Агафонов Вадим 13 2
|Старовойт Роман 22 2
|Фролкин Михаил 17 2
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 2
|Берзин Алексей 4 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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